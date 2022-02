'220.lv marketplace' finansēšanas pakalpojumus tirgotājiem nodrošina 'Faktoro'

Tirdzniecības centrs internetā "220.lv" informē, ka "marketplace" platformā ir iespējams izmantot nebanku faktoringa uzņēmuma "Faktoro" pakalpojumus, kas darbojas visās Baltijas valstīs. Uzņēmums piedāvā faktoringa un biznesa aizdevumu servisu, kas var palīdzēt "220.lv marketplace" tirgotājiem, kuri saskaras ar apgrozāmo līdzekļu trūkumu.

Kā norāda Kārlis Ozols, tirdzniecības centra internetā "220.lv marketplace" pārdošanas vadītājs, vispirms jaunais pakalpojums tika izmēģināts Lietuvā. Rezultējoties ar lielu tirgotāju interesi kaimiņvalstī, uzņēmums pieņēmis lēmumu pakalpojumu ieviest arī Latvijā. Pieredze liecina, ka "Faktoro" pakalpojumi pārdevējiem palīdz plānot maksājumus, turklāt ir bijuši gadījumi, ka finansējums ir palīdzējis tikt galā ar biznesa izaicinājumiem.

"Mēs nepārtraukti cenšamies mazināt šķēršļus, kas rodas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pēc darbības uzsākšanas. Daudzos gadījumos tas liedz nostabilizēties un palielināt savus pārdošanas apjomus. Tāpēc mēs piedāvājam finansēšanas pakalpojumus, uzklausot mūsu pārdevēju vajadzības un meklējam risinājumus, kas palīdzētu partneriem palielināt pārdošanas apjomus. Mēs ticam, ka tas vairāk mudinās tieši mazos un vidējos uzņēmumus izmēģināt savus spēkus," turpina Ozols.

Viens no galvenajiem izaicinājumiem e-komercijas uzņēmumiem ir apgrozāmo līdzekļu iesaldēšana piegādes ķēdē. Apgrozāmo līdzekļu nepieciešamība svārstās no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem, atkarībā no laika starp preču iegādi un gala maksājumu no pircējiem.

"Faktoro" biznesa attīstības vadītājs Pauls Lastas norāda, ka šī sadarbība stabilizē pakalpojuma paplašināšanos visās Baltijas valstīs: "PHH Group" un "Faktoro" sistēmu integrācija, un procesu automatizācija ļauj ātri novērtēt riskus un nekavējoties pieņemt lēmumus par finansēšanu. Mūsu cenas jau tagad ir pieejamas ne vien mazajiem, bet jebkuram uzņēmumam. Taču mazajiem tirgotājiem mēs varam piedāvāt tik būtisko lēmumu pieņemšanas ātrumu, kādu nevar neviena tradicionālā banka."

Detalizēti ar "Faktoro" piedāvātajiem finansēšanas pakalpojumiem pārdevēji var iepazīties "220.lv" vietnē. "Faktoro" pieteikumus izvērtē 24 stundu laikā. Papildus faktoringam "220.lv" piedāvā vēl vienu finansēšanas pakalpojumu – kredītus bez ķīlas līdz 50 tūkstošiem eiro.

Šis Eiropas Investīciju fonda atbalsta mehānisms ļauj uzņēmumiem līdz 9 darbiniekiem un apgrozījumu līdz 2 miljoniem eiro bez ķīlas aizņemties līdz 50 tūkstošiem eiro. Aizdevumi ir pieejami termiņā no 3 līdz 24 mēnešiem.

Lastas apgalvo, ka šis pakalpojums var būt īpaši noderīgs, kad ar faktoringu vairs nepietiek: "Mēs zinām, ka daži uzņēmumi pēc tirdzniecības uzsākšanas e-platformā dažkārt ir palielinājuši apgrozījumu un bieži vien ir nepieciešams investīciju kredīts, lai palīdzētu attīstīt biznesu."

Viņš uzsver, ka nākotnē tiek plānots paplašināt uzņēmuma finansēšanas pakalpojumu grozu un nodrošināt aizdevumus ne tikai maziem, bet arī lielākiem uzņēmumiem visās Baltijas valstīs. Uzņēmumiem tiks piedāvāta ātrāka apkalpošana, elastīgāki produkti un zemākas finansējuma izmaksas. Salīdzinājumā ar citiem tirdzniecības kanāliem, tas ļaus šiem uzņēmumiem straujāk augt "PHH Group" e-komercijas platformās, iegūstot konkurences priekšrocības.

Tiem, kuri ir ieinteresēti par faktoringu uzzināt vairāk, 25. februārī būs iespēja piedalīties "220.lv" rīkotajā semināru ciklā "Learning Fridays", kurā piedalīsies eksperti, lai runātu par faktoringu uzņēmējdarbībā un finansējuma iespējām marketplace. Seminārs notiks angļu valodā un tam var pieteikties šeit: https://220.lv/lv/marketplace#events