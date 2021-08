48 stundas Kauņā: plāns neaizmirstamai rudens nedēļas nogalei

Jūs varat palikt mājās, braukt uz jūru, apmeklēt vecmāmiņu vai mēģināt paspēt apmeklēt kādu Eiropas lielpilsētu. Un jūs varat atklāt Kauņu – Lietuvas otro lielāko pilsētu, kas jau nākamgad kļūs par vienu lielu Eiropas skatuvi.

Protams, ceļošana šajās dienās ir pavisam citāda, nekā mums visiem bija ierasts. Tomēr Lietuva ir atvērta tūristiem, gaidām jūs Kauņā! Pirms ierašanās pārbaudiet ceļošanas noteikumus, viss ir ļoti vienkārši: https://www.lithuania.travel/en/news/covid-19-in-lithuania-information-for-tourists

Kamēr pilsēta gatavojas atklāt galveno "Kauņa – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2022" programmu, jau tagad tā ir pilna ar interesantām lietām, vēsturiskiem akcentiem, jaunām vietām, svaigām krāsām un spilgtām garšām. Kad vēl labāk to visu iepazīt, ja ne vasarā? Laiks sakrāmēt ceļasomu (neaizmirstot peldkostīmu vai šortus), izvēlēties viesnīcu un sēsties automašīnā, vilcienā, autobusā... vai galu galā lidmašīnā? Mēs nejokojam – S. Darjus un S. Girēna lidlauks, kas atrodas gandrīz pilsētas centrā, ir atvērts aviotūristiem, kuri Aleksotā piezemē savas īpaši vieglās lidmašīnas.

Piektdiena

Bet sāksim no sākuma. Tātad, par viesnīcām. Ja nedēļas nogale jums paredzēta aktīvai atpūtai, pastaigām līdz tumsai un garām sarunām par iespaidiem – iesakām Kauņas jaunpienācēju "Moxy", kas atrodas gandrīz Brīvības alejā. Ceļotājiem "darba brīvdienās", kuri meklē vispusīgu mieru un atpūtu, patiks skandināvu minimālismā ieturētā "Radisson Kaunas". Greznai nedēļas nogalei – "boutique" tipa viesnīca viesmīlības kompleksā "Monte Pacis", kur uzturējušās tādas iedvesmojošas sievietes kā rakstniece Kristina Sabaļauskaite vai "oskarotā" aktrise Helēna Mirena.

Istaba "Monte Pacis", aut. "Saulės pieva fotografija"

Vārtoties svaigi mazgātajā gultasveļā, padomāsim, ko darīsim tālāk. Varbūt viesnīcas labumus izbaudīsim vēlāk, bet tagad – laiks kultūrai? Vasarā Kauņā jūs varat apbrīnot lietuviešu fotogrāfijas maestro R. Požerska darbus, lietuviešu un franču glezniecību un tēlniecību, apmeklēt pilsētas jaunāko privāto "Art Deco" muzeju-dzīvokli, apskatīt pasaulē lielāko velnu kolekciju... Paņemiet bezmaksas žurnālu "Kauņa pilna kultūras", kur atradīsiet vēl daudz ieteikumu.



Velnu muzejs Kauņā, aut. A. Aleksandravičius.

Ja jūs vairāk interesē tematiskas ekskursijas – par arhitektūru, gastronomiju, ielu mākslu, citiem urbāniem akcentiem, arī dažādu tautu pēdas Kauņā vai cietoksnis, kas ieskauj pilsētu –, droši sazinieties ar "Kaunas IN" tūrisma informācijas centru Kauņas rātsnamā (starp citu, jūs varat uzkāpt tā tornī!). Šeit jums ieteiks gidu, piedāvās pievienoties pastaigai attiecīgajā dienā vai pastāstīs visu par "It's Kaunastic" maršrutu sēriju. Lai gan ir tikai piektdiena, šī ir labākā vieta, kur parūpēties par "kauņiskākajiem" suvenīriem.



Daži suvenīri no "It's Kaunastic" sērijas, aut. R. Patapavičienė.

Pēc dvēseles un sirds pamielošanas, piefotografējot pilnu telefonu ar atmiņām, ir pienācis laiks palutināt arī vēderu. Šovasar Kauņas centrs ir daudz bagātīgāks ar terasēm – arī to izmēru ziņā. Jūs varat izvēlēties sēdēt saulē vai ēnā, itāļu vai gruzīnu, lietuviešu vai eksotisku virtuvi. Starp vasaras "debitantiem" ir "Piano Piano" – beļģu restorāns Rātslaukumā ar skatu uz katedrāli, ideāli piemērots ģimenēm, kā arī "Marina Taste Gallery", kas atrodas jahktklubā pie Kauņas jūras.



Bārs "Nuogas", aut. bārs "Nuogas".

Tiem, kuri izlems palikt ilgāk, patiks bāri "Nuogas", "Sanatorija", "Bardakas"... un šogad desmitgadi nosvinējušās kafejnīcas "Kultūra" kāpnes, kas allaž bijušas populāras.

Sestdiena

Nedēļas nogales brokastīm jābūt karaliskām, un kauņieši to labi zina. No sulīgiem beigeļiem vai pankūkām līdz ideālai benediktiešu olas un Mimozas kombinācijai, no tik populārajām "bowls" līdz vecajām labajām zemnieciskajām olu kultenēm – galvenais atrast brīvu galdiņu! Starp pilsētnieku novērtētajām vietām ir "Holy Donut", "Hop Doc", "Momo Grill" un "Donelaičio". Lielisku izvēli garantē arī jau minētais "Monte Pacis" – jo īpaši tiem, kuri grasās bildināt...



Brokastis "Monte Pacis", aut. "Saulės pieva fotografija".

Varbūt pienācis laiks kārtīgi izbaudīt vasaru? Ja brokastojat "Monte Pacis", tad to var darīt pie Kauņas jūras. Te darbojas divas oficiālās pludmales, vilināt vilina pastaigu takas priežu mežā, bet izklaidēties uz ūdens aicina jahtas un laivas. Jūs varat izmēģināt pat sērfošanu – tiesa, tur vajadzēs visu laivu un lielāku kompāniju!



Pažaisles izziņas taka, aut. A. Aleksandravičius.

Kūrorta atpūtai ir piemērots arī Lampēdžu ezers, kurā darbojas ūdens dēļu parks, kafejnīca, vasaras lasītava, bet otrā krastā – atrakciju parks. Ja vēlaties pievērst uzmanību arī Kauņas rajonam, jums atliek tikai izvēlēties Nemunas krastu – kreisajā pusē Kačergine un Kulautuva labajā pusē. Abi šie starpkaru perioda kūrorti ir burvīgi ar savu koka arhitektūru. Abus var sasniegt ar velosipēdu – ja neesi atvedis savu, noteikti to varēsi iznomāt Kauņā.

Divriteņi Kauņas rātslaukumā, aut. A.Aleksandravičius.

Tiesa, var plānot visu, izņemot laika apstākļus... Bet pat vētras gadījumā nav iemesla bēdāties. Pērn netālu no Kauņas centra durvis vērušais baseinu un pirts centrs "Aušra" aicina visus jūsu ekipāžas locekļus izbaudīt ūdens sniegtos priekus jebkuros laika apstākļos. Te darbojas ne tikai vairākas pirtis, bet arī divi baseini. Un šīs vasaras gaidītākais jaunums – "Manilla Medical SPA", kuru gan sievietēm, gan vīriešiem pašā Kauņas centrā ir atvēris lietuviešu kosmētikas zīmols.



Baseinu un pirts centrs "Aušra", aut. Baseinu un pirts centrs "Aušra".

Pēc neilgas atgriešanās viesnīcā, aicinām jūs uz koncertu – piemēram, klasiskās mūzikas vakaru no Pažaisles mūzikas festivāla repertuāra vai varbūt mīļotās grupas uzstāšanos "AdForm" pagalmā vecpilsētā, mājīgajā "Lauko", "O kodėl ne?" vai "Bocmanas" terasē, bet varbūt vienkārši Nemunas salā, kur pie "Žalgiris" arēnas darbojas pasākumu centrs "Pakrantė"? No "Kamanių šilelis" līdz "Kaunas Jazz" – šī vasara Kauņā skan ne klusāk kā parasti.

Vēl viena vakara ideja vakara izklaidēm ir kvalitatīvs kino zem klajas debess. Šajā sezonā tas tiek demonstrēts pie "Žalgiris" arēnas vai Lietuvas izglītības vēstures muzeja pagalmā.

Cik labi, ka Kauņa atrodas Lietuvas centrā, – mājās atgriezties jūs vienmēr paspēsiet! Pagaidām gan atpūšamies tālāk un aicinām apmeklēt Vītauta Dižā universitātes Botānisko dārzu. Nākamgad simtgadi svinošais parks darbojas vēsturiskā 18. gadsimta Augstajā Fredas muižā. Rozes, tulpes, dālijas, lietuviešu senču "pēcteči", eksotiskā oranžērija – VDU Botāniskais dārzs darbojas visu gadu un katru mēnesi priecē ar citu dabas akcentu.



VDU Botāniskais dārzs, oranžērija un ziedošais mežvītenis, aut. VDU Botāniskais dārzs

Turklāt šeit bieži var dzirdēt dažādu mūzikas žanru skaņas, dzejas lasījumus un daudzus citus pasākumus (piemēram, kulta pasākums "Kvapų naktis" ("Smaržu nakts")), kur zināšanas par dabu harmoniski saplūst ar mākslu un kultūru. Sekojiet līdzi kalendāram! Tāpat īsā atvaļinājuma pēdējā dienā Kauņā jūs varat paspēt izdarīt to, ko izlasījāt šajā rakstā, bet iepriekš nepaspējāt. Vai arī atgriezties nākamajā brīvajā nedēļas nogalē. Kauņa ir gatava piedzīvojumiem!