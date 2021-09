ACC Distribution paplašina darbību Baltijas valstīs un investē atjaunošanās procesā

Vienas no Baltijas valstīs lielākajām elektronikas ierīču vairumtirdzniecības uzņēmumu grupām "ACC Distribution" konsolidētie ieņēmumi 2020. gadā ir pieauguši par 5,6 % un pārsniedz 255 milj. Eur. 2020. gadā "ACC Distribution" grupa nopelnīja 5,2 milj. Eur peļņu pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas, 2019. gadā šis rādītājs sasniedza – 2,4 milj. Eur. Pērn uzņēmumam izdevās izlavierēt COVID – 19 pandēmijas apstākļos: trūkstot produktiem un palielinoties pieprasījumam tirgū, tā darbinieki nodrošināja stabilas elektronikas ierīču piegādes, koncentrējās uz atjaunošanos, jaunu darbības virzienu meklējumiem un to attīstīšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā stāsta UAB "ACC Distribution" direktors Žīmants Baušis, 2020. gadā uzņēmums pabeidza stratēģisko iziešanu no Austrumu tirgus – pārdeva uzņēmumu, kas darbojās Baltkrievijā. Tas ļāva stingri koncentrēties uz mājsaimniecību tirgu Baltijas valstīs. Saspringtais komandas darbs, uzmanība pret partneriem, konsekventa atjaunošanās – stratēģiskā mērķa – īstenošana palīdzēja par 27 % palielināt ieņēmumus Baltijas valstīs, kā arī palielināt savu tirgus daļu. "Lielāko pieaugumu esam sasnieguši galvenajās IT preču kategorijās: planšetdatoru un portatīvo datoru, monitoru un printeru kategorijā. Trīs reizes esam palielinājuši savu tirgus daļu arī mazās sadzīves tehnikas kategorijā, kurā straujas pārmaiņas izraisīja putekļu sūcēju robotu pieprasījums," sacīja Ž. Baušis.

Ko apsolījām, to izdarījām

Kā vienu no īpaši veiksmīgiem pagājušajā gadā īstenotajiem projektiem Ž. Baušis izcēla uzņēmuma darbu ar "Xiaomi" Baltijas valstīs. "2020. gadā plānojām aktīvu darbu ar šo preču zīmi – to arī izdarījām: attīstījām preču zīmi, tirgū ievedām jaunas "Xiaomi" kategorijas: televizorus, mazgājošos putekļu sūcējus, otrās paaudzes skrejriteņus. "Kad sākās karantīna un tirgus pārorientējās uz tiešsaisti, mēs spējām operatīvi reaģēt uz to un palielinājām pārdošanas apjomu klientiem, kas nodarbojas ar tirdzniecību tiešsaistē. Nostiprinājām arī "Xiaomi" pozīcijas mazumtirdzniecībā un paplašinājām šīs preču zīmes pārdošanas kanālus. Pateicoties tam, "Xiaomi" valkājamo ierīču tirgus daļa vienībās 2020. gadā pieauga līdz 66 %, putekļu sūcēju robotu tirgus daļa vienībās – līdz 32 %, kamēr pati robotu kategorija dubultojās: no 19,4 tūkstošiem vienību 2019. gadā līdz 41,3 tūkstošiem vienību 2020. gadā," stāstīja "ACC Distribution" direktors.

Atjaunošanās: "E- Mobility" un sporta un brīvā laika produktu darbības virziens

Viņš stāsta, ka pagājušajā gadā uzņēmums fokusējās uz jaunu darbības virzienu meklēšanu un attīstīšanu. "Darbs ar jauniem elektronisko ierīču un komercdarbības IT risinājumu piegādātājiem ļāva sasniegt gandrīz 22 milj. Eur ieņēmumus, kas grupas kopējā grozā veidoja 8,6 % no grupas apgrozījuma. Sākām arī attīstīt divus pilnīgi jaunus darbības virzienus: elektrisko transportlīdzekļu darbības virzienu "E- Mobility" un sporta un brīvā laika produktu virzienu. Ceram, ka jaunie virzieni jau 2021. gadā mums nesīs papildus 1 milj. Eur ieņēmumus," pagājušā gada panākumus nosauc Ž. Baušis.

Vadītājs piebilda, ka 2020. gads ir izcēlies ar jaunu darījumu partneru un stratēģisko kontaktu bagātību. Izdevās vienoties ar vairāk nekā 22 jauniem piegādātājiem, svarīgākie no tiem: "Huawei", "Synology", "Lexar", "Sennheiser" u.c. "Pērn mūsu uzmanība bija veltīta augsta uzņēmējdarbības DNS saglabāšanai. Tāpēc sarīkojām "ACC Hakatonu", kura laikā ir ģenerētas daudzas idejas, kas jau tagad veicina nozīmīgas pārmaiņas mūsu darbībā. COVID-19 pandēmija mums kļuva par nopietnu izaicinājumu, kuru visa komanda pārvērta par jaunām iespējām," apgalvoja "ACC Distribution" direktors.

Pieaugošais tiešās piegādes pieprasījums un iepirkšanās pieredzes uzlabošana

"Pagājušajā gadā pieauga pieprasījums pēc tiešas preču nosūtīšanas pakalpojuma pircējiem, kas pērk no mūsu klientiem (angļu val. drop-shipping). Sniedzot šo pakalpojumu, saīsinājām piegādes ķēdi un novērojām, ka mūsu klientiem tas ir ļoti ērti, jo preces nav jāglabā savās noliktavās, bet pircējiem varam tās nosūtīt viņu vietā. Šogad sagaidām par 70 % lielāku šī pakalpojuma pieprasījumu, kas ļaus elektronisko ierīču tirgotājiem samazināt transportēšanas izmaksas," sacīja Ž. Baušis. Kā stāsta "ACC Distribution" vadītājs, 2020. gadā uzmanība pievērsta arī klientu iepirkšanās pieredzes uzlabošanai "ACC Distribution" platformā. Ir investēts IT rīkos, instalēti platformas atjauninājumi, lai palīdzētu klientiem taupīt laiku, bet platforma kļūtu vēl ērtāka. 2021. gadā uzsākts jaunas noliktavas vadības sistēmas ieviešanas projekts – pēc tās īstenošanas plānots vēl efektīvāk un raitāk sniegt pakalpojumus visiem partneriem.

Ilgtspējīga augšana un īpaša uzmanība darbinieku pašsajūtai

Runājot par šo gadu, UAB "ACC Distribution" direktors uzsvēra, ka šī gada pirmais pusgads ir veiksmīgs – tirgus un uzņēmuma ieņēmumi aug, taču otrajā pusgadā tiek prognozēta tirgus palēnināšanās. Tomēr tiek sagaidīts, ka jauno iniciatīvu nodrošinātie ieņēmumi palīdzēs turpināt ilgtspējīgi augt.

Visā "ACC Distribution" grupā, t.i., Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pagājušajā gadā strādāja 245 darbinieki. "Priecājamies, ka 2020. gadā, strādājot ļoti neskaidros apstākļos, kad līdz galam nezinājām, kā mums izdosies izlavierēt pandēmijas situācijā, mēs saglabājām savus darbiniekus. Viņu saliedētais un cītīgais darbs ļāva mums uzveikt radušos izaicinājumus, ieņemt jaunas tirgus pozīcijas. Tiešām daudz ieguldījām iekšējā komunikācijā, lai darbinieki pēc iespējas biežāk tiktu informēti par uzņēmuma finanšu rezultātiem, īstenotajiem projektiem un tas dotu viņiem vairāk stabilitātes. Mudinājām vadītājus un komandas katru nedēļu organizēt attālinātas sapulces, kurās runātu ne tikai par darbu, bet arī par to, kā jūtas darbinieki. Izmantojām vairākus rīkus darbinieku emocionālā stāvokļa mērīšanai, investējām attālinātos darbinieku treniņos, ko vadīja profesionāļi, organizējām dažādus attālinātus pasākumus, kas ļautu cilvēkiem komunicēt neformālā vidē," par darbiniekiem veltīto uzmanību pandēmijas laikā stāstīja Ž. Baušis.