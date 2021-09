Uzreiz pēc augstskolas sāku strādāt Rīgas Sociālajā dienestā, mana darbavieta bija Ķengaragā. Pieteicos strādāt ar ģimenēm ar bērniem, pirmā darba diena bija 1. septembris, un es priecājos par jauno sākumu. Un tad sekoja tāds šoks! Es sapratu, ka viss ir tik tālu no teorijas, ko esmu mācījusies! Pirmais pusgads bija kāpšana sev pāri un mācīšanās nebaidīties. Es ar savu mazo augumu un 23 gadiem gāju pie ģimenēm ar bērniem, man bērnu nav, un man to ļoti bieži bāza acīs – kā jūs varat palīdzēt, ja pašai bērnu nav? Man pat bija bail no klientiem, bet turējos visiem spēkiem. Tas bija īsts izaicinājumu posms, bet vienā brīdī tam tiec pāri. Tu jau neesi viens – ir kolēģi ar iedrošinājumu, atbalstu un padomu, un tas patiesi palīdz.