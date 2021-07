10 dienu tievēšanas izaicinājums! Notievē viegli un ātri kā Gints, kurš nometa 25 kg

Šoreiz mūsu stāsts būs par Gintu Upmali (39) no Rīgas, kurš ar vienu lēmumu – notievēt – izmainīja savu dzīvi. Nometot 25 kilogramus tauku, no smaga, ar sevi neapmierināta apalīša viņš ir pārvērties par smaidīgu un muskuļotu vīrieti, kurš iedvesmo. Tikāmies ar Gintu, lai uzzinātu, kā viņam tas izdevās.

Gint, pastāsti, kā tev gāja iepriekšējos mēģinājumos notievēt un pieturēties pie veselīga uztura?

Lai nomestu svaru, iepriekš esmu ievērojis pāris diētas un gājis arī uz sporta zāli. Protams, līdz rezultātiem tā arī netiku, jo tā izrādījās īsta sevis mocīšana, un es drīz vien zaudēju motivāciju.

Pirms "MonacoFit" pats saviem spēkiem mēģināju ēst veselīgi, bet ātri vien atgriezos pie ierastā dzīvesveida, jo iepriekš šķita, ka ēst veselīgi nozīmē ēst tikai salātlapas, griķus un brokoļus (smejas). Protams, ilgi tā dzīvot nevarēju un ātri atmetu ar roku "veselīgajam" dzīvesveidam.

Kā notika pats tievēšanas process ar "MonacoFit.com"? Kas tev palīdzēja sevi ilgstoši motivēt?

Viss notika dabīgi un vienkārši – "MonacoFit" piedāvātie ēdieni un produktu kombinācijas ir ļoti gardas, tapēc es ar lielāko prieku gatavoju sev ēdienu un izmēģināju katru recepti. Kad drīz jau redzēju pirmos rezultātus un zaudētos kilogramus, motivācija pieauga vēl vairāk.

"MonacoFit" ēdienkarte ir sastādīta pārdomāti, tāpēc es nevienu brīdi nejutos izsalcis. Mani pat pārsteidza dažādās produktu kombinācijas un veidi, kā tos pagatavot. It kā parasts produkts, uz kuru iepriekš pat neskatījos, bet izrādās, ka tas ne tikai palīdz zaudēt lieko svaru un dedzināt taukus, bet to var pagatavot neticami gardi. Un "MonacoFit" saldie ēdieni – kas to būtu domājis, ka, ieturot "diētu", es varēšu ēst arī saldumus :)

Ēdienkartē ievēroji visu pēc norādījumiem vai veici kādas atkāpes no plāna?

Sākumā "MonacoFit" plānu ievēroju par visiem 100%, jo gribēju pēc iespējas ātrāk sasniegt savu mērķi un zaudēt svaru. Vēlāk jau sāku vairāk improvizēt un aizstāt kādu produktu receptē. Manuprāt, pats labākais ir tas, ka ar laiku svars sāka samazināties it kā pats no sevis, neatkarīgi no tā, vai biju ievērojis visu 100% pēc plāna.

Patecoties "MonacoFit", es savos 39 gados sajutos un nu jau arī izskatos kā divdesmitgadīgs džeks! Esmu zaudējis ne tikai 25 kg, bet arī uzlabojis savu dzīvi kopumā – man ir vairāk enerģijas, vairāk spēka, vēders vairs netraucē. Beidzot jūtos un izskatos tā, kā pats gribu.

Ka tu sajuti pirms rezultātus? Kādi tie bija?

Jau pēc pirmās nedēļas jutu, ka esmu palicis "vieglāks", bet drēbes – vaļīgākas. Biju patiešām pārsteigts, kad uzkāpu uz svariem un redzēju, ka jau pirmajās nedēļās esmu zaudējis vairāk nekā 2 kg!

Vai kādi no taviem draugiem arī lieto "MonacoFit.com"? Vai esi citiem ieteicis šo programmu?

Kad sāku lietot "MonacoFit", mani draugi un paziņas par mani smējās un teica, ka es noteikti neizturēšot. Bet, kad draugi redzēja, ka es patiešām esmu zaudējis svaru ar šo programmu, ātri vien mainīja savu nostāju. Manu draugu un paziņo lokā ir cilvēki, kuri, uzzinot par maniem rezultātiem, arī ir sākuši lietot šo programmu – viņi gribēja izmēģināt "uz savas ādas" un pārliecināties, vai patiešām var zaudēt svaru, ēdot sātīgus un gardus ēdienus.

Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Atbildi uz vienkāršu jautājumu – vai tu ikdienā gribi justies lieliski un dzīvespriecīgi? Ja jā, tad vienkārši pievienojies "MonacoFit" un katru rītu mosties ar smaidu un labā noskaņojumā. Jo vienīgais, ko tu vari zaudēt, pievienojoties "MonacoFit", ir liekie kilogrami un drūmās dienas.

