15 interesanti fakti, ko nezināji par britu rokmūzikas dīvu Boniju Taileri

11.jūlijā Dzintaru koncertzālē ar grandiozu solo koncertu viesosies dziedātāja Bonija Tailere. Viņa izpildīs savus superhitus "The Best", "It's a Heartache", "Total Eclipse of the Heart", "Lost in France", "Holding out for a Hero", "More then a Lover" un citas klausītāju iemīļotas dziesmas, kā arī jaunāko veikumu no martā izdotā albuma. Šī būs vienīgā dziedātājas uzstāšanās Baltijas valstīs!

Piedāvājam 15 faktu uzskaitījumu, lai vairāk uzzinātu par Boniju Taileri!

1. Bonija Tailere, īstajā vārdā Geinora Hopkinsa, dzimusi Velsā, ogļrača un mājsaimnieces ģimenē. Viņai ir vēl trīs māsas un divi brāļi.

2. Pēc skolas beigšanas viņa piedalījusies vietējās pilsētas talantu konkursā, kur ieguvusi godpilno otro vietu un balvu - vienu Lielbritānijas mārciņu.

3. Pirmo ar mūziku saistīto darbu viņa atradusi sludinājumā vietējā avīzē – grupa Bobby Wayne & the Dixies meklēja bekvokālisti.

4. Bonijas Taileres talants plašākai auditorijai ticis atklāts pilnīgi nejauši – tolaik atzītais talantu aģents Rodžers Bells, dodoties savās gaitās Velsā, sajaucis ēkas stāvus un nokļuvis telpā, kur viņa tobrīd uzstājusies. Ar šo veiksmīgo sagadīšanos sācies dziedātājas ceļš uz pasaules slavu.

5. Dziedātāja divreiz mainījusi skatuves vārdu - karjeras sākumā, lai netiktu jaukta ar tobrīd populāro Mēriju Hopkinsu, viņa pieņēma pseidonīmu Širīna Deivisa. Sākot sadarbību ar Rodžeru Bellu, vārdu nācās mainīt vēlreiz – to izvēlējās, šķirstot vietējo avīzi.

6. Muzikālās karjeras sākumā, uzzinot, ka nāksies operēt balss saites, Bonija Tailere bija nopietni noraizējusies, ka zaudēs balsi, taču laimīgā kārtā pēc operācijas viņas tembrs ieguva zemu, samtainu nokrāsu, apveltot dziedātāju ar vienu no atpazīstamākajiem vokāliem pasaulē.

7. Reti kurš zina, ka Bonija Tailere ir slavenās dziesmas "The Best" oriģinālizpildītāja. Tikai vēlāk to iedziedājusi Tīna Tērnere.

8. Dziesmas "It's a Heartache" un "Total Eclipse of the Heart" ierindojušās starp visu laiku pārdotākajiem singliem pasaulē.

9. Dziedātāja filmējusies vairākās filmās un komēdijseriālos, lai gan atzīst, ka aktrises darbs viņai neiet pie sirds.

10. 2013.gadā Tailere pārstāvējusi Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā.

11. Dziedātājas vīrs Roberts Salivans ir piedalījies 1972.gada vasaras olimpiskajās spēlēs – viņš ir džudo cīkstonis.

12. Bonija Tailere iekļuvusi Ginesa rekordu grāmatā kā pirmā britu izpildītāja, kuras albums sasniedzis Lielbritānijas albumu topa augstāko pozīciju. Bez tam viņa ir pirmā velsiešu mūziķe, kas iekarojusi ASV topa pirmo vietu.

13. Bonija Tailere izdevusi 17 albumus, pēdējo no tiem šogad.

14. Dziesma "Total Eclipse of the Heart" īpaši bieži radiostacijās tiek spēlēta aptumsumu laikā.

15. Taileres jaunākā albuma tapšanā piedalījusies titulētā dziesmu autore Eimija Vedža, kas sacerējusi daudz mūsdienu hitu, piemēram, Eda Šīrana Grammy balvu ieguvušo singlu "Thinking out Loud". Viņa īpaši Tailerei sarakstījusi 3 jaunas dziesmas.

Šobrīd Bonija Tailere devusies plašā koncerturnejā un vasaras mēnešos uzstāsies Īrijā, Krievijā, Somijā, Ungārijā, Norvēģijā, Vācijā, Šveicē, Lielbritānijā un arī Latvijā.

11.jūlijā Dzintaru koncertzālē Latvijas skatītājiem būs iespēja gan novērtēt mākslinieces jaunās dziesmas, gan dziedāt līdzi iemīļotākajiem hitiem, un jauki pavadīt vasaras vakaru patīkamā atmosfērā.

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties visās Biļešu servisa tirdzniecības vietās. Uz tikšanos Dzintaros!