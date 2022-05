'220.lv' pārdevējs: ātras piegādes ir e-komercijas stūrakmens

Baltijas e-komercijas līdera "PHH Group", kura sastāvā ir arī "220.lv", "marketplace" platforma sevi ir pierādījusi kā veiksmīgu pārdošanas kanālu, kurā tirdzniecību veic jau vairāk nekā 1700 dažādu uzņēmēju no Latvijas. Daudzi, kas nesen uzsākuši pārdošanu, norāda, ka platforma nodrošina pilna servisa tirdzniecības uzsākšanu, tai skaitā ātru piegāžu servisu, pateicoties "Fulfillment by Pigu", kas palīdz nogādāt preci līdz pircējam jau tajā pašā vai nākamajā dienā. Savā pieredzē par šī pakalpojuma efektivitāti, kā arī pašu marketplace, dalās Edgars Baumanis uzņēmuma SIA "Furors BF" ("Games4you") vadītājs.

Ar tiešsaistes tirdzniecību SIA "Furors BF" nodarbojas jau kopš 2014.gada, tomēr tajā laikā e-vide nav bijusi tiešais tirdzniecības kanāls. 2020.gada decembrī uzņēmumus reorganizēja savu darbību, mainīja uzņēmuma stratēģiju un turpmāk sevi pozicionēja tikai kā tiešsaistes veikalu.

Turpina Baumanis: "Reorganizēt savu darbību no fiziska veikala, kur klienti var apskatīt, aptaustīt preci un saņemt konsultāciju klātienē, uz pilnīgu tiešsaistes tirdzniecību bija ļoti izaicinoši, bet līdzīgi kā daudziem citiem uzņēmējiem – arī mums apstākļi neatstāja citu iespēju. Gadu vēlāk sākām meklēt papildus kanālus, tā nonācām pie sadarbības ar "220.lv" – 2021.gada decembrī. Sākām ar mazu sortimentu un, atzīšu, diezgan lielu skepsi, bet, izzinot kopējos procesus un redzot pirmos pasūtījumus, domas mainījās."

Viens no galvenajiem faktoriem sadarbības uzsākšanai bijusi vēlme apgūt jaunus tirgus, tāpēc jau no pirmās dienas, kad uzņēmums pievienojās 220.lv, tika uzsākta tirdzniecība arī Lietuvā un Igaunijā. E. Baumanis norāda, ka mēģinājums uzsākt uzņēmējdarbību Baltijas tirgū tika aizsākts pašu spēkiem, taču lai veiksmīgi to īstenotu ir nepieciešams investēt mārketingā, preču aprakstu tulkošanā, tirgus izpētē un vēl citur.

Saprotot, ka to visu izdarīt ir daudz ērtāk, lētāk un ātrāk ar "220.lv" palīdzību, uzņēmums pievienojies marketplace. "Paplašināšanās Baltijas tirgū ir nesusi daudz jaunus pasūtījumus no kaimiņvalstīm, pašreiz tiem veidojot vairāk nekā 50% no kopējā tirdzniecības apjoma. Šādu dinamiku tikai ar savu tiešsaistes veikalu nebūtu iespējams panākt," atklāj Baumanis.

Jauno tirgu apguve ir bijis tikai viens no ieguvumiem, uzņēmējs norāda, ka "220.lv" arī nodrošina savu servisu, lai optimizētu iegādes procesu. Proti, viens no veiksmīgiem risinājumiem ir bijis "Fulfillment by Pigu", ko SIA "Furors BF" sācis lietot jau otrajā sadarbības mēnesī. "Šajā pakalpojumā saskatīju lielisku iespēju optimizēt daudzus pārdošanas procesus un kopējās izmaksas. Sākot tirdzniecību caur "Fulfillment by Pigu", pasūtījumu skaits pirmajā mēnesī pieauga divas reizes. Tas dod iespēju daudz ātrāk apstrādās pasūtījumus, veikt dinamiskāku tirdzniecību un ļauj daudz ātrāk uzsākt jaunu preču tirdzniecību," stāsta SIA "Furors BF" ("Games4you") vadītājs.

Galvenais ieguvums, ko nodrošina šis pakalpojums, ir ātrais piegādes laiks. Kā norāda uzņēmējs, klienti var saņemt preci tajā pašā vai nākamajā dienā. "Visi tiešsaistes pārdevēji zina, ka šis ir ļoti liels izaicinājums, jo ir daudz faktoru, kas to var ietekmēt. Izmantojot "Fulfillment by Pigu", par daudziem no tiem nav jāuztraucas, jo pasūtījumi tiek komplektēti un nosūtīti tieši no "Pigu Group" noliktavas," norāda Baumanis.

Runājot par nākotnes plāniem, uzņēmējs norāda, ka viens no mērķiem ir turpināt attīstīties spēļu, rotaļlietu un brīvā laika pavadīšanas segmentā. Tāpat viņš norāda, ka šī mērķa piepildīšanā, pārdošanas stratēģija netiks mainīta un uzņēmums turpinās preces pārdod "220.lv". Turpina E. Baumanis: "Vēlos ieteikt izmēģināt "220.lv" sniegtās iespējas un funkcionalitāti. Visi rīki ir pārbaudīti un veidoti ērtai preču, kategoriju, cenu un mārketinga pārvaldībai."

Pievienojoties tirdzniecībai "220.lv", "marketplace" komanda nodrošina palīdzību un konsultācijas ikvienam pārdevējam, lai gūtu pēc iespējas labāku pieredzi un augstus pārdošanas rezultātus. "Marketplace" speciālistu komanda īsteno dažādus pakalpojumus, piemēram, pagājušajā gadā tika uzsākts "Learning Fridays" semināru cikls, kura mērķis ir sniegt noderīgu informāciju un praktiskus padomus par dažādiem e-komercijas aspektiem arī šobrīd.