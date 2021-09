Vera Laškova, Rēzeknes novada Silmalas pagasta sociālā darbiniece, ir kā sīpols – viņai ir daudz dažādu un interesantu kārtu, bet katru no tām viņa atklāj tikai pamazām. Jauka un klusa sarunā, darbā Vera ir stipra kā klints, pret ko var atbalstīties viņas klienti no Silmalas pagasta un darba devējs – Rēzeknes novada sociālais dienests. Veras pieredze sociālajā darbā ir ilga un plaša – 18 gadu laikā viņa ir strādājusi ar dažādiem cilvēkiem un daudzos sociālā darba virzienos, viņa pārzina gan sociālās palīdzības jomu jeb pabalstu piešķiršanu, gan sociālos pakalpojumus, bet nu jau 4 gadus Vera ir sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. Vera ir viens no tiem sociālajiem darbiniekiem, kas savu darba izvēli uztver kā kalpošanu, kā labos darbus, kas vienkārši, ar pazemību ir jādara.