6P – seši aspekti uzņēmuma veiksmes kaldināšanai

Nereti mēdzam aizdomāties – kāpēc viena biznesa ideja strauji gūst panākumus, kamēr cita, šķietami veiksmīga, neiztur laika pārbaudi? Dievs (vai velns, kā kuram labpatīk lietot šo teicienu) ir detaļās. Un detaļu ikvienā biznesā nudien ir daudz, turklāt katram citas.

Pakalpojuma vai preces kvalitāte un atbilstība mērķa klienta gaidām, apkalpošana, garantijas, ērta pieejamība – it viss ir svarīgs. Kādreiz mārketingā runāja par 5P, kas tulkojumā no angļu valodas ir produkts vai pakalpojums (product), cena (price), vieta (place), virzīšana tirgū (promotion), kā arī cilvēki jeb potenciālie pircēji (people), un katrā no šiem 5P uzņēmumam jāveido pārdomātu stratēģiju, lai uzvarētu konkurences cīņā.

Taču mēs šiem plaši pazīstamajiem pieciem P, ievērojot šā brīža tendences, gribētu pievienot sesto – Payment jeb norēķinu iespējas. Statistika ir bezkaislīga – Latvijā ar maksājumu kartēm 2022. gadā veikti bezskaidras naudas norēķini 8,5 miljardu eiro apmērā, kas ir par 26,3% vairāk nekā 2021. gadā, liecina Latvijas Bankas apkopotie maksājumu karšu dati. Tas nozīmē, ka ikvienam tirgotājam – gan lielam, gan mazam – ir svarīgi piedāvāt iespēju klientiem par pirkumu norēķināties ar maksājumu kartēm un viedierīcēm. Tagad, kad norēķināties var arī ar viedpulksteni vai mobilo tālruni, jūsu potenciālā pircēja maks ar skaidru naudu mierīgi var palikt mājās. Ja jūs nenodrošināsiet iespēju viņam norēķināties ar viedierīci, uzvarētājs spēlē būs ... konkurents, kurš šādu iespēju piedāvā. Šī ir šķietami maza detaļa, kas var būtiski mainīt uzņēmuma ieņēmumus (lasi – panākumus)!

Varētu šķist, ka karšu norēķini ir lielu un apjomīgu tirgotāju privilēģija, taču tas vairs neatbilst patiesībai! Industra Bank ir ieviesusi mobilo lietotni vPOS, kas jūsu Android viedtālruni, ja tas atbalsta NFC tehnoloģiju, dienas laikā pārvērtīs par pilnvērtīgu POS termināli. Turklāt ar iespēju analizēt veiktos darījumus, lai izdarītu vērtīgus secinājumus gudru un informētu biznesa lēmumu pieņemšanai turpmāk.

Nekādas pieslēgšanas vai abonēšanas maksas – par vPOS izmantošanu jūs maksāsiet tikai komisiju par veiktajiem darījumiem. Vairāk par Industra Bank vPOS – bankas tīmekļa vietnē.

Līdz 2023. gada 31. jūlijam konta atvēršana Industra Bank juridiskai vai pašnodarbinātai personai par pusi cenas, ja vienlaikus tiek noslēgts vPOS vai cita POS termināļa lietošanas līgums. Bonusā - par pusi cenas līdz gada beigām arī konta apkalpošana, Mastercard Business maksājumu kartes noformēšana un mēneša maksa (piedāvājums spēkā Latvijas rezidentiem).

Industra Bank ir Latvijas uzņēmēju veidota banka, kas piedāvā ērtus risinājumus uzņēmēju biznesa ikdienai, kā arī finansējumu labu biznesa ideju īstenošanai.

