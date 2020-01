2020.gada skaļākais notikums: Agris Daņiļevičs nomet 13kg un atklāj savu noslēpumu

Horeogrāfs, deju skolas "Dzirnas" vadītājs Agris Daņiļevičs pārsteidz ar iespaidīgām pārvērtībām - nomestiem 13 kg liekā svara. Intervijā Agris stāsta, kā viņam izdevās īsā laikā sasniegt lielisko rezultātu un Jauno gadu sākt savā labākajā formā!

- Kāda bija tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Centos ēst mazāk, arī sportot, bet tievāks no tā nepaliku. Tāds haoss vien bija, jo nebija nekādas nojausmas, kā tas ir - ēst pareizi. Sapratu, ka nevar noskriet krosu un tad ēst visu, kas pagadās.. Tā tas nestrādā.

- Pastāsti – kā nolēmi sākt notievēt tieši tagad?

Nesen atgriezos no divu nedēļu ilga komandējuma ārzemēs. Pēc sešu deju iestudēšanas paspēju apmeklēt arī piecus, fiziski ļoti smagus riteņbraukšanas treniņus, izskriet krosu un piedalīties boksa treniņā. BET - atgriežoties mājās, uzkāpu uz svariem un ieraudzīju 106kg (!!!) Tas bija rekords. Biju pamatīgi apvēlies un skats spogulī pavērās ļoti nepatīkams. Drēbes vairs nederēja un, šņorējot kurpes, elpot normāli vairs nebija iespējams. Sapratu, ka tālāk vairs nav kur.. Viss, ir jārīkojas!

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!

- Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Par Stokholmas diētu biju dzirdējis jau iepriekš. Zināju, ka daudzi Latvijā atpazīstami cilvēki bija notievējuši, pateicoties tieši šai metodei. Kādu laiku nepameta sajūta, ka vajadzētu izmēģināt arī pašam. Un tad vienā radu saietā par to atgādināja mana brālēna meita. Laikam viņai palika manis žēl, redzot, kas notiek!

- Kā notika diētas ievērošana?

Stokholmas diētu ievēroju bez jebkādām grūtībām. Es to pat nesauktu par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais - svars kritās diezgan strauji. Ņemot vērā manu diezgan neprognozējamo darba specifiku, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna. Tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas)!

Tagad īsā laikā esmu atbrīvojies no 13kg liekā svara un jūtos labākajā formā! Kopumā pēc diētas ne tikai fiziski jūtos daudz labāk, bet būtiski uzlabojusies arī pašsajūta un atgriezies dzīvesprieks!

- Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kas arī vēlas notievēt?

Stokholmas diētu noteikti jāpamēģina ikvienam, kas vēlas kļūt vieglāks, veselīgāks un priecīgāks! Tieši tas notika ar mani un es vairs nekad negribu atgriezties pie vecajiem ieradumiem. Tev nebūs jādzīvo badā un jau dažu dienu laikā Tu pamanīsi pirmos rezultātus! Jaunais gads ir īstais brīdis, lai īstenotu sapni par slaidu augumu. Tas tiešām strādā!

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!

StockholmDiet.com piedāvā – reģistrējies tagad, bet sāc, kad vēlies, jo notievēšanas plāns būs pieejams Tavā Stokholmas diētas profilā.