20 gadus uz katra latvieša galda

Latvijā mīt stipri ļaudis un darbojas spēcīgi uzņēmumi – tāds noteikti ir arī SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", kas gardēžus ar saviem produktiem lutina jau 20 gadu. Aplūkojot saražotās produkcijas apjomus, diezgan droši var apgalvot, ka šo gadu laikā kaut kas no Rēzeknes sortimenta ir bijis uz katra latvieša galda. Uzņēmumam ir vairāki būtiski iemesli lepoties ar paveikto.

Pilns cikls

SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" pašlaik pēc ražošanas apjoma ieņem vienu no vadošajām pozīcijām Latvijā un var lepoties, ka ir neatkarīgs uzņēmums, jo te ir izveidots un darbojas pilns ražošanas cikls – ir sava kautuve, gaļas sadales cehs, ražošana, iepakošana, transports, kā arī savas laboratorijas, kas nemitīgi seko līdzi izejvielu un garšvielu kvalitātei. Te top produkti ne tikai no cūkgaļas, bet arī no liellopu, vistas, tītara un pat Latvijas meža gaļas.

Ik dienas uzņēmumā tiek iegūta svaiga un kvalitatīva izejviela, no kaušanas brīža līdz veikala plauktam paredzēts īss laika posms. Rēzeknes gaļas kombināta produkcija tiek realizēta ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Anglijā, Īrijā, Grieķijā, Bulgārijā, Azerbaidžānā u.c. Vērā ņemams arī fakts, ka noliktavās komplektācijas darbs notiek visu diennakti – 24/7, nemitīgi rūpējoties par to, lai uz jūsu galdiem nonāktu tie svaigākie produkti.

Darbinieku lojalitāte

Labākais kompliments ikvienam uzņēmumam ir uzticīgi darbinieki. Pirms 20 gadiem uzņēmumā strādāja astoņi cilvēki, ražojot 25 produktu veidus, šobrīd tiek nodarbināti jau 450 cilvēki, kas rada vairāk nekā 300 produktu veidu. Apbrīnojami, ka 121 darbinieks šeit strādā jau 10 un vairāk gadu. Kā smejas pārdošanas nodaļas komanda: "Zvanu centra operatore Ināra savu 18 darbības gadu laikā iemācījusies no galvas visu produktu kodus!"

Pircēju uzticība

Augstākais produkcijas kvalitātes apliecinājums jebkuram uzņēmumam ir nemitīgi augošais pircēju skaits un līdz ar to arvien lielāki ražošanas apjomi. Vai zinājāt, ka viens no pirmajiem un joprojām pieprasītākajiem produktiem sortimentā ir pusžāvētās mednieku odziņas? 20 gadu laikā saražoti 1652 kilometri šo desiņu. Pateicoties dažādām labdarības aktivitātēm, kādās Rēzeknes gaļas kombināts regulāri piedalās, šie gardumi nonāk arī pie grūtībās esošām ģimenēm, studentiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Veselība kā vērtība

20 gadu laikā sabiedrība ir ievērojami mainījusies – ir palielinājusies izpratne par veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, tādējādi ražotājiem arvien liekot aizdomāties ne tikai par produktu garšu, bet arī veselīgumu. Tā ir arī viena no Rēzeknes gaļas kombināta prioritātēm – ne velti tieši šis uzņēmums kā viens no pirmajiem Latvijā sāka ražot bērnu cīsiņus bez E vielām un ar samazinātu sāls saturu. Nemitīgi sekojot līdzi patērētāju ēšanas paradumu izmaiņām un globālajām tendencēm, nesen uzsākta jaunas produktu līnijas ražošana ar zīmolu "Rāznas". Šie produkti ir izstrādāti, vadoties pēc jaunākās diētu tendences pasaulē – fleksitārisma, produktam pievienojot uzturvērtīgās zirņu olbaltumvielas.

Šobrīd – grilēšanas sezona

Novērots, ka pircēji dažādos gadalaikos izvēlas atšķirīgu ēdienkarti, tāpēc arī Rēzeknes gaļas kombināta sortiments ir pielāgots sezonalitātei. Šobrīd sortimentā atrodams vistas, cūkgaļas šašliks un pat meža gaļas cepamgaļas, un tas viss pieejams gan tradicionālās, gan mūsdienīgās un neierastās marinādēs. Savukārt nepacietīgākie grilētāji novērtēs cepamdesiņas, kas, uz dzīves uguns cepot, iegūst neatkārtojamu garšu un aromātu.

Lai gan ēšanas paradumi 20 gadu laikā ir būtiski mainījušies, kā liecina pircēju aptauju rezultāti un ar pirkumiem izdarītie balsojumi, gaļas grilēšanas popularitāte Latvijā pieaug, un joprojām visbiežāk cepšanai uz grila izvēlas cūkgaļu. Pēc pārdošanas datiem izteikts līderis ir cūkgaļas šašliks ar sīpoliem.

Uz katra latvieša galda

Rēzeknes gaļas kombinātā ik dienu domā par pircējiem, ražojot produktus lieliem un maziem gardēžiem. Te cieņā ir latviskās vērtības, taču vienlaikus tehnologi seko līdzi arī pasaules tendencēm. Te ik dienu top vairāki desmiti tonnu gardumu. Tas viss ļauj secināt, ka šo 20 gadu laikā kaut kas no Rēzeknē ražotā nonācis uz katra latvieša galda. Tā ir kļuvusi par garšu, pie kuras arvien gribas atgriezties.