220.lv Marketplace aicina pieteikties freelance profesionāļiem

Nepārtraukti augošā "Pigu Grupa", kurā iekļaujas arī tirdzniecības centrs internetā 220.lv, uz sadarbību aicina fotogrāfus, tulkotājus un IT pakalpojumu sniedzējus. Šobrīd e-tirdzniecības centra Marketplace platforma apvieno gandrīz 3000 pārdevējus, vēl simtiem jaunu uzņēmēju pievienojoties katru mēnesi, tiem aktivizējot simtiem tūkstošu jaunu produktu, kuriem nepieciešamas fotogrāfijas, apraksti, tulkojumi, ja preces vienlaicīgi tiek tirgotas vairākos tirgos, kā arī IT pakalpojumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Katru dienu mēs noslēdzam vidēji 15 jaunus līgumus ar ļoti dažādiem veikaliem, tā pievienojot aptuveni 10 000 jaunus produktus mūsu piedāvājumam. Mūsu mērķis ir nodrošināt ne tikai preču kvalitāti, bet arī fotogrāfiju, aprakstu un tulkojumu kvalitāti. Tieši tāpēc radām fotogrāfu, tulkotāju, teksta redaktoru un IT speciālistu profesionāļu tīklu, kuru pakalpojumus aicināsim izmantot sava tirdzniecības centra internetā pārdevējiem," uzsver Raimondas Žilenas, "Pigu Grupas" Marketplace vadītājs.

"Pigu Grupa", pirmkārt, aicinās par iespējamo sadarbību ieinteresētos fotogrāfus, tulkotājus un IT pakalpojumu sniedzējus uz vienkāršu sākotnējo atlasi.

Lai reģistrētos pakalpojumiem, aicinām aizpildīt pieteikuma formu:



Fotogrāfiem

Tulkiem

XML programmētājiem

"Mēs tiecamies nodrošināt vienkāršāko un pēc iespējas gludāko tirdzniecības uzsākšanu savā e-platformā. Pašu spēkiem nodrošināt atbilstošu preču pieteikumu tirdzniecībai internetā, it īpaši, ja tirdzniecība notiek vairākos tirgos vienlaikus, var izrādīties izaicinājumu pilna. No savas puses vēlamies minimizēt jebkādas bažas, līdz ar to mūsu mērķis ir apvienot uzticamus un sevi pierādījušus pakalpojumu sniedzējus, kuri ir pazīstami ar specifiskām prasībām e-komercijai un spēj nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus operatīvi un augstā kvalitātē," piebilst R. Žilenas.

Viņš arī norāda, ka no šādas sadarbības iegūs visi – e-komercijas tirgotāji saņems nepieciešamos pakalpojumus, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tās ir biznesa iespējas.

Dotajā brīdī "Pigu Grupas" tirgotājiem nepieciešami fotogrāfi, fotogrāfiju apstrādātāji, teksta redaktori, kā arī lietuviešu, igauņu, krievu, somu un poļu valodas tulkotāji. Tāpat ir augsta nepieciešamība pēc IT speciālistiem, kuru atbildībā būtu XML failu apstrāde, uzturēšana un atjaunināšana, preces piegādājot tirdzniecības sistēmai.

""Pigu Grupa", kurā iekļaujas 220.lv, šobrīd kļūst par vēl lielāku uzņēmumu. Mēs augam par lielas komūnas vietni, kur ikvienam ir iespēja strādāt un pelnīt. Mēs paredzam, ka nākotnē būs nepieciešamība pēc vēl lielāka spektra pakalpojumiem, līdz ar to arī komūna atbilstoši augs," uzsver R. Žilenas.