Aizvadīts vienīgais IT karjeras pasākums Latvijā – 'Work [IT]'

Šī gada 1. oktobrī norisinājās vienīgais IT karjeras pasākums Latvijā – "Work [IT]", vienuviet pulcējot spēcīgākos IT nozares darba devējus un gandrīz 1000 jomas profesionāļus un jaunos profesionāļus. Pasākuma galvenie organizatori ir karjeras maiņas skola pieaugušajiem "Riga Coding School".

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Work [IT]" norisinājās jau trešo gadu, un šogad to apmeklēja gandrīz 1000 apmeklētāju. Pasākums tiek organizēts, lai palīdzētu uzņēmumiem atklāt jaunus talantus un izglītotu cilvēkus par IT nozari, tās sniegtajām iespējām. Gan pasākuma, gan organizatoru "Riga Coding School" skolas mērķis ir parādīt to, ka IT nozare ir atvērta ikvienam un nav par vēlu spert savu pirmo soli šajā nozarē. Šogad pasākumā ar uzņēmuma stendiem piedalījās tādi uzņēmumi kā "Mitigate", "Luminor", SEB, "Tietoevry", "Nordigen", "Zalaris", "Arvato Systems Latvia", "Magebit", "Sonarworks", "Evolution Latvia", "Ness Digital".

Šī gada programma tika papildināta ar izglītojošām lekcijām, lai iedrošinātu cilvēkus pārkvalificēties uz IT un sniegtu praktiskus padomus. Paralēli uzņēmumu stendiem apmeklētājiem bija iespēja uzklausīt diskusiju ar pieredzes stāstiem par pārkvalificēšanos uz IT, semināru "Ieskats IT uzņēmumu darbībā", kuru vadīja Ilze Tenase vadītāja digitālai aģentūrai "TRY Dig" un LMT vecākā projektu vadītāja Anda Bekmane, kā arī "Eleving Group" darbinieku pieredzes stāstus par karjeru IT un "Magebit" lekciju angļu valodā "Kā uzsākt savu karjeru IT pareizi".

Uzņēmuma "Arvato Systems Latvia" IT talantu piesaistes vadītāja Agnese Žukauska stāsta: " "Work [IT]" pasākumā piedalījāmies pirmo reizi. Bijām patīkami pārsteigti par plašo apmeklētību, kā arī apmeklētāju patieso interesi un degsmi nākotnē kļūt par IT profesionāļiem. Interesentu pārstāvētās profesijas bija ļoti dažādas, sākot no grāmatvedības speciālistiem līdz pārdošanas speciālistiem. Īpaši lielu interesi pamanījām par web produktu izstrādi, kā arī kiberdrošību, kur šobrīd arī tieši varam piedāvāt dažādas iespējas mūsu uzņēmumā. Kā daļa no "Bertelsmann" grupas, uzsvaru vienmēr esam likuši uz skatu uz nākotni – jaunām tehnoloģijām un darbinieku labklājību, un ceram, ka līdz ar Work [IT] un citiem pasākumiem varēsim iepazīstināt arvien plašāku loku ar to, kas mēs esam, un iespējām, ko varam dot."

Jaunums šī gada programmā bija Ašās darba intervijas, kas tika organizētas sadarbībā ar Visas Iespējas. Kopumā pieteicās 326 dalībnieku, taču pēc atlases uz Ašajām intervijām tika 60 dalībnieku. 50% no kandidātiem saņēma darba piedāvājumu vai tika uzaicināti uz nākamo kārtu.

Uzņēmums "Nordigen" "Work [IT]" piedalās jau otro gadu. "Bija liels prieks redzēt pieaugošo dalībnieku skaitu, kā arī pieaugošo skaitu profesionāļu, kam jau ir pieredze IT nozarē. Lai arī izbaudām brīvo atmosfēru un iespēju aprunāties ar apmeklētājiem neformālā gaisotnē, novērtējām arī iespēju piedalīties Ašajās darba intervijās", stāsta Ieva Elizabete Ērgle, Talantu piesaistes vadītāja uzņēmumā "Nordigen".

"Work [IT]" ir bezmaksas IT karjeras pasākums, kas norisinās reizi gadā un aicina uzņēmumus, kuri meklē IT profesionāļus, piedalīties pasākumā ar stendu, darbnīcām vai izglītojošām lekcijām. Nākošais karjeras pasākums plānots 2023. gada rudenī. Atskatu uz šī gada pasākumu iespējams skatīt šeit.