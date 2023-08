10 JĀ par labu dzintarskābes injekcijām

Vairums estētiskās medicīnas procedūru vasarā tiek atliktas, jo var rasties pigmentācijas plankumi, tāpēc labāk būtu pagaidīt līdz rudenim. Nav gan teikts, ka āda, īpaši pēc atvaļinājuma pie jūras, izskatīsies tik labi, kā vajadzētu, jo vasarā tā mēdz kļūt sausa, saules kairināta, uz tās parādās pigmenta plankumi un sīkas grumbiņas. Tad ir jārod risinājums, kas ļautu efektīvi atjaunot ādas mitruma līmeni un labsajūtu, un iedegums ādai liktu mirdzēt. Galu galā vasara ir tieši tas laiks, kad vēlaties, lai jūsu seja izskatītos atpūtusies un enerģijas pilna.

Popularitāti strauji iegūst ādas atjaunināšana ar dzintarskābi – procedūra, ko sociālajos tīklos aizvien augstāk novērtē ādas speciālisti. Tā ir unikāla ar to, ka ādas atjaunināšana ir iespējama pat saulainajā sezonā. Kopā ar ārstiem no estētiskās medicīnas centriem mēs esam noteikuši vismaz 10 iemeslus, kādēļ procedūru kursus ar dzintarskābi ir vērts ne tikai izmēģināt, bet arī regulāri atkārtot vismaz vienreiz gadā.

1. Divreiz labāki rezultāti nekā pēc hialuronskābes injekcijām vien

"Dažos pētījumos ir apstiprināta dzintarskābes un hialuronskābes kombinācijas efektivitāte un labāki rezultāti nekā pēc procedūrām, kurās injicēta tikai hialuronskābe. Abas minētās vielas dabiski veidojas ādā, bet līdz ar vecumu to sāk pietrūkt, tādēļ palēninās ādas atjaunināšanās un tā noveco. Ir zināms, ka hialuronskābei ir īpaša spēja atjaunot mitruma līmeni, bet dzintarskābe, ja runājam vienkāršiem vārdiem, atbild par šūnu enerģiju: jo vairāk tās ir šūnām, jo ātrāk notiek atjaunošanās procesi. Tas nozīmē, ka atjaunināšanas procedūras laikā āda tiek papildināta ar to, ko tā pati nespēj saražot, un tādā veidā āda ātrāk atgūst savu jauneklīgo izskatu, mitrumu, mirdzumu un labsajūtu. Šī procedūra ir ideāla pēc sauļošanās, vasaras beigās vai rudenī," skaidro Dr. Juta Maskalāne (no Dr.Mauriņa Lāzermedicīnas klīnikas).

2. Spēcīga antioksidatīva iedarbība pēc saules staru kairinājuma

"Atšķirībā no hialuronskābes dzintarskābi ir grūti atrast kosmētisko līdzekļu aktīvo sastāvdaļu sarakstā, tāpēc ka uz virsmas uzklāta dzintarskābe nespēj iekļūt ādas dziļākajos slāņos, t. i., tur, kur šī viela pēc saulē aizvadīta atvaļinājuma ir visvairāk nepieciešama cīņai pret brīvajiem radikāļiem. Par laimi, ir ne vien izstrādāti īpaši sastāvi ar dzintarskābi, bet arī injekcijas metodes pielāgotas dažāda veida korekciju vajadzībām – gan mikroinjekcijām, piemēram, mezoterapijai, gan injekcijām ar parastu vai neasu adatu, kas tiek saukta par kanili, specifiskos punktos vai noteiktos veidos. Dzintarskābes antioksidatīvā iedarbība palīdz efektīvi neitralizēt brīvos radikāļus – tā saucamos ādas "atkritumus", kuru ir īpaši daudz pēc ultravioleto staru iedarbības. Tas ir svarīgi, lai ādu saglabātu jauneklīgu un dabiski starojošu un palīdzētu uzturēt ādas šūnu veselību, aktivitāti un elpošanu. Es iesaku ādas atjaunināšanu gan pirms, gan pēc atvaļinājuma, kad ādai ir vajadzīgs papildu mitrums un antioksidatīva iedarbība," stāsta Dr.Ilze Lokmane (no Lāzerklīnikas).

3. Ādas atjaunināšana – efektīva metode pigmentācijas plankumu novēršanai

"Katru vasaru es jau zinu, kuras procedūras tiks pieprasītas vairāk: pat tās klientes, kas apgalvo, ka regulāri lieto spēcīgus aizsarglīdzekļus pret sauli, parasti atgriežas ar progresējošu pigmentāciju un nevienmērīgu ādas toni. Ādas atjaunināšana ar dzintarskābi ir tāda injekciju procedūra, pēc kuras vasarā nedraud pigmentācijas rašanās risks un kura arī efektīvi balina plankumus un neļauj parādīties jauniem. Dzintarskābe piedalās procesos, kuri kavē melanīna veidošanos. Tā kā melanīns izraisa pigmentācijas plankumu veidošanos, ādas atjaunināšanas kurss ir noderīgs ne vien tad, kad plankumi jau ir kļuvuši redzami, bet arī tad, ja ādai ir nosliece uz pigmentāciju vai gaidāms atvaļinājums, kad būs jāuzturas saulē. Jo vecāka kliente, jo grūtāk ir panākt, lai viņas ādas tonis būtu viendabīgs, taču manā praksē procedūras ar dzintarskābi ir palīdzējušas izlīdzināt sejas toni. Efekts īpaši manāms uz nobriedušām ādām," atzīst Dr.Jeļena Rutkovska (no Era Esthetic klīnikas).

4. Dzintarskābe palīdz novērst rozācijas uzliesmojumus

"Iestājoties vasaras karstumam, daudzas pacientes, kurām attīstās rozācija, cieš no sejas ādas apsarkuma un dedzināšanas sajūtas. Dzintarskābe ne tikai ir piemērota apsarkuma mazināšanai, bet arī ir ļoti ieteicama iekaisuma procesu nomierināšanai. Atjaunināšana ar dzintarskābi palīdz ātrāk atveseļoties jutīgai, kairinātai un saules staru iedarbībai pakļautai ādai, tā ka ne vien uzlabojas ādas izskats, bet tā arī atgūst labsajūtu. Vājinās vai izzūd karstuma, savilkuma, dedzināšanas un citas nepatīkamās sajūtas, kas ir labi pazīstamas tiem, kuriem jāsadzīvo ar rozāciju. Starp citu, es ļoti iesaku dzintarskābi arī tad, kad nav rozācijas, bet ir stiprs saules apdegums, kas rada tādas pašas sajūtas, kādas raksturīgas ādas iekaisumam. Vēl svarīgi piebilst, ka visi iekaisuma procesi ādā ir cieši saistīti ar tās straujāku novecošanos, tādēļ ādas regulāra atjaunināšana, jo īpaši, ja āda ir jutīga un ar noslieci uz rozāciju, ir efektīvs veids, kā saglabāt ādas jauneklīgo izskatu un labsajūtu," skaidro Dr.Natālija Gerula (no Era Esthetic klīnikas).

5. Acu apvidus ādas korekcija grumbu daudzuma samazināšanai un gaišākai ādai zem acīm

"Šķiet, ka nekas neliecina par ādas novecošanu tik izteikti kā ādas pārmaiņas acu apvidū: tumšie loki zem acīm, noslīdējuši plakstiņi un, protams, "vārnu kājiņas" acu ārējos kaktiņos. Reizēm paciente atnāk un saka: "Esmu trīs nedēļas bijusi atvaļinājumā un atpūtusies, tomēr joprojām izskatos nogurusi." Stāvokli ļoti ātri ir uzlabojusi acu apvidū injicēta dzintarskābe. Dzintarskābi saturoši līdzekļi ir ideāli piemēroti acu apvidum, jo tie vienlaikus iedarbojas vairākos veidos. Atšķirībā no citiem līdzekļiem, kuri ietekmē vai nu pigmentāciju, vai grumbas vai kuri nav lietojami zem acīm, dzintarskābe nekavējoties novērš ādas nepilnības, padara gaišāku ādu zem acīm un aizpilda virspusējās grumbas, bet ilgākā laikā, stimulējot kolagēna sintēzi, ievērojami uzlabo ādas tonusu acu apvidū, mazina ļenganumu un dažreiz spēj pat bez operācijas nedaudz pacelt plakstiņus. Vai gatavojaties blefaroplastikai? Tad es iesaku vispirms atjaunināt acu apvidus ādu, lai tā pēc operācijas dzītu ātrāk un labāk, lai būtu mazāka tūska, nepaliktu rētas un kopējais operācijas efekts būtu vēl labāks, jo starojoša, gaiša un vienmērīga āda acu zonā pilnīgi noteikti nodrošina jauneklīgāku izskatu," stāsta Dr.Anita Ābelīte (no Lāzerplastikas klīnikas).

6. Kā neizskatīties nogurušai? Protokols nogurušai sejas ādai

"Pacientēm gados parādās ar novecošanos saistītas noguruma pazīmes: āda zaudē tvirtumu un elastību un gravitācijas ietekmē kļūst ļengana. Kad ir vājš ādas vispārējais tonuss, dzintarskābes injekciju kurss var ievērojami uzlabot izskatu un nodrošināt labākus rezultātus nekā citi sastāvi, kuros ir tikai hialuronskābe. Kā novērots pētījumos, dzintarskābe savienojumā ar hialuronskābi, fibroblastu skaitu ir palielinājusi pat par 300 %, bet, kad injicēta vienīgi hialuronskābe, fibroblastu skaits ir palielinājies tikai par 200 %. Šī ir liela atšķirība, tādēļ tad, kad novecošanās ir diezgan progresējusi, es iesaku ādas atjaunināšanu, īpaši, ja paciente ir ieradusies pirmoreiz vai āda ir ārkārtīgi sausa, jo tad var būt riskanti uzreiz sākt ar lāzerterapiju ādas tvirtuma atjaunošanai vai augstfrekvences mezoterapiju ar mikroadatām, tāpēc ka var veidoties zemādas rētaudi. Redermalizācija padara ādu tvirtāku un palīdz atjaunot mitruma līdzsvaru – tas ir obligāti, lai veiktu aparātu procedūras. Ādas atjaunināšana apvienojumā ar frakcionēto augstfrekvences procedūru nodrošina savstarpēji papildinošus lieliskus rezultātus sejas ādas tvirtumam un liftingam bez slāpekļa," klāsta Dr.Zane Kronberga (no Dr.Annas Bērziņas ādas klīnikas).

7. Ne tikai sejas, bet arī roku, kakla un dekoltē zonas ādas atjaunināšana

"Parasti tiek atjaunināta sejas āda, tomēr aizvien vairāk kļūst to sieviešu, kuru sejas āda jau ir pietiekami labi kopta, turpretī kakla, dekoltē zonas un roku virspuses āda ir saules staru skarta un šīm ādas zonām ir pievērsts pārāk maz uzmanības. Mēdz teikt, ka francūzietēm sejas āda noveco no dekoltē zonas. Tas nozīmē, ka viņas ne tikai lieto kosmētiskos līdzekļus, bet arī dod priekšroku izteikti plānās kakla un dekoltē zonas ādas atjaunināšanas procedūrām. Šīm ādas zonām īpaši paredzētas dzintarskābes injekciju metodes ir lieliski piemērotas, kad uz kakla un roku ādas ir parādījusies saules staru izraisīta hiperpigmentācija, kad āda ir ļengana, tai trūkst tvirtuma un kad ir redzamas grumbas. Rokas parasti ir ne vien ļoti sausas, bet arī izskatās kaulainas, jo, ādai līdz ar vecumu zaudējot apjomu, tai cauri vīd kaulu un asinsvadu apveidi. Ādas atjaunināšana palīdz izlīdzināt ādu, padarīt to biezāku un nostiprināt tā, lai minētās ādas zonas izskatītos jauneklīgākas un mazāk atšķirtos no jau koriģētās sejas ādas. Pacientes bieži visai atzinīgi novērtē šīs pārmaiņas, jo āda ir izlīdzināta, uz tās ir mazāk zem šallēm un augstām apkaklēm slēpjamu plankumu, kas bijuši pirms ādas atjaunināšanas. Vislabāk ir apvienot ādas atjaunināšanu, biorevitalizāciju un šīm ādas zonām piemērotu mezoterapijas kokteiļu izmantošanu," skaidro Dr.Sigrija Freiberga (no Freiberga Sigrija -ārsta prakse kosmetoloģijā).

8. Pret aknes rētām – lai atbrīvotos no jaunības kļūdām

"Ādas mirdzums ir tiešā veidā atkarīgs no tās virsmas gluduma: jo gludāka virsma, jo labāk tā atstaro gaismu. Diemžēl tiem, kuriem ir ārstēta aktīva akne, bieži mēdz būt sekas– rētas, ādas nelīdzenumi un raupja ādas virsma. Šādos un arī citos gadījumos ādas virsmu efektīvi izlīdzina ādas atjaunināšana ar dzintarskābi, jo tā spēcīgi aktivizē fibroblastus, kas nodrošina jaunu kolagēna un elastīna molekulu veidošanos. Ja pēc aknes āda nav līdzena, jums, ilgi neatliekot, ar speciālistu ir jāapspriežas par šīs neestētiskās problēmas novēršanu. Jebkurā situācijā ārstēšanu ir labi sākt ar ādas atjaunināšanu, un pēc tam atkarībā no stāvokļa smaguma ārstēšanu var apvienot ar ''SECRET'' frakcionētās augstfrekvences mikroadatu tehnoloģijas izmantošanu. Protams, cīņai pret jebkura veida rētām ir nepieciešama vēl arī pacienta pacietība, tomēr no savas pieredzes varu teikt, ka iespējams panākt manāmus rezultātus, īpaši tāpēc, ka ādas atjaunināšana dod vēl citus ieguvumus: tā mitrina, dara ādu gaišāku un kopumā uzlabo tās kvalitāti," klāsta Dr. Ineta Mauriņa (no Dr.Mauriņa Lāzermedicīnas klīnikas).

9. SOS – strijas!

"Estētiskajai medicīnai progresējot, kļūst aizvien vairāk veidu, kā mazināt vai koriģēt strijas. Viena no metodēm, ar kurām ir iespējams maskēt strijas, ir izmantot hialuronskābes un dzintarskābes apvienojumu. Protams, strijas nav novēršamas ar vienu līdzekli – būs nepieciešams ārstēšanas kurss, un, visticamāk, tas būs ilgāks par to, ko iesakām sejai, turklāt atkarībā no situācijas esošo striju izlīdzināšanai var būt jāapvieno vairākas atšķirīgas metodes. Tik un tā ādas atjaunināšanas procedūras uz strijām parasti iedarbojas labāk, jo tās kļūst gaišākas, tāpēc vizuāli izskatās labāk," stāsta Dr. Kristīne Kalniņa (no Dr.Mauriņa Lāzermedicīnas klīnikas).

10. Ķermeņa apveidu korekcija ar injekcijām – kādēļ ne?

"Ādas atjaunināšanas laikā aktivizējas fibroblasti, un tie stimulē kolagēna un elastīna sintēzi, tā labvēlīgi ietekmējot ne tikai sejas, bet arī visa ķermeņa ādu. Pēc svara zaudēšanas, noteiktām koriģējošām procedūrām un operācijām mēdz gadīties, ka paliek problēmzonas, tādēļ tajās ir atsevišķi nepieciešama pašas ādas savilkšana. Pēc tam ir iespējams izmantot ādas atjaunināšanas procedūras, lai atbilstošajās vietās uzlabotu ādas elastību un tvirtumu, tā uzlabojot arī problēmzonu izskatu, piemēram, ap elkoņiem, virs ceļgaliem, ap nabu vai pat virs krūšu galiem. Turklāt ādas atjaunināšana ir ideāli piemērota pēc dažādām plastiskās ķirurģijas operācijām, lai mazinātu rētu rašanās risku un tūsku, kā arī stimulētu dzīšanu. Konsultējoties ar ārstu, ir iespējams noskaidrot, kā konkrētā situācijā palīdzēt pacientam," skaidro Dr. Mariia Iuziuk (no Nostrum clinic klīnikas).