Sistēmas bērni... esmu tajā bijusi no iekšpuses. Protams, katram bērnam vai jaunietim vajadzētu dzīvot atbalstošā, aizsargājošā un gādīgā vidē, bet ir situācijas, kad ir apdraudēta bērna veselība un attīstība un ir jāizvēlas ārpusģimenes aprūpe. Bērns mīl savus bioloģiskos vecākus, lai kādi viņi būtu. Viņš meklē saiti ar viņiem, vecāki paliek vecāki. Bet, būtisks aspekts, arī audžuģimenes ir dažādas. Mums ir ļoti veiksmīgas sadarbības pieredze ar audžuģimenēm, un ir bijušas arī dažādas grūtības. Galvenais – ar kādu motivāciju kļūst par audžuģimeni un ko audžuvecāki sagaida no bērna. Pateicoties potenciālo audžuvecāku izglītošanai, arvien retāk ir situācijas, kad audžuvecāks sagaida mūžīgo pateicību no bērna kā no patversmes sunīša, bet realitātē saņem bērnu ar uzvedības problēmu buķeti. Veiksmīgu audžuģimeņu pamatā ir audžuvecāku gatavība mācīties un pacietīgi, soli pa solim ar savu sirds siltumu atkausēt bērnu ievainotās dvēselītes, dot to mīlestību, ko nav spējuši dot viņu vecāki...