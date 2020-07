10 iemesli, kāpēc vasarā mācīties angļu valodu ir vieglāk un vērtīgāk

Skaists laiks, kas aizvien uzlabo omu, rāmāka ikdiena bez stresa un jau pirmajās atvaļinājuma dienās ātri atpūtušās smadzenes, kas, radušas pie intensīva darba, burtiski pieprasa nodarbi. Tie ir tikai daži no iemesliem, kas apliecina – vasara ir lielisks laiks, lai mācītos angļu valodu. Atsaucoties uz apmācību dalībnieku viedokli, NH Mācību centrs, kas ir viens no lielākajiem angļu valodas un IT mācību centriem Latvijā, nosauc 10 iemeslus, kas apstiprina – vasara ir labākais laiks mācīties.

1. iemesls: labā noskaņojumā zināšanas apgūt vieglāk

Vasara ir faktiski vienīgais gadalaiks Latvijā, kad ar sauli pietiekamā līmenī varam uzņem D vitamīnu, kas uzlabo ne vien kaulu veselību, bet pozitīvi ietekmē arī kopējo imūnsistēmu un psihoemocionālo stāvokli. Citiem vārdiem sakot – vasarā, pateicoties saulei un siltumam, mēs jūtamies enerģiskāki, esam priecīgāki un pozitīvāki. Savukārt labā noskaņojumā pat vissarežģītākais darbs šķiet vienkāršāk paveicams, turklāt, ja darbs ir organizēts interesantā veidā, kā tas ir ar angļu valodas kursiem NH Mācību centrā, mācīšanās ir vieglāka un efektīvāka.

2. iemesls: sauļošanās ar pievienoto vērtību

Ir lieliski ļauties saules peldēm pludmalē, pļavā vai laivā, taču daudzi atzīst – vienkārša gulēšana pludmalē drīzāk nogurdina, nekā sniedz atpūtu, kamēr sauļošanās ar interesantu lasāmvielu rokās aizrit viegli un patīkami. Savukārt, ja lasāmviela vai audiogrāmata ir angļu valodā, ko esat sācis apgūt, ieguvums ir dubults – papildus iedegumam, gluži nemanot, mācāties arī valodu – tās vārdus un skanējumu. Der atcerēties, ka lasīšana un klausīšanās ir viens no svešvalodas apguves pamatiem, turklāt jaunās valodas mācīšanās ir efektīvāka, ja nepazīstamos vārdus izzināt no konteksta nevis ar vārdnīcas palīdzību!

3. iemesls: vērtīgs patvērums no karstuma

Kamēr vieni karstumu izbauda, citiem tas var sagādāt īstas mocības un vēlmi meklēt kādu patvērumu no svelmes. NH Mācību centrā gaisa temperatūra pat vislielākajā vasaras svelmē ir patīkama un nodrošina nodarbības komfortablus apstākļos. Papildus tam mācību centrā vienmēr ir pieejams garšīgs dzeramais ūdens, tēja, kafija un citi dzērieni, kas sniedz veldzējumu.

4. iemesls: plašas iespējas klasē mācīto nostiprināt, pielietojot praksē

Vasara ir laiks, kad vairāk ceļojam, biežāk satiekamies ar draugiem un iepazīstam jaunus – tostarp arī no citām zemēm atbraukušus cilvēkus. Tas paver plašas iespējas patīkamās sarunās arī pašam likt lietā apgūtās svešvalodas zināšanas, tā visu mācīšanās procesu vēršot ne vien būtiski efektīvāku un vērtīgāku, bet arī aizraujošāku. Turklāt ir zinātniski pierādīts – atmetot kautrību no runāšanas svešvalodā un sākot veidot pirmos teikumus, nemanot prāts "pārslēdzas" uz sarunas saturu un svešvalodu. Tā pēkšņi pats sev par lielu pārsteigumu varat atklāt, ka visai brīvi varat uzdot jautājumus, saprast atbildes un spējat pateikt vārdus, kurus nemaz nezinājāt, ka zināt – gluži vienkārši smadzenes vārdus bija kur dzirdējušas un nu piedāvā jums tos lietošanai. Turklāt šis fenomens novērojams arī tad, ja svešvalodas apguve tikai nupat kā sākta! Mūsu smadzeņu potenciāls ir fantastisks – dodiet tām iemeslu izpausties!

5. iemesls: iespēja apgūt valodu īsākā laikā

Vasaras mēnešos, kad esam brīvāki no darbiem un ikdienas rūpēm, ir teicami apstākļi, lai svešvalodu apgūtu intensīvajos kursos. Tādos katra nodarbība ilgs nevis pusotru, bet trīs stundas. Kopā ar mājasdarbiem tas ir patiesi intensīvs mācīšanās periods ar augstu efektivitāti. Kas būtiski, intensīvie kursi NH Mācību centrā ir vien trīs mēnešus gari, tātad, sākot mācīties vasarā, līdz pirmajām salnām pilnīgi noteikti būsiet kļuvis par krietni prasmīgāku un veiklāku partneri ikvienā sarunā, kas notiek angliski.

6. iemesls: dienas ir garākas un ļauj apgūt vairāk

Papildus tam, ka vasarā parasti esam brīvāki no intensīvās strādāšanas, arī dienas ir būtiski garākas, tā dodot mums vēl papildus stundas aktīvais rosībai. Papildus diennakts gaišās stundas var, protams, vienkārši nobumbulēt, taču var arī izmantot vērtīgi – apgūstot svešvalodu. Jo īpaši apzinoties, ka angļu valodas apguve var notikt gan pildot mājasdarbus un pārskatot klasē apgūto vielu, gan arī lasot kādu aizraujošu grāmatu angļu valodā. Savukārt pavisam lieliski, ja varat organizēt vai piedalīties kādos dārza svētkos un ballītēs, kurās spēlējat jautras spēles angļu valodā vai ļaujaties patīkamām sarunām ar viesiem no Igaunijas, Anglijas vai jebkuras citas angliski runājošas zemes. Kā jau sacīts – valodas dzirdēšana un lietošana patīkamā atmosfērā ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem svešvalodas efektīvākai apguvei.

7. vasaras augļi un dārzeņi aktivizē smadzeņu darbību – iemācīties ir vieglāk

Vasarā mēs tiekam lutināti ar augļiem, ogām un dārzeņiem, kas ir ne vien garšīgi, bet arī vērtīgi mūsu smadzenēm. Zemenes, arbūzs, melones, ķirši, upenes, tomāti, brokoļi, kāposti un teju visi citi sezonas labumi ir bagāti vērtīgām minerālvielām un vitamīniem, kas aktivizē un tonizē smadzeņu darbību. Līdz ar garšīgajām ogām, augļiem un vitamīniem mēs burtiski aktivizējam prātu, ļaujot tam strādāt efektīvāk. Tas arī iemesls, kādēļ, ēdot vasaras labumus, patiesi vieglāk ir apgūt jebkuru svešvalodu!

8. iemesls. Individuāla pieeja

Vasaras mēnešos NH Mācību centrā joprojām nodarbības notiek dažādos laikos – no rītiem, pēcpusdienās un vakaros, turklāt ne vien darba dienās, bet arī sestdienās. Ir plašas iespējas mācību grupas komplektēt atbilstoši katra kursanta iespējām, vienlaikus nodrošinot to, lai katrā grupā būtu salīdzinoši neliels cilvēku skaits – pieci līdz astoņi cilvēki grupā. Tas pasniedzējam dod iespēju katram kursantam veltīt vairāk laika, izvērtējot katra individuālās īpašības un vajadzības. Protams, individuālāka pieeja mācīšanās laikā un plašākas iespējas katram uzdot sev neskaidros jautājumus, palielina iespējas valodu apbūt pamatīgāk.

9. iemesls: prātam vajag darbu arī atvaļinājumā, citādi būs ne-oma!

Pat ja dodoties atvaļinājumā pēc intensīva darba cēliena, esat bijis pārliecināts – nākamajās nedēļās vēlos vispār nedomāt, jau pēc pirmajām brīvajām dienām nākas secināt, ka esat kļūdījies! Prātam ir vajadzīga rosība, smadzenēm ir nepieciešams domāt. Ir pierādīts, ka gan fiziskas, gan mentālas aktivitātes trūkums mūsos rada neapmierinātību, pasliktinās fizioloģiskais un psihoemocionālais stāvoklis. Tādēļ arī atvaļinājumā ir būtiski rast interesantu nodarbi prātam, kas tam ļauj saglabāt aktivitāti un nodrošināt možu garu. Izvēloties svešvalodas apguvi, būs dubults ieguvums – līdzās labam noskaņojumam, būsiet ticis arī pie plašākām iespējām sazināties neskaitāmās pasaules valstīs. Un, kas zina – varbūt šis darbiņš prāta modrības saglabāšanai jau rudenī nesīs arī jaunas karjeras iespējas!

10. iemesls – atceries jaungada apņemšanos apgūt valodu? Pēdējais brīdis tai ķerties klāt!

Ai, cik ļoti mēs katrs gadu mijā apņemamies kļūt slaidāki, sportiskāki, zinošāki un apņemamies rast jaunas karjeras iespējas! Šķiet, lieki arī atgādināt, kas ar skaistajiem plāniem notiek jau pirmajās nedēļās pēc gadu mijas, kad darbu pēkšņi kļūst vēl vairāk, laika – mazāk un nekam jaunam vairs nav vietas. Taču neviens nav sacījis, ka jaungada apņemšanās ir jāizpilda uzreiz pēc jaunā gada atnākšanas. Vasara, kad dienas ir garākas, noskaņojums ir labāks, bet darbu un stresa ir mazāk, var būt absolūti ideāls laiks, lai sāktu īstenot savu jaunā gada apņemšanos – uzlabot angļu valodas zināšanas. Rezultātā būs ne vien apgūta valoda, bet ar augsti paceltu galvu varēsiet sacīt – pretstatā citiem es savu jaunā gada apņemšanos esmu izpildījis!

Noslēguma vietā – vasarā mācības ir lētākas!

Jūlijā uzsākot angļu valodas apguvi NH Mācību centrā, mācīties ir lētāk – nodarbības aizvien ilgs piecus mēnešus, taču jāmaksā būs tikai par četriem! Turklāt ikvienam ir iespēja vienu nedēļu nodarbības apmeklēt bez maksas, lai izvērtētu, vai piedāvātais apmācību līmenis ir zināšanām atbilstošs un pasniedzējs – tīkams. Aizvien spēkā ir arī īpašās cenas studentiem, bezdarbniekiem un pensionāriem. Pieteikties kursiem var interneta lapā www.nh.lv, kur var arī aizpildīt zināšanu pārbaudes testu, lai noskaidrotu, kurš no līmeņiem būtu piemērotākais. Zināšanu pārbaudes testu gan iespējams aizpildīt arī klātienē mācību centra telpās – Elizabetes ielā 65 – 10.

Mācības tiek organizētas rīta, dienas un vakara grupās, arī sestdienās. Tāpat vasarā NH Mācību centrā turpina darboties angļu valodas sarunu klubiņš, kas ir lieliska iespēja praktizēt un stiprināt savu angļu valodu interesantās sarunās – klubiņu vada pasniedzējs no Lielbritānijas, kurš teicami palīdz apgūt arī britiem raksturīgus sarunvalodas izteicienus, kādus parastā vārdnīcā atrast neizdosies. NH mācību centrs piedāvā angļu valodas apguvei arī intensīvos kursus, kā arī individuālas nodarbības.

Vasara ir fantastisks laiks, kas mācīšanos vērš vieglāku un efektīvāku – nepalaid to garām!