2022. gada labākās galda spēles

Galda spēles ir populāra izklaide gan pieaugušajiem, gan bērniem. No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka digitālajā laikmetā video spēles varētu "spēlēt pirmo vijoli", taču tā nebūt nav – galda spēles savas pozīcijas ne tikai nezaudē, bet turpina piesaistīt arvien jaunus spēlētājus. Šis popularitātes kāpums ir saistīts ar vairākiem faktoriem.

Viens no galvenajiem – dažādo tehnoloģiju radītais piesātinājums un izraisītās pārslodzes. Cilvēki apzināti meklē veidus, kā rast līdzsvaru, un atgriežas pie tradicionālām izklaides formām. Galda spēles piedāvā lielisku iespēju kopā sanākt draugiem vai ģimenei, izbaudīt spēles aizraujošo dinamiku un veidot tiešu, ar tehnoloģijām nepastarpinātu saziņu. Turklāt tas ir lielisks veids, lai iemācītos sadarboties, risināt problēmas un pat izprast citu cilvēku domas un emocijas.

Vēl viens svarīgs iemesls galda spēļu popularitātes kāpumam ir to daudzveidība un inovācijas. Savs nopelns galda spēļu popularitātes pieaugumam ir arī dažādiem interneta resursiem, kas sniedz informāciju par industrijas jaunumiem, spēļu topiem un noteikumiem. Turklāt ir pieejamas mobilās lietotnes un digitālās platformas, kas ļauj spēlēt galda spēles pat tad, ja nav pie rokas paša spēļu komplekta.

Īsteniem entuziastiem nav sveši arī galdu spēļu konkursi, kuros regulāri nosaka izcilākās galda spēles dažādās kategorijās. Citu starpā, "Spiel des Jahres" ( vācu valodā "Galda galda spēle") ir viens no prestižākajām un pazīstamākajiem konkursiem Eiropā. Konkursa žūrija sastāv no vairākiem spēļu ekspertiem un kritiķiem, kuri katru gadu izvērtē neskaitāmas jaunas spēles un nosaka uzvarētājus. Lai spēle tiktu nominētas "Spiel des Jahres" balvai, tai jābūt lielākai sabiedrības daļai pieejamai, viegli saprotamai, emocionāli iesaistošai un izcili izstrādātai.

Balvu izsniedz trīs kategorijās: "Spiel des Jahres" ("gada spēle"), "Kinderspiel des Jahres" ("gada spēle bērniem") un "Kennerspiel des Jahres" ("gada spēle pieredzējušiem spēlētājiem").

Ik gadus nominētās galda spēles kļūst īpaši iekārojamas, jo ir saņēmušas profesionāļu atzinību un tātad augstākās kvalitātes atzīmi.

Lūk, divas 2022. gada "Spiel des Jahres" nosauktās labākās spēles, kas piemērotas pieredzējušiem spēlētājiem.

Spēle "Living Forest" ieguvusi prestižo "Kennerspiel des Jahres 2022" balvu. Interaktīvā meža garu sacīkste, lai izglābtu mežu un tā svēto koku no Onibi liesmām, ir atzīta par 2022. gada labāko stratēģisko un ģimenes spēli.

"Dune: Imperium" ir spēle, kuras veidotāji iedvesmojušies no "Dune" mantojuma elementiem un tēliem — gan no jaunās "Legendary Pictures" filmas, gan nozīmīgās Frenka Herberta, Braiena Herberta un Kevina Dž. Andersona literārās sērijas. Tā ir intriģējoša stratēģiskā spēle vecuma grupai 13+.

Ne mazsvarīgi pieminēt Latvijas uzņēmumu "Brain Games", kas specializējas galda spēļu radīšanā un popularizēšanā, aktīvi piedalās "Spiel des Jahres" konkursā ar savām spēlēm un saņem prestižās balvas.

"Ice Cool" (2016) – ģimeņu iemīļotā jautrā pingvīnu spēle – ir saņēmusi gan "Kinderspiel des Jahres" balvu, gan "Spiel des Jahres" nomināciju.

"Spiel des Jahres" balvu saņēmusi "Kingdomino" (2017) spēle par valdīšanu un valstību veidošanu, kas tika atzīta par vienu no labākajām spēlēm visai ģimenei, "Azul" (2018) – oriģināla spēle ar vizuālu uzdevumu izveidot dažādus flīžu rakstus, "Just One" (2019) – ballīšu spēle, kurā visi spēlētāji kopā cenšas atminēt pēc iespējas vairāk noslēpumaino vārdu.

"Brain Games" lokalizē labākās spēlēs vietējam tirgum, lai tās ikviens varētu spēlēt dzimtajā valodā. "MicroMacro: Noziegumu pilsēta" ir ļoti ievelkoša izmeklēšanas spēle, kurā spēlētāji kopīgiem spēkiem cenšas atrisināt 16 āķīgus noziegumus, nosakot to motīvus, atrodot pierādījumus un atklājot vainīgos lielā un skaistā spēles laukumā. Spēlei jau ir iznākusi otrā sērija.

Tā kā spēļu entuziasts sāk veidoties agrā bērnībā, tad īstais brīdis ir pienācis, lai iegādātos "Dragomino" galda spēli! "Dragomino" 2021. gadā tika atzīta par gada labāko bērnu spēli un ieguva prestižo "Kinderspiel des Jahres" balvu. Šī ir populārā "Kingdomino" versija jaunākiem bērniem. Spēles laikā bērni pēc domino principa savieno dažādas teritorijas attēlojošas kārtis, meklē pūķa olas un pelna par tām punktus.

"Brain Games" galda spēles ar aizraujošiem sižetiem dažādas sagatavotības un vecuma spēlētājiem meklējiet un iegādājaties pie mums – 220.lv!