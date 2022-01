5+ padomi grandiozas guļamistabas iekārtojumam

Miegs neapšaubāmi ir svarīgākā cilvēka ikdienas sastāvdaļa. Vienkāršojot to pāris vārdos, miegs sniedz nepieciešamo atpūtu, kā arī atkopšanos mūsu ķermenim un prātam. Tādēļ vietai, kur šo laiku pavadām, – guļamistabai – vajadzētu būt vietai, kas saistās ar mieru un atpūtu. Vienlaikus kādam šī istaba pat kalpo par mācību vai darba vietu, kas norāda uz telpas daudzfunkcionalitāti un nepieciešamību to uzturēt par gan produktīvu, gan mierpilnu vietu. Lai to panāktu, ir laiks uzmeklēt visu nepieciešamo ekipējumu, kas tavu guļamistabu padarīs par visām vēlmēm un vajadzībām atbilstošu. JYSK mēbeļu sortiments nepievils pat prasīgāko klientu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Labākā dzīve ir gultā

Meklējot gultu, uzmanību pievērs ne vien tās dizainam un pielāgojumam savā interjerā, bet arī tās platībai. Ja guli viens, taču gulēšanas pozīcija mēdz līdzināties "zvaigznītei", izvēlies gultu vismaz 140 cm platībā maksimālam komfortam dažādās gulēšanas pozīcijās. Savukārt diviem gulētājiem, kuri pieraduši šādai gulēšanas pozīcijai, iesakām izvēlēties maksimālo gultas platību, kas JYSK veikalos sasniedz pat 180 cm, papildus piemeklējot arī izmēram un individuālā komforta prasībām atbilstošu putu vai atsperu matraci.

Kad izmērs ir noteikts, var pievērsties interjera aspektam. JYSK piedāvājumā ir koka, metāla un ar audumu apvilkti gultas rāmji, turklāt visos var ievietot gan putu, gan atsperu matraci. Lielākā guļamistabā labāk iederēsies koka gultas, kuras parasti ir masīvākas – plašā telpā to izmērs un dabīgā krāsa noturēs vizuālu fokusa punktu. Savukārt mazākai telpai izvēlies ko gaišu un mazāk vizuāli uzkrītošu, lai mēbele ieintegrētos kopējā istabas interjerā, nepadarot to pārlieku "piebāztu". Izskati arī kontinentālās gultas iegādes opciju. Tās pamatfunkcija ir viss vienuviet – rāmis, matracis un virsmatracis. Tai nav nepieciešami papildu elementi, lai nodrošinātu maksimālo gulēšanas komfortu. JYSK pieejamas dažādu izmēru un kvalitātes līmeņu kontinentālās gultas ar iestrādātām uzglabāšanas kastēm, īpaši pielāgotiem galvgaļiem, kā arī pat ar gultas augšdaļas pacelšanas mehānismu – īpaši prasīgiem komforta cienītājiem.

Rūpes par drēbēm skapjos un kumodēs

Skapis ir neatņemama mājokļa sastāvdaļa, jo īpaši tā funkciju piemērojot guļamistabā. Tam jābūt gana lielam, lai tajā satilptu biezākas drēbes, taču tajā pašā laikā tas nevar aizņemt pārlieku daudz vietas telpā, jo īpaši dzīvojot nelielā mājoklī. JYSK piedāvā drēbju skapjus dažādos dizainos un izmēros, lai atbilstu dažādām funkcijām un interjera dizainam. Populārākie ir ozolkoka modeļi, kuru naturālais tonis jebkurai telpai piešķirs dabas gaišumu un vieglumu. Arī tīri baltie skapji ir visai pieprasīta izvēle, kas piemērota skandināvu stila interjeram. Skapī iestrādātie plaukti un pakaramie arī pieejami dažādās kombinācijās un lielumos, atbilstošam esot arī skapju durvju skaitam. Ja telpa nav plaša, iesakām izvēlēties skapi ar durvīs iestrādātu spoguli – tas būs gan funkcionāls, gan arī dizaina elements istabā, padarot to vizuāli plašāku.

Jebkuru skapi guļamistabā lieliski papildinās atbilstoša kumode, kurā salikt plānākas drēbes. JYSK iespējams izvēlēties gan horizontāli, gan vertikāli garenas kumodes – atbilstoši telpas platībai. Kā skapji, arī kumodes pieejamas daudzveidīgu krāsu gammās, kā arī izmēros. Tāpat daudzu kumožu modeļi pieder pie jau esošas mēbeļu kolekcijas, kas atvieglos iepirkšanos tiem, kas guļamistabu iekārto pilnībā no jauna. Turklāt vienots gultas, skapja un kumodes komplekts noteikti nāks par labu guļamistabas kopējam skatam. Šādās kolekcijās iekļauti ir arī naktsskapīši, kas pilda neskaitāmas funkcijas, vienlaikus aizņemot pavisam nedaudz vietas telpā.

Noderīgas mēbeles gan atpūtai, gan darbam

Bieži vien uzskatām, ka atpūtas krēsli paredzēti vien ciemiņu uzņemšanai, jo pats taču sēdēsi uz dīvāna. Taču tā nebūt nav – īstais atpūtas krēsls sniegs papildu komfortu ne vien dzīvojamā, bet arī guļamistabā. Novieto to tālākā stūrīti, kuru iekārto pēc saviem ieskatiem, un tas kalpos par mazo miera ostu mājoklī – vietiņa, kur apsēsties tikai Tev un atlaisties ar grāmatu vai tējas tasi rokā un pārdomāt piedzīvoto. Klāt pievieno gaumīgu grīdas lampu un atbilstošu plediņu un dekoratīvo spilvenu kombināciju, un miera osta būs gatava! Vēl augstāka līmeņa komfortam vari izvēlēties atpūtas krēslu, kura novietojumu iespējams mainīt no sēdus uz guļus pozīciju.

Ne mazums šajā laikā darbu veic no mājām, darba stūrīti izvēloties iekārtot arī guļamistabā. Veicot darbus telpā, kur gulta atrodas vien pāris, ja ne pat viena soļa attālumā, koncentrēšanās un produktivitāte pie darba galda laiku pa laikam var šķist izaicinoša. Lai telpas ofisa daļu nošķirtu no atpūtas funkcijas, jāpiedomā pie atbilstošas vides radīšanas – radošs un komfortabls mājas ofiss palīdzēs arī darbos. Sāc ar ērtu krēslu pie galda, kas tikpat labi var būt arī iepriekš minētais atpūtas krēsls. Rakstāmgaldu izvēlies atbilstoši sava darba specifikai – radošākam darbam noderēs plašāka virsma, savukārt darbam ar datoru viegli būs ietaupīt vietu ar šaurāku galdu. Aizvien populārāki un pieejamāki kļūst arī paceļamie galdi – tos iespējams ergonomiski korekti noregulēt jebkura izmēra cilvēkam, kā arī pacelt tā, lai strādāšana būtu iespējama stāvus pozīcijā. Svarīgu lomu spēlē arī galdu funkcionalitāte – pārdomāts atvilktņu un uzglabāšanas plauktiņu izvietojums tajā atspoguļojas galda izmērā. JYSK pieejami sienas un grīdas plaukti dažādos izmēros, lai pielāgotos jebkuriem mācību materiālu apjomiem. Izmanto katru plauktu efektīvi!

Kad guļamistabu esi "ierāmējis" ar izvēlētajām mēbelēm, turpini iekārtojumu ar mazākām, taču tikpat svarīgāk lietām, ar ko piepildīt šo telpas rāmi. Tie var būt tekstilizstrādājumi, kā segas, spilveni un paklāji, vai dekorācijas – veļas grozi, lampas un vāzes. Iespēju ir neskaitāmi daudz – gan tavā guļamistabā, gan JYSK sortimentā. Ja tomēr trūkst ideju, ieskaties JYSK praktiskajā ceļvedī , kur atradīsi iedvesmu gan guļamistabas, gan citu mājokļu telpu veiksmīgākajam iekārtojumam!