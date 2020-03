Zobu kopšanas paradumus esam apguvuši agrā bērnībā, un no tā laika līdz pieaugšanai esam dzirdējuši dažādus viedokļus par to, cik ilgi, ar kādu zobu birsti un zobu pastu zobi jātīra. Dr.Apines zobārstniecības klīnikas zobārste Māra Valdmane un higiēniste Karīna Skabeiķe vebinārā atklāja, kas notiek zobu higiēnista krēslā un kāpēc šī speciālista regulārs apmeklējums ir būtisks gan divu gadu vecumā, gan arī sirmumā.

Mutes dobuma veselību ietekmē gan tas, ko ēdam un dzeram, gan kā tīrām zobus, cik regulāri apmeklējam zobārstu un higiēnistu. Ja ikdienas zobu kopšana tiek atstāta novārtā, ir lielāks risks iedzīvoties zobakmenī, zobu aplikumā un dažādās infekciju slimībās. Jāatceras, ka nenotīrīts aplikums un zobakmens ir galvenais avots zobu kariesa attīstībai. Zobu izskats un elpas svaigums ir būtisks faktors cilvēka labsajūtā un pašpārliecinātībā par sevi.

Puse Latvijas iedzīvotāju zobus netīra regulāri

Mutes dobuma veselība galvenokārt ir atkarīga no tā, kā par zobiem ikdienā rūpējamies paši. Diemžēl pētījums par Latvijas iedzīvotāju zobu kopšanas paradumiem rāda, ka zobus divas reizes dienā tīra mazāk nekā 50% pieaugušo. Ja vecāki regulāri netīra savus zobus, tie neiemāca šādu paradumu arī saviem bērniem, tādejādi pārnesot šo nevērību par zobu veselību no paaudzes paaudzē.

Ko dara zobu higiēnists?

Zobu higiēnists ir speciālists, kas palīdz atgūt zobu tīrību, baltumu, noņemot sakrājušos aplikumu uz zobiem, zem smaganām un zobu starpās. No sākuma lielākais zobakmens tiek noņemts ar ultraskaņu t.s. skeileri, pēc tam seko smalks darbs ar rokas instrumentu – kireti, ar kuras palīdzību filigrāni tiek iztīrīts zobakmens zem smaganām un zobu spraugās. Mēdz teikt, ka šī ir nepatīkamākā zobu higiēnas daļa, tomēr jāņem vērā, ka bez kiretes darba zobu higiēna nav pilnīga, jo tikai ar ultraskaņu visu lieko no zoba un zem smaganām nav iespējams noņemt.

Nākamais higiēnas posms jau ir vērsts uz estētiku, lai zobus padarītu gludus, spožus un baltākus. Zobi tiek izskaloti ar speciālu šķidrumu, pēc kura zobi tiek nopulēti ar airflow sistēmu, kā arī ar mīkstu birstīti, lai zobi mazāk piesaistītu jaunu aplikumu, un izdiegoti. Nobeigumā tiek uzklāta fluora aplikācija. Pēc higiēnas veikšanas katram pacientam tiek sniegts arī individualizēts padoms, kā labāk savus zobus kopt ikdienā.

Svarīgi ir apzināties – jo rūpīgāk ikdienā tiek kopti zobi, jo veselākas smaganas un mazāks aplikums zem tām, jo zobu higiēnista apmeklējums ir patīkamāks un mazāks sāpīgs.

Bērnu zobu higiēnists

Pirmo reizi mutes dobuma higiēnu pie speciālista būtu ieteicams veikt divu gadu vecumā. Tad bērniņu iepazīstina ar zobārsta kabinetu, speciālists it kā spēlējoties pārskaita zobus ar spogulīti un nopulē ar mīkstu birstīti. Tā vairāk ir informatīva un iepazīstinoša procedūra, lai zobārsta apmeklējums nākotnē bērnam neradītu bailes un satraukumu. Vecākiem tiek parādīts, kā pareizi iemācīt bērnam kopt zobus, kam pievērst uzmanību, kādu zobu pastu izvēlēties un cik daudz. Divgadniekam pietiek ar puszirnīša izmēra zobu pastu, kura izsmērēta starp zobu birstes sariņiem, lai nejauši netiktu apēsta.

Kā motivēt tīņus zobu higiēnas ievērošanai?

Aptuveni 12 gadu vecumā cilvēkam ir izauguši visi pastāvīgie zobi, un no šī brīža zobu kopšana ir investīcija savā veselībā un labsajūtā. Pusaudži iedalās divās grupās – vieni, kas zobus tīra ļoti apzinīgi un cītīgi, un otri, kuri to dara ļoti neregulāri, jo ir noguruši vai ir citas svarīgākas lietas darāmas. Šajā situācijā jāizskaidro, ka zobu tīrīšana nozīmē ne tikai zobu baltumu, bet elpas svaigumu. Dr.Apines zobārstniecības klīnikā dažkārt zobu aplikums tiek iekrāsots, lai jaunietis vizuāli redzētu, kas uz paša zobiem ir sakrājies. Tas, ka ikdienā aplikumu nevar redzēt, nenozīmē, ka tā nav.

Zobu kopšana pieaugušajiem un senioriem

Zobu higiēnists būtu jāapmeklē divas reizes gadā, lai pārliecinātos, ka ar mutes dobuma higiēnu viss ir kārtībā, tāpat speciālistu ieteicams apmeklēt arī pirms plānotām zobārsta vizītēm un manipulācijām. Pat ja šķiet, ka pavisam nesen esat bijuši pie higiēnista, bet zobakmens atkal ir izveidojies, ir vērts vairāk pievērst uzmanību saviem zobu kopšanas paradumiem. Pārtikas nogulsnes mineralizējas un var kļūt par zobakmeni jau 40 stundu laikā. Trīs minūtes zobu tīrīšanai no rīta un trīs minūtes vakarā, kā arī rūpīga izdiegošana – tas ir būtiskākais, ko ņemt vērā savā ikdienas zobu kopšanā.

Īpaši būtiski pievērst uzmanību senioru zobu higiēnai. Pastāv mīts, ka senioru vecumā pēc zobu higiēnista apmeklējuma zobi sāk vairāk kustēties. Tieši pretēji – noņemot lieko no zoba, smaganas atkal var pilnībā apņemt zobu un no to nostabilizē.

Elektriskā vai parastā zobu birste

Tā ir gaumes lieta. Bērni parasto zobu birsti kvalitatīvi sāk lietot ap to, laiku, kad sāk mācīties rakstīt, tāpēc vecākiem līdz tam ir būtiski zobu tīrīšanas laikā bērnu pieskatīt. Jaunieši vairāk priecājas par elektrisko zobu birsti, jo tā pati pasaka, kad pagājis zobu tīrīšanai atvēlētais laiks. Arī senioriem ir vērts iepazīties ar elektriskajām zobu birstītēm un zobu spraugu tīrītājiem ar gaisu, jo šīs ierīces palīdzēs gan zobus, gan protēzes vai implantus uzturēt vislabākajā kārtībā, arī brīžos, kad roku veiklība sāk mazināties.

Zobu higiēnista apmeklējums jebkurā vecumā ir investīcija savas un visas ģimenes veselībā!

Līdz 30. aprīlim piesakies zobu higiēnai Dr. Apines zobārstniecības klīnikā un saņem profesionālo balinošo zobu pastu dāvanā (parole: SMAIDI PAVASARĪ)!

Piesakies zobu higiēnai šeit.