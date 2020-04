'Academy Vitality': aizbēgt uz dabu vai izolēties par labu prātam un ķermenim

Katrs laika periods nāk ar saviem simboliskiem vārdiem, un 2020. gadu mēs atcerēsimies kā gadu, kurā vārdi "sociālā distancēšanās" un "pašizolācija" skanēja no katra stūra. Parasti izolācija mums asociējas ar kaut ko negatīvu, kas notiek piespiedu kārtā. Bet Latvijā ir vietas, kurām izdevies padarīt izolāciju par savu "sirdslietu", – cilvēki cenšas nokļūt tur, jo viņi tiecas pie fantastiskām pārvērtībām. Runa ir par atpūtas centru "Akadēmija Vitality", kas saviem viesiem piedāvā dažādas programmas relaksācijai, stresa mazināšanai un svara korekcijai.

Nedaudz vairāk nekā divu stundu brauciens ar mašīnu no Rīgas un nedaudz mazāk nekā vienas stundas brauciens no Liepājas, un jūs nonākat pilnīgi unikālā vietā, kurā ir pilnīgi viss, lai atslēgtos no realitātes un restartēt iekšējās sistēmas. "Akadēmija Vitality" specializējas uz to, ko tagad modē saukt par "welness", proti, labu pašsajūtu, un tagad uzturēšanos centrā un dalību kādā no programmām var iegādāties ar atlaidi līdz 50%.

Pat koronavīrusa izplatīšanās apstākļos centrs turpina strādāt, jo te ir ievēroti pilnīgi visi valdības norādījumi, kas ir saistīti ar slimību profilaksi. Piemēram, pirms ierašanās "Akadēmijā Vitality" visi viesi obligāti tiek testēti uz Covid-19, kas izslēdz iespēju ienest infekciju centra teritorijā. Viss personāls arī ir izgājis testēšanu. Dzīvošana vienā numurā un izvietošanās pie viena galda ir atļauta tikai ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ikdienā. Tas pats attiecas uz jebkurām fiziskajām aktivitātēm – piemēram, visi centra viesi nodarbojas ar ūdens aerobiku, ievērojot divu metru distanci.

Tā kā par visiem drošības pasākumiem, ieskaitot ikdienas temperatūras mērīšanu ir parūpējis centra personāls, viesiem ir iespēja pilnībā atslēgties no ikdienas uztraukumiem un pārdzīvojumiem. To veicina ne tikai patīkamas procedūras ķermenim, bet arī bezgala skaista daba. Gleznainie ezeri, pasakains mežs, lauki, kuros brīvi pastaigājas zirgi un brieži, 12 kilometru garas pastaigu takas nūjošanai – tas viss ir it kā apzināti radīts, lai pa vidu šim skaistumam atrastos atpūtas centrs "Akadēmija Vitality".

Kāpēc izolācija ir tik svarīga

Atgriežoties pie tā, ka izolācija nav sods, bet unikāla iespēja paslēpties no stresa, kas katru dienu uzbrūk mūsu psihei, jāuzsver, ka viss ir atkarīgs no situācijas. Ja jūs skatāties uz izolāciju kā uz ieslodzījumu četrās sienās, kur jums ir jācīnās ar savu trauksmi, negatīvu ziņu plūsmu, bērnu mājas darbiem, tad šādos apstākļos tiešām ir viegli palielināt stresa līmeni līdz debesīm. No otras puses, brīvprātīgā izolācija pie dabas, prom no lielpilsētas steigas un trokšņa palīdzēs uzlādēt bateriju un uzkrāt spēkus, gan morālus, gan fiziskus.

"Akadēmijā Vitality" ar izolāciju sākas viss – atbraucot uz centru, jums būs jāparaksta dokuments par to, ka nedrīkstat pamest 180 ha lielu teritoriju un ka būsiet stingrā speciālistu uzraudzībā. Speciālisti visiem spēkiem centīsies jūs izolēt ne tikai no apkārtējās pasaules, bet arī no "ienaidniekiem", kas iedarbojas uz organismu no iekšpuses, – no cukura, sāls, liela daudzuma ogļhidrātu un alkohola. Centrs piedāvā četru veidu ēdienkarti: diētisku – tiem, kas nāk uz centru, lai samazinātu svaru, vegānu, veģetāru un relaksācijas ēdienkarti. Jūs nevarēsiet izvēlēties pašus ēdienus, bet varēsiet izvēlēties sev tīkamo ēdienkarti. Tādā veidā centrs nodrošina sabalansētu uzturu, kas ir piemērots tieši jums un jūsu mērķiem.

Taču ar izolāciju nevajag domāt 100% izolāciju. Uz centru var atbraukt ar ģimeni un pat ņemt līdzi bērnus, kas ir vecāki par 10 gadiem. Pār izvietošanos ar bērniem vispirms nepieciešams konsultēties ar centra administrāciju, lai centrs varētu ņemt vērā visas īpatnības un piedāvāt labāko risinājumu.

Kas iekšā – tas ārā

Daudzi centra viesi savās atsauksmēs norāda, ka viņi brauca uz akadēmiju, lai nomestu lieku svaru, bet rezultātā atgriezās mājās ar pilnībā "noformatētu apziņu". Tas nenozīmē, ka mainījās viņu politiskie vai sociālie uzskati. Runa ir par to, ka pat dažas dienas koncentrējoties uz sevi un savu ķermeni, var iemācīties labāk izprast savas vajadzības un savas vēlmes. To veicina pastaigas svaigā gaisā vienatnē, makšķerēšana (šeit var paņemt laivu), dažādas masāžas, ietīšanas un ūdens procedūras.

Turklāt centra teritorijā ir sava saimniecība, kur audzē un ražo produktus, kurus pēc tam izmanto virtuvē ēdienu pagatavošanai. Vietējie dārzeņi, augļi, ogas, olas, piens, kefīrs, vājpiens, krējums, biezpiens un vietējās zivis – tas ir lielisks pamats sabalansētam uzturam. Varam nomierināt tos, kas tagad saspringa, jo nav pieminēta gaļa – ar gaļu šeit noteikti pabaros, un tā tiks pagatavota maksimāli garšīgi un veselīgi.

Kas notiek pēc tam

Norauties pēc sūras diētas vai jebkādiem citiem ierobežojumiem – ir vienkāršāk par vienkāršu. Lai morāli atbalstītu savus viesus pēc atgriešanās lielo kārdinājumu pasaulē, centrs izsniedz katram īpašu komplektu ar padomiem, tajā skaitā – diēta 30 dienām (ar receptēm), zibatmiņa ar rīta vingrinājumiem un interesanti knifiņi dzīvei pēc programmas.

Zīmīgi, ka vairāk nekā 60% no viesiem atgriežas "Akadēmijā Vitality" atkal un atkal – nepārprotami, nevis tāpēc, ka atkal uzņēmuši liekos kilogramus, bet tāpēc, ka gribas atgriezties un aizmirst par visu. Kad tu esi atradis savu spēka vietu, tad tās periodisks apmeklējums kļūst par nepieciešamu rituālu, lai būtu līdzsvarā un harmonijā... ar sevi un pasauli.