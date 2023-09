Aizraujošas aktivitātes un apskates objekti: idejas brīvdienām Pērnavā

Pērnava daudziem zināma kā Igaunijas kūrortpilsēta ar tās lielāko lepnumu – pludmali, taču tā nebūt nav vienīgā šīs pilsētas pērle. Pērnava un tās reģions ir ievērojams arī ar tās dabas bagātību, izklaides iespējām, restorānu, SPA un viesnīcu daudzveidību, kā arī aizraujošiem sporta un kultūras pasākumiem, ko visa gada garumā baudīt kopā ar ģimeni, draugiem vai partneri.

Pretī dabas bagātībai

Viens no Pērnavas reģiona lepnumiem, neskaitot jūru, ir daba, tāpēc, braucot uz Pērnavu, noteikti ir jāredz purviem bagātais Somā parks. Tas daudziem ir pazīstams ar savu piekto gadalaiku, kad pavasara palos un plūdos vienīgais veids, kā par to pārvietoties ir ar laivu. Savukārt citos gada laikos parkā var vērot dabas burvību un izbaudīt tajā kūsājošo dzīvību – redzēt arī aļņus, stirnas, mežacūkas, lūšus, vilkus, lāčus, dažādus putnus un arī bebrus, kurus var vērot arī profesionāla pārgājiena gida vadībā.

Dabas burvību un mieru varēs baudīt arī romantiskajā piekrastes ceļā – 250km poēzijas. Tas vijas gar Pērnavas līci no Iklas līdz pat Lihulai, pa ceļam atklājot skaistus ciematus, iedzīvotāju kopienas ar savām tradīcijām, dažādus pasākumus, ēdināšanas un naktsmītņu iespējas un brīnišķīgas dabas ainavas.

Papildus jau tā bagātīgajam piedāvājumam, piekrastes ceļš aptver arī aizraujošo Kihnu – mūžseno jūrasbraucēju un zvejnieku salu, kurai ir sava tradicionālā kultūra – apģērbs, valoda, mūzika, rokdarbi. Tā ir iekļauta UNESCO mutiskā un garīgā mantojuma meistardarbu sarakstā. Kihnu salā mitinās ap 700 iedzīvotājiem. Visa gada garumā salas apmeklētājiem ir iespēja iepazīt šīs kopienas dzīvesveidu, paražas, valodu un dziesmas.

Dabas cienītāji novērtēs arī pārgājienu gar Tori upes stāvo krastu, kur atrodama noslēpumaina ala – Tori Elle. Par to ir daudz nostāstu un teiku, kas vēsta, ka caur to varot nokļūt dziļi zemes dzīlēs, jo tās garums esot 32 metri. To gan diemžēl nav iespējams pārbaudīt, jo alas griesti iebruka 1908. gadā, bet 6 metrus platā ieeja – 1974. gadā. Tomēr līdz alai var nokļūt pa trepītēm un no tās paveras skaists skats uz Pērnavas upi.

Savukārt, tiem, kuri dabu labprāt bauda no augstāka skatupunkta, patiks Valgeranna piedzīvojumu parks. Tur ir iespēja izmēģināt spēkus sešās dažāda augstuma un grūtības piedzīvojumu takas, no kurām paveras skaists skats uz jūru un apkārtējo dabu. Turklāt, parkā ir izveidotas arī speciālas takas dažāda vecuma bērniem.

Pretī piedzīvojumiem

Nedaudz mierīgāks, bet tik pat aizraujošs būs apmeklējums Alpaku fermā, kur ikviens alpaku mīli varēs tās apskatīt, paglaudīt un pat pabarot ar burkānu šķēlītēm. Fermā varēsiet aplūkot arī lamas, gvanako, kazas, punduraitas un trušus. Piesakoties uz ekskursiju, varēsiet arī uzzināt daudz interesanta par katra dzīvnieka ikdienu un pareizu to kopšanu.

Savukārt, ar dažādiem lauku sētas iemītniekiem varēsiet iepazīties K.R. Jakobsona Lauku sētā-muzejā Kurgjā. Muzejā ikvienam būs iespēja apskatīt dažādus mājlopus, kā arī izpētīt nesen renovēto galveno un saimniecības ēku, kur savas ikdienas gaitas agrāk pavadīja 19. gadsimta Igaunijas atmodas laika dižgars K.R. Jakobsons.

Bet tiem, kuriem vismīļākie no lauku sētas iemītniekiem ir zirgi, jāapmeklē Tori zirgaudzētava – vecākā zirgaudzētava Igaunijā! Tur varēsiet apskatīties saimniecības ikdienu, izstaigāt staļļa muzeju, un, iepriekš piesakoties, iziet skaistā izjādē vai doties jaukā izbraucienā zirga vilktos ratos vai ziemā – kamanās.

Pērnavas reģions ir īpaši iecienīts makšķernieku vidū. Piemēram, visa gada garumā viņiem ir iespēja ķert lomus "Kalatakso" zvejas izbraucienos un nozvejot vimbas, raudas, jūras līdakas un līdz pat 10 kilogramiem smagus asarus. Savukārt ziemā zvejnieki tiek aizvesti uz Pērnavas līča labākajām asaru zvejas vietām. Arī tiem, kuriem nav sava makšķerēšanas inventāra un pieredzes, nav jāsatraucas, jo pieredzējušie zvejas gidi dalīsies ar nepieciešamajām zināšanām un nodrošinās ar zvejas un drošības aprīkojumu.

Pērnavas reģionā ir iespējams arī pielikt savu artavu rūpēs par mūsu planētu un darīt to kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem. Kalurikülu var piedalīties neaizmirstamā laivas piedzīvojumā pa Saugas upi, kur galvenais "loms" ir nevis zivis, bet atkritumi, kurus pēc "zvejas" var nodot sašķirošanas centrā. Pēc labi padarīt darba ir iespējams arī atpūsties, baudot vietējā restorāna labumus, kas gatavoti uz dzīvas uguns.

Vēl viena skaista un ūdens mīļotājiem atbilstoša vieta ir Pērnavas Jahtklubs, kur ikviens viesis var pietauvot arī savu jahtu. Uz tām paveras brīnišķīgs skats, īpaši saulrietos, kad debesis krāsojas visdažādākajos toņos. Jahtklubs piedāvā arī jahtu nomu, izklaides braucienus pa līci un gardu maltīti jahtkluba restorānā. Laiku pa laikam klubs arī rīko dažāda līmeņa burāšanas sacensības.

Pretī vēstures iepazīšanai

Vēstures un spēkratu mīļotājiem būs ko redzēt Halingas auto muzejā! Tur var apskatīt vairāk nekā 50 Padomju laika transportlīdzekļu no visas pasaules. Restaurētās mašīnas aizraus jebkuru apmeklētāju, bet zinošākajiem tas būs arī labs pārbaudījums atcerēties, iespējams, pat nedaudz aizmirstas automašīnu markas.

Savukārt, mākslas mīļotājiem patiks Testamā muiža, kura tiek datēta ar 1876. gadu. Muižas vecākajā daļā vēl ir saglabājusies telpa ar manteļskursteni, bet tās lielākais lepnums ir skaistie un iespaidīgie griestu un sienu gleznojumi. Turklāt, muižas apskati var apvienot ar nesteidzīgu pastaigu pa muižas parku.

Bet ar dažādiem dabas resursiem – garšaugiem, aromātiskajiem un ārstnieciskajiem augiem no visām pasaules malām varēs iepazīties Tamme saimniecībā. Tur esošo augu klāstu varēs ne tikai izpētīt, bet par nogaršot saimniecības gatavotajos ievārījumos, konservos, tējās un garšvielās, tai skaitā, garšvielu eļļās.

Pretī garšas priekiem

Ābolu un to produktu piekritējiem ir vērts apmeklēt Piesta Kuusikaru saimniecību, jo tur tiek gatavoti visdažādākie ābolu produkti, sākot no ābolu sulas un karstvīna, beidzot ar pikantiem sīrupiem un etiķi. Gardo piedzīvojumu ābolu garšu pasaulē var apvienot arī ar vēsturiskiem stāstiem par saimniecību un ekoloģisko ābeļdārzu, kas izpelnījies jau vairākas Igaunijas lauku pārtikas konkursa balvām.

Savukārt, sidru baudītājiem jāieplāno Tori sidru saimniecības un sidra rūpnīcas "Jaanihanso" apmeklējumi. Tori sidru saimniecībā varēsiet iepazīt Igaunijas vietējā sidra gatavošanu lielākajā ekoloģiskajā sidra un vīna ražotnē Igaunijā, bet "Jaanihanso" rūpnīcā nopirkt un nogaršot no vietējiem āboliem gatavotu sidru. Un, iespējams, tieši apmeklējuma laikā rūpnīcas dārzā norisināsies kādā teātra izrādē vai koncertā, ko varēsiet baudīt kopā ar gardajiem dzērieniem.

Arī vīna mīļotājiem būs, ko apskatīt, jo Pērnavas apriņķī atrodas trīs vīna muižas: "Pootsi", "Allikukivi" un vīna darītava "Mamm&Frukt"! "Pootsi" vīna muižā būs iespēja nobaudīt no vietējām ogām gatavotus vīnus, kā arī priecēt ausis un acis vienā no daudzajiem kultūras pasākumiem. Turpretim "Allikukivi" vīna muižā, kas atrodas savulaik zirgu manēžas pārbūvētā ēkā, varēsiet nobaudīt vīnus no muižā audzētām ogām un augļiem. Bet "Mamm&Frukt" vīna darītavas mērķis ir attīstīt Igaunijas vīna kultūru ar dabīgu garšu palīdzību, tāpēc degustācijai tiek piedāvāti seši dažādi vīni, sākot no viegla ērkšķogu dzirkstošā vīna, beidzot ar eksotisku ingvera vīnu.

Izvēlieties sev tīkamākos apskates objektus un brīvā laika pavadīšanas iespējas un izbaudi aizraujošas brīvdienas Pērnavas reģionā! Vairāk par apskates objektiem var lasīt te: https://visitparnu.com/lv/