97% pozitīvu atsauksmju – kā Getapro.lv uzlabo pakalpojumu tirgu Latvijā

Portālā getapro.lv ir reģistrējušies 5000 speciālistu, kā arī šogad jau ir izveidoti vairāk kā 30 tūkstošu jaunu pasūtījumu, no kuriem 97% izpildīto pasūtījumu ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes. Šodien mēs runāsim ar vienu no GetaPro pakalpojumu tirgus dibinātājiem – Juriju Fridkinu

— Jurij, lūdzu, paskaidrojiet, kas ir "pakalpojumu tirgus" un kam tas paredzēts?

— Vienkāršiem vārdiem sakot- pakalpojumu tirgus ir portāls, kurā pasūtītāji var atrast pakalpojumu sniedzējus.

Jāsaka, ka pakalpojumu tirgus pieaug – cilvēki arvien vairāk ir gatavi uzticēties speciālistiem. Tam ir divi vienkārši iemesli:

Vairāk laika atvēlēšana sev. Piemēram, pasūtīt gatavu ēdienu uz mājām būs ātrāk nekā aiziet uz veikalu un pēc tam vēl to pagatavot, nemaz nerunājot par to, cik ļoti bērna dzimšanas dienas ballīti būtu vienkāršāk nosvinēt, ja uz to tiktu nolīgts animators, kas, iespējams, ir kaut kas jauns bērniem, taču tai pat laikā neliela atelpa pašiem vecākiem.

Uzticēties sava aroda profesionālim var būt lētāk nekā mēģināt pašam kaut ko salabot. Kvalitatīvas tapetes ir dārgas, tādēļ prātīgāk būtu samaksāt speciālistam, kurš var paveikt darbu ar pirmo reizi - neradot materiālus zaudējumus.

Un šeit cilvēki saskaras ar galveno problēmu pakalpojumu tirgū – uzticēšanās speciālistam. Kāds būs rezultāts? Vai var ielaist cilvēku savā mājā? Vai maksāt avansu? Lai mazinātu riskus, cilvēki vēršas pie radiem un draugiem, lai saņemtu "pārbaudīta speciālista" kontaktus. Ja neviens netiek atrasts vai nevar vienoties par cenu vai termiņiem, meklēšana sākas internetā un sociālajos tīklos, bet garantijas atrast uzticamu speciālistu nav.

— Citiem vārdiem sakot, ir pieprasījums, ir piedāvājums, bet uzticības nav? Un kā risināt šādu problēmu?

— Ar interneta un viedierīču izplatīšanos ir izveidojušās pakalpojumu tirgos jaunas tiešsaistes platformas, kuras risina uzticības jautājumu ar atsauksmju un reitinga sistēmas palīdzību (piemēram, Booking, Amazon, u.c.). Turklāt GetaPro piedāvā jaunu pieeju, kurā nevis pasūtītājs meklē speciālistu, bet gan speciālists meklē pieprasījumu, tādejādi ietaupot laiku abām pusēm.

— Vai varat ar piemēru paskaidrot, kā tieši tas darbojas?

— Ņemsim tipisku gadījumu – steidzami vajadzīgs santehniķis, jo ir pārplīsusi caurule. Standarta pieeja – apzvanīt visus meistarus no sludinājuma dēļa, līdz tiek atrasts brīvs speciālists par pieņemamu cenu. Mūsuprāt, šis veids nav nedz tas ātrākais, nedz parocīgākais, tāpēc Getapro.lv ir cita pieeja: klients izveido pasūtījumu, kurā norāda adresi, laiku un budžetu. Pasūtījums ziņojuma veidā tiek nosūtīts uz mobilo lietojumprogrammu visiem portālā reģistrētajiem santehniķiem. Speciālisti, kuri atrodas netālu, atsaucas uz pasūtījumu. Pasūtītājam atliek tikai izvēlēties viņam piemērotāko speciālistu, vērtējot pēc cenas un reitinga, tādējādi ietaupot laiku gan sev, gan konkrētajam speciālistam. Speciālisti katru dienu saņem desmitiem pasūtījumu, no kuriem katrs izvēlas sev piemērotāko. Efektivitāte palielinās, bet izmaksas samazinās (piemēram, degvielai).

— Atgriezīsimies pie uzticības – bet kā var būt pārliecināts par speciālistu pēc citu cilvēku atstātajām atsauksmēm?

— Atšķirībā no lapas Facebook vietnē, kur var palūgt draugu ierakstīt atsauksmi, GetaPro vietnē to var atstāt tikai pēc izpildīta pasūtījuma. Visas aizdomīgās atsauksmes automātiski tiek atzīmētas un mūsu moderatori vēlreiz pārbauda to autentiskumu, viltojumus dzēšot, bet negodīgos lietotājus - bloķējot.

Kas vēl ir svarīgi - mēs bloķējam visus speciālistus, kuriem pirmā saņemtā atsauksme ir negatīva un/vai tos, kuru kopējais negatīvo atsauksmju skaits pārsniedz 10%. Reģistrāciju dublikāti netiek apstiprināti, tāpēc varam garantēt, ka vietnē paliek tikai labākie no speciālistiem, kuriem sava reputācija ir patiesi svarīga, un ir gatavi rast kompromisus ar pasūtītājiem strīdīgās situācijās, ja tādas ir radušās. Rezultātā 97% atsauksmes GetaPro vietnē ir pozitīvas. Mums ir 100% jaunu lietotāju pieaugums gadu no gada, un turklāt- 35% no visiem pasūtījumiem veido pastāvīgie klienti.

— Vai var vēl nedaudz konkrētāk? Cik ilgi ir jāgaida piedāvājumi no speciālistiem? Cik daudz piedāvājumus var saņemt? Un cik tas maksā?

— Vidēji vienam pasūtījumam pienāk 3-5 piedāvājumi. Speciālista reakcijas ātrums attiecībā pret pasūtījumu ir atkarīgs no pakalpojuma veida. Mazajiem remontdarbiem un sadzīves pakalpojumiem (uzkopšana, pārvadājumi, utt.) vai profesionālajiem pakalpojumiem (piemēram, juristi, fotogrāfi) pirmie piedāvājumi parasti pienāk jau pirmajās 5 minūtēs. Remonta/celtniecības, radošajiem (dizains, mākslinieki), kā arī IT kategoriju pasūtījumiem – līdz pat pāris stundām. Pasūtītājiem portāls ir bezmaksas, turklāt mēs esam izveidojuši cenu kalkulatoru, kas palīdz aprēķināt minimālo cenu par pakalpojumu, balstoties uz pasūtījuma parametriem (m², stundas, kg, utt.). Speciālistu reģistrācija, fotoattēlu ievietošana un piedāvājumu nosūtīšana pasūtītājam arī ir bezmaksas. Mēs ieturam komisijas maksu no speciālista tikai par reāli saņemtu pasūtījumu. Tādējādi, atšķirībā no sludinājumu dēļa, kur speciālisti maksā par reklāmas izvietošanu neatkarīgi no tā, vai saņems pasūtījumu vai nē, GetaPro vietnē izpildītājs maksā tikai pasūtījuma saņemšanas brīdī.

— Sanāk, ka tas ir izdevīgi. Bet ko darīt tiem speciālistiem, kuriem nav atsauksmju?

— Pastāstīt par sevi un savu nodarbošanos, pievienot savu fotoattēlu, savu darbu piemērus, veikt verifikāciju (mēs pārbaudīsim personīgos datus, ierakstus soc. tīklos un internetā), pievienot saites uz mājas lapām vai soc. tīkliem. Kopumā, lai radītu uzticību, ir jābūt maksimāli godīgam un atvērtam. Nākotnē mēs arī plānojam ieviest materiālās apdrošināšanas vai garantiju sistēmu, lai paaugstinātu uzticības līmeni. Kā arī iesakām sūtīt pēc iespējas vairāk piedāvājumus uz pasūtījumiem, jo īpaši tāpēc, ka tas ir par brīvu.

— Runājot par Latvijas pakalpojumu tirgu – kādi pakalpojumi tiek piedāvāti portālā?

— Pašlaik getapro.lv piedāvā aptuveni 600 dažādus pakalpojumus no 13 pakalpojumu kategorijām. Pēdējās kategorijas, kuras mēs pievienojām šī gada sākumā, ir Automašīnu remonts, Pasniedzēji/Instruktori un Skaistums/Veselība. Pakalpojumi šajās kategorijās izpildītājiem šobrīd ir bezmaksas. Mēs pastāvīgi analizējam pasūtītāju pieprasījumus, lai pievienotu aktuālos pakalpojumus portālam.

Mūsu misija ir uzlabot visu pakalpojumu tirgu kvalitāti Latvijā, dodot iespēju katram iedzīvotājam ātri un izdevīgi atrast pārbaudītus speciālistus un katram apzinīgam speciālistam ļaut vairāk nopelnīt, izveidojot sev labu reputāciju un gūstot uzticību no atstātajām atsauksmēm.