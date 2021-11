'220.lv' uzsāk e-komercijas apmācības 'Learning Fridays'

Tirdzniecības centrs internetā "220.lv" uzsāk bezmaksas apmācību ciklu, kurā būs iespēja piedalīties ikvienam, kam interesē tirdzniecība tiešsaistē. Pirmais tiešsaistes seminārs "Learning Fridays" jeb "Zinību piektdienas" notiks jau šo piektdien, 5. novembrī, kurā tiks iepazīstināts ar e-komercijas pamatiem, tai skaitā klientu vajadzībām, SEO jeb meklētājsistēmu optimizāciju, loģistikas ietekmi veiksmīgai pārdošanai, sortimenta nozīmi, preču noformēšanas prasībām un vēl citiem jautājumiem.

"Learning Fridays" ir apmācību programmas "Sellers Academy" ("Pārdevēju akadēmija") semināru cikls, kas fokusējas uz veiksmīgu tirdzniecību tiešsaistē. Jau šobrīd pārdevējiem, kas ir reģistrējušies tirdzniecībai "220.lv", ir pieejami praktiski padomi biznesa uzsākšanai un attīstībai starptautiskajā tirgū, video apmācības, semināri u.tml. Lai arī lielākā daļa apmācību ir paredzētas tikai reģistrētiem pārdevējiem, turpmāk "Learning Fridays" būs pieejamas visiem interesentiem.

"Jau kādu laiku mēs novērojam pastiprinātu interesi par e-komercijas nozari. Tie, kas iepriekš interneta vidi nebija izmēģinājuši kā vienu no pārdošanas kanāliem, tagad to dara, savukārt tie, kam jau ir zināma pieredze, paplašinās starptautiskajos tirgos un meklē veidus, kā padarīt pārdošanu vēl efektīvāku. Līdz šim esam novērojuši, ka interesentu zināšanas e-komercijā ļoti atšķiras. Lielai daļai jauno uzņēmēju ir nepieciešami ieteikumi, kā labāk sagatavot preču foto un aprakstus, vienlaikus skaidrojot, kā kļūt pamanāmiem Marketplace platformā. E-komercijā "220.lv" darbojas jau 14 gadus, no kuriem pēdējos pavadām attīstot e-komercijas platformu "Marketplace". Pašreiz, kad esam uzkrājuši lielu pieredzi un zināšanas, ir īstais laiks tajās dalīties ar citiem," norāda Kārlis Ozols, "220.lv" "Marketplace" pārdošanas vadītājs.

Ozols skaidro, ka ikviens tirgotājs, kurš ir nolēmis pievienoties "Marketplace", var saņemt personīgā "220.lv" menedžera palīdzību. Profesionālis sniedz padomus, kā uzsākt tirdzniecību no pašiem pamatiem līdz veiksmīgai tirdzniecībai, lai jaunie tirgotāji pēc tam paši patstāvīgi var sasniegt sev vēlamo līmeni. Vienlaikus tiek gūtas zināšanas ne vien par tirdzniecību "220.lv", bet arī tiek veicināta padziļināta izpratne par e-komerciju kopumā.

"Mēs vadāmies pēc filozofijas, ka pārdevēju panākumi ir mūsu panākumi, tāpēc mēs investējam dažādos rīkos, kas ļauj pārdevējiem augt un attīstīties. E-komerciju raksturo straujš progress un pārdošanas platformu tehnoloģijas, jo tendences šajā nozarē pastāvīgi mainās. "Pārdevēju akadēmijas" mērķis ir kļūt par resursu tiem, kurus interesē e-komercijas radītās pārmaiņas un nozares attīstība," atklāj Ozols.

Seminārs notiks latviešu valodā un tam var reģistrēties bez maksas šeit.

"220.lv" pieder "PHH Group", kas ir lielākais e-tirdzniecības uzņēmums Baltijas valstīs. Grupa tika izveidota, kad "Pigu Group", kurā iekļaujas arī 220.lv, apvienojās ar somu tirdzniecības gigantu "Hobby Hall". "PHH Group" pārvalda e-veikalus un tirdzniecības platformas Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Jau 4000 pārdevēju veic tirdzniecību, izmantojot grupas pārvaldītās e-komercijas platformas, savukārt sortimentu veido vairāk nekā 2 miljoni preču. Grupas pārvaldītās vietnes apmeklē aptuveni 145 miljoni pircēju gadā.