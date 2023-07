Aizraujošas brīvdienas Palangā – gan ģimenēm ar bērniem, gan romantiskiem pārīšiem

Lietuvas kūrortpilsēta Palanga ir brīnišķīgs brīvdienu galamērķis, kas sajūtu un arī izskata ziņā ļoti atšķiras no Latvijas kūrortpilsētām. Koši vides objekti, interesantas apskates vietas un izklaides iespējas, kā arī pastaigu maršruti jebkurai gaumei un noskaņojumam – vien dažus desmitus kilometru no Latvijas robežas sajutīsieties kā ārzemēs un pēc viesošanās Palangā mājās noteikti atgriezīsieties ar spilgtiem iespaidiem, kas vēl ilgi paliks atmiņā. Ko apskatīt un izzināt Palangā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pa gājēju ielu līdz molam

Viens no ikoniskākajiem Palangas apskates objektiem ir pastaigu mols jeb jūras tilts, kas tradicionāli vilina ne tikai pilsētas viesus, bet arī vietējos makšķerniekus. 470 metru garais "L" veida mols ir īstā vieta, kurp doties izbaudīt svaigo jūras gaisu un "Instagram" bildīšu vērtus saulrietus. Molam ir visnotaļ interesanta un raiba vēsture – 19. gadsimta beigās tas tika uzbūvēts kā kuģu piestātne, taču vētras to regulāri nopostīja. Visbeidzot 1998. gadā mols pilnībā tika atjaunots uz betona pāļiem, un nu tas kļuvis par pilsētas atpazīstamāko pērli, kas lepni gozējas arī uz pastkartēm.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Uz abām pusēm no mola stiepjas 18 kilometrus gara, tīra balto smilšu pludmale – gan laiskai atpūtai sauļojoties, gan aktīvai laika pavadīšanai jūras viļņu šļakatās. Palangā ir daudz labiekārtotu pludmaļu, kur mierpilni dienu aizvadīt divatā, ģimenēm, kā arī kopā ar četrkājainajiem draugiem speciāli tam paredzētajā Nemirsetas pludmalē. Gar piekrasti pieejamas vairākas vietas, kur iznomāt inventāru kaitošanai, SUP un sērfa dēļus, kā arī profesionāļu apmācībā izbaudīt īsteno Baltijas jūras vilkmi. Piedzīvojumu meklētāji var izbaudīt braucienu ar kajakiem, lai apskatītu Sventājas upi un ieteku jūrā.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Uz molu ved Jona Basanaviča gatve – galvenā gājēju iela, uz kuras burtiski kūsā dzīvība un kņada. Te atrodami restorāni, krodziņi, suvenīru kioski, nelieli veikaliņi un arī dažādas atrakcijas bērniem. Šī ir arī galvenā pilsētas svētku un dažādu vasaras pasākumu vieta. Vasaras vakaros, kad jau krēslo, uz gājēju ielas iespējams notvert bezrūpīgo kūrortpilsētas maģiju – visapkārt dzirdami smiekli, mūzika, cilvēku čalas un trauku šķindoņa. Savukārt no kafejnīcām plūst ēdienu smarža, kas atmodina garšas kārpiņas. Noteikti vērts apsēsties kādā no krodziņiem, izbaudīt apkārtesošo rosību un nogaršot kādu no dažādajiem lietuviešu nacionālā ēdiena cepelīna veidiem.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Nu jau par vēl vienu gājēju ielas simbolu kļuvis arī panorāmas rats – Palangos apžvalgos ratas. Pērn pavasarī atklātais objekts jau iemantojis lielu popularitāti. No tā paveras pasakains skats gan uz jūru, gan pašu pilsētu, kas pārsteigs gan ģimenes ar bērniem, gan arī pārīšus, kuri vēlas izbaudīt romantisku randiņu.

Savukārt Basanaviča gatves sākumā atrodas Jūrates un Kastiša skvērs ar greznu strūklaku. To apvij romantiska leģenda – Jūrate bija jūras dieviete, kura iemīlējās parastā zvejniekā, Pērkons viņu par to sodīja, neļaujot satikties ar mīļoto, un dievietes izlietās asaras kļuva par dzintaru.

Gājēju iela un skvērs atrodas pilsētas vēsturiskajā daļā – tur joprojām lepni slejas senās ēkas un tradicionālās arhitektūras piemēri, kas saglabājuši liecības par teju 200 gadus seno kūrortpilsēta vēsturi. Ielā apskatāmas senākās kūrortvillas – ēku kompleksi "Gražina" un "Aldona", kas ir arī valsts kultūrvēsturiskie pieminekļi.

Parka burvība un dzintara noslēpumi

Ja gribas aizbēgt no pilsētas kņadas, jādodas uz Birutes parku, kur iespējams izbaudīt nedaudz klusākas pastaigas. Parks tapis 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Tas tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem parkiem Ziemeļeiropā.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Neorenesanses stila bijušajā grāfa muižā mūsdienās vietu radis izdaudzinātais Dzintara muzejs. Viens no tā lepnumiem ir unikāla pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka. Muzejā izveidota arī interaktīva ekspozīcija ar milzu lupām, kas ļauj kārtīgi izpētīt dzintara gabalos uz mūžiem iesprostotos kukainīšus. Te apskatāma lielākā dzintara kolekcija pasaulē, un šis muzejs ir ļoti piemērots ekskursijai kopā ar bērniem – viņiem noteikti atmiņā vēl ilgi paliks dzintara vilcieniņš, šaha figūriņas un citi priekšmeti, kas izgatavoti no dzintara.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Savukārt parka tālākajā stūrī ir Birutes kalns. Tā ir sena svētnīca, un nostāsti vēsta, ka tur savulaik dzīvojusi lietuviešu teiksmās pieminētā zalkšu karaliene Egle un svētās uguns sargātāja Birute, kuru aprecējis dižkunigaitis Ķēstutis — Lietuvas slavenākā valdnieka Vītauta Dižā tēvs. Šī svētvieta Palangas augstākās kāpas pakājē mūsdienās pielāgota katoļticībai, un ļaudis to apmeklē joprojām, ticot, ka tā spēj darīt brīnumus.

Ģimenēm ar bērniem

Palanga piedāvā plašas izklaides iespējas arī ģimenēm ar bērniem – par aktivitāšu trūkumu noteikti nebūs jāsūdzas. Piejūras mežiņā, Šermukšņu ielā 1, atrodas Bērnu parks, kurā izveidoti iespaidīgi spēļu laukumi un dažādas atrakcijas. Šeit regulāri tiek rīkoti arī dažādi pasāku, koncerti un bērniem paredzētas aktivitātes. Lai gādātu par bērnu drošību, izklaides parka teritorija ir iežogota un aprīkota ar novērošanas kamerām, bet vakara stundās tiek izgaismota.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Savukārt S. Daukanto ieā 24A atrodams Pasaku parks, kas garantē aizraujošu izklaidi gan lieliem, gan maziem. Tajā ar lietuviešu pasaku pasauli iepazīstina maģiskā vidē izkārtotas neparastas skulptūras, kas uztveramas ne tikai ar redzi, bet arī dzirdi un citām maņām – ik skulptūra ir aplūkojama ne vien ar acīm, bet arī kā citādi "izmēģināma". Dažās var uzrāpties, citas kalpo kā šūpoles, atrakcijas un spēles, bet vēl citas – runā.

Foto: Publicitātes foto/Aldas Kazlauskas

Vēl viena lieliska vieta atpūtai ir Palangas peldbaseins – multifunkcionāla aktīvās atpūtas un izklaides vieta visai ģimenei ar baseinu, SPA centru un publisko pirti. Peldbaseins ar dažādajām zonām ir piemērots jebkura vecuma apmeklētājiem – sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar senioriem. Adrese – Kretingas iela 23.

Kā ierasts, arī šovasar Palangā gaidāmi dažādi pasākumi – sportiskas izklaides, muzikāli priekšnesumi, tirdziņi un citas lustes. Papildu informāciju par pasākumiem un tūrisma objektiem Palangā meklējiet mājaslapā vai dodieties uz Palangas tūrisma informācijas centru Vītauta ielā 94.