Akmeņi, kas simbolizē mīlestību

Rotaslietu pasaulē nozīme ir ne tikai rotas izskatam – mirdzumam, tendencēm un formai, bet arī simboliskajai nozīmei, tāpēc svarīgi zināt, kuri dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem iemieso un nes mīlestības vēstījumu, īpaši, ja rotas tiek pasniegtas dāvanā tieši kā spēcīgu jūtu un pieķeršanās apliecinājums. Alīna Spriņģe, GRENARDI vadītāja un rotu dizainere, ir pārliecināta: "Augstas kvalitātes rotām ar dažādiem dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem piemīt vērtība, ko nav iespējams salīdzināt ne ar ko citu. Šādas rotas nav paredzētas tikai vienam pasākumam vai notikumam. Tās ir vērtība, kas nekad nezaudēs savu aktualitāti un kvalitāti."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau gadsimtiem ilgi par galveno mīlestības akmeni tiek uzskatīts briljants, jo gredzeni ar briljantu visbiežāk tiek izvēlēti saderinoties vai laulājoties, kā arī atzīmējot citus nozīmīgus dzīves notikumus. Tomēr arī citas rotas ar šo dārgakmeni var kalpot kā mūžīgas mīlestības apliecinājums - par to arī vēsta populārais teiciens "Diamonds are forever" (Dimanti ir uz mūžu– no angl.v.) un citi apzīmējumi, ko lietojam jau gadu desmitiem, piemēram, dimanta kāzas. Ja izvēlaties rotu ar briljantiem, varat būt pārliecināti, ka mīlestības vēstījums tajā būs neiztrūkstošs.

Rozā kvarcs

Rozā kvarcs ir pusdārgakmens un pazīstams kā beznosacījumu mīlestības akmens ar simbolisko gaiši rozā nokrāsu. No ezotērikas skatījuma, tas atver sirdi, lai dotu un saņemtu mīlestību. Rozā kvarcs veicina ne tikai romantisku mīlestību, bet arī mīlestību pret sevi, ģimeni, draugiem un dzīvi kopumā. Tas palīdz risināt arī senas mīlestības sāpes un ļauj atkal no jauna uzticēties un atvērt durvis jaunai mīlestībai. Šis akmens atmodina sirds čakru. To ir viegli nēsāt rotās, kas piemērotas gan ikdienai, gan arī īpašiem notikumiem.

Kaislīgais rubīns

Kaislīgas mīlestības apliecinājums noteikti ir rubīns, jo rubīnsarkanais simbolizē uguns liesmas, asinis, pašpārliecinātību, kā arī mīlestību un kaisli. Tā krāsa var būt no tumši rozā līdz piesātināti sarkanai ar violetu nokrāsu. Populāras ir rotas, kurās rubīni ir kompozīcijā ar briljantiem, jo tas būs kvēlojošas uguns savienojums ar karalisko briljantu spožumu.

Košais smaragds

Smaragds ir viens no vērtīgākajiem akmeņiem un veiksmīgas mīlestības, cerības un gudrības simbols. Ar izteiksmīgi zaļo krāsu tas ne tikai brīnišķīgi izskatīsies jebkurā rotā, bet arī nomierinās, balansēs un palīdzēs atvieglot emocionālos uzliesmojumus. Smaragds var kalpot arī kā stipras draudzības un beznosacījuma mīlestības simbols, tāpēc šādas rotas varat dāvināt arī uzticamiem draugiem vai citiem ģimenes locekļiem.

Ugunīgais granāts

Granāts ir solījuma un pieķeršanās akmens, kas simbolizē ugunīgu mīlestību, stimulē kaisli attiecībās, kā arī raisa uzticību un godīgumu. Rota ar granātu vēstīs par to, ka jūsu attiecības ir dziļas, tālejošas un pat palīdzēs atdzīvināt liesmu, ja tā ir nedaudz apdzisusi.

Vairāk par dārgakmeņiem un citām ar juvelierizstrādājumiem saistītām aktualitātēm uzziniet Grenardi digitālajā žurnālā GRENAZINE.