27. septembrī no plkst. 16:00 – 20:00 aicinām uz atvērto durvju dienu projektā Ezerparka Nami

Pēdējā laika viens no pieprasītākajiem projektiem Daugavas labajā krastā ir Ezerparka Nami, kas atrodas Mežaparka un Čiekurkalna apkaimē. Patreiz projektā noris aktīvs iedzīvotāju ievākšanās process, tā kā jau vairāk par pusi dzīvokļu ir pārdoti.

Projektā pavisam ir 174 dzīvokļi, no kuriem patreiz pieejami palikuši zem 70, tas nozīmē – vēl ir no kā izvēlēties. Pieejami ir dzīvokļi ar vienu, divām un trim istabām. To cenas svārstās no 49 000 eur līdz pat 124 500 eur. A klases energoefektivitāte, monolītās konstrukcijas, mūrētas sienas, individuālā siltuma uzskaite, kvalitatīvā apdare un vieta aktīvam dzīvesveidam ir galvenās mūsu projekta priekšrocības. Dzīvokļi pieejami ar pilnu apdari, bet bez iebūvētām mēbelēm, ir pieejamas gan virszemes, gan pazemes stāvvietas un velo novietnes iedzīvotāju ērtībām.

Visvairāk dzīvokļu ir iegādājušies klienti, kas atbilst jaunā speciālista prasībām un ir izmantojuši Altum atbalstu. Tas ļoti priecē, ka mūsu projektu apdzīvo jauni, aktīvi un gudri cilvēki. Kredīta maksājums divistabu dzīvoklim mūsu projektā ir sākot no 230 eur mēnesī, kas ir ļoti izdevīga alternatīva īrei. Projekts izceļas ar savu kvalitāti, ērto atrašanos vietu, augsto energoefektivitāti un zaļo apkārtni. Ezerparka Nami ir mājas aktīviem cilvēkiem, kas novērtē Mežaparka tuvumu un Rīgas pilsētas centra sasniedzamību.

www.ezerparkanami.lv ir projekta mājas lapa, kur ir iespēja pieteikties dzīvokļu apskatei ne tikai atvērto durvju dienas ietvaros, bet arī jebkurā jums ērtākā laikā.