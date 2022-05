16 miljoni krāsu toņu piemājas dārzā

Maināms ārējais apgaismojums, taupa enerģiju, drošs un ērti lietojams!

"LEDVANCE Smart+ WiFi" tehnoloģija dod iespēju padarīt mājas apgaismojumu īpašu, tai pat laikā ļaujot kontrolēt izdevumus par elektroenerģiju. "Smarts+ WiFi" tehnoloģiju ir vienkārši lietot. Jūs varat jebkurā laikā un no jebkuras vietas kontrolēt, aptumšot un iestatīt savu apgaismojumu, izmantojot bezmaksas "LEDVANCE Smart+ WiFi" lietotni savā viedtālrunī vai ar "Google Home" un "Amazon Alexa" palīdzību, kas dod iespēju regulēt apgaismojumu arī ar balsi. Vienā "LEDVANCE" lietotnē iespējams integrēt vairākus "LEDVANCE" produktus: viedās kontaktdakšas, kas palīdz reālā laikā uzraudzīt konkrētas elektroierīces enerģijas patēriņu, ierakstot tās patēriņa vēsturi, viedās spuldzes, kas maina apgaismojumu atbilstoši jūsu vēlmēm, vai drošības kamera, kas fiksē visu apkārtējo un pat ļauj sarunāties ar cilvēkiem, kas atrodas jūsu pagalmā. Un to visu var darīt, izmantojot tikai viedtālruni un WiFi, arī tad, kad esat tālu no mājām.

Nepieciešams tikai mājas WiFi un viedtālrunis

Ar "Smart+ WiFi" varat ļoti viegli savā dārzā izveidot savu individuālo apgaismojuma vidi, iekļaujot arī efektīgas detaļas. Apgaismojums ar "Smart+ WiFi" tehnoloģijas palīdzību dod jums iespēju izsekot enerģijas patēriņam — apgaismojumu varēsiet ieslēgt un izslēgt arī, atrodoties tālu no mājām. Varat ieslēgt apgaismojumu tieši pirms došanās mājup. Kad atrodaties mājās, varat mainīt krāsas un citus iestatījumus. Nepieciešams tikai mājas WiFi un viedtālrunis. Izlemiet, kādā veidā padarīt savu apgaismojumu pārdomātāku. Viens no daudzajiem piedāvātajiem risinājumiem ir "LEDVANCE". Ar to varat pastāvīgi sekot elektroenerģijas patēriņam, kā arī mainīt apgaismojuma krāsu savā dārzā pēc vēlēšanās. Jūs varat kļūt par gaismas dizaineri!

Zagļi un nelūgtie viesi

"Smart+ WiFi" dod iespēju palielināt jūsu mājokļa drošību, izmantojot ārējā apgaismojuma un drošības kameru kombināciju. Kamera seko notiekošajam pie jūsu mājas un nepieciešamības gadījumā var veikt ierakstu. Atrodoties prom no mājām ar tālruņa palīdzību jūs varat ieslēgt un izslēgt jaudīgu, taču energotaupīgu prožektoru. Ja pagalmā atrodas nelūgti viesi, jūs, izmantojot kameras skaļruni un "LEDVANCE" mobilo lietotni, varat palūgt tos iet prom, pat ja esat tūkstošiem kilometru no mājām.

Jauns un patīkams apgaismojuma laikmets!

Ir iestājies jauns laikmets – laikmets, kad mēs spējam kontrolēt gaismu pēc vajadzības. Ar apgaismojumu var darīt ko daudz vairāk nekā to tikai ieslēgt un izslēgt. Ar "Smart+ WiFi" var kontrolēt apgaismojumu tādā veidā, ka tas mainās atbilstoši cilvēka dienas kārtībai: tas var būt dažāds atkarībā no tā, vai guļat, vai esat nomodā, vai relaksējaties, vai koncentrējaties, vai veicat ikdienas darbus. Automātiskās apgaismojumu secības var iestatīt, izmantojot taimeri, un noteikt precīzus laikus, cik ilgi noteikts apgaismojuma veids ilgst. Varat radīt jebkādu atmosfēru – iespējas ir bezgalīgas, turklāt bez siltās un aukstās gaismas ir iespējami vēl 16 miljoni brīnišķīgu krāsu toņu, kas var apgaismot un izdaiļot jūsu piemājas dārzu.

Sīkāka informācija par "LEDVANCE Smart+" risinājumiem atrodama mūsu mājaslapā www.ledvance.com/lv