Alkohola pārdevēji tiešsaistes pārdošanas dēļ zaudē miljardus

Mēs jau sen esam pieraduši, ka gandrīz visu var pasūtīt internetā. E-komercija ir diezgan cieši iesakņojusies Rietumu patērētāju kultūrā, bet ne visu kategoriju preces tiešsaistē sāka tirgot vienlaicīgi. Piemēram, alkohols interneta pirkumu pasaulē parādījās diezgan vēlu. Protams, to noteica valsts un pašvaldību alkohola pārdošanas un izplatīšanas noteikumi, taču jāatzīst – alkohola tiešsaistes pārdošanas apjomi turpina pieaugt.

Saskaņā ar uzņēmuma "IBISWorld Inc" pētījumu bija paredzams, ka 2019. gadā alkohola tiešsaistes tirdzniecības apjomi pieaugs līdz 983,4 miljoniem dolāru, kas ir par 9,3% vairāk nekā 2018. gadā. Tas stipri vien kontrastē ar paredzamo pieaugumu par 2,3% veikalos. Kopējais gada izaugsmes temps piecu gadu laikā sasniegs 11,6%, kamēr veikalos alkohola tirdzniecība tādā pašā periodā pieaugs vien par 2,7%.

Neskatoties uz iespaidīgajiem izaugsmes rādītājiem, mazumtirgotāji alkohola pārdošanas internetā dēļ turpina zaudēt miljardiem dolāru. Galvenais zaudētās peļņas iemesls ir neizmantotā iespēja veidot labas digitālās attiecības ar interneta lietotājiem dažādos kanālos.

Ko tas nozīmē? Pirmkārt, tirgotāji slikti saprot, kas ir viņu mērķauditorija tieši internetā, respektīvi, pat nemēģina optimizēt savu darbību, ņemot vērā savu potenciālo klientu vajadzības. Otrkārt, viņi cenšas izmantot līdzšinējās iestrādes, nevis pielāgo tās alkoholisko dzērienu pārdošanai. Piemēram, tos pašus mājaslapu šablonus, kurus tirgotāji izmanto, lai pārdotu pienu, maizi vai brokastu pārslas, viņi pielāgo arī vīnam un alum. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo alkohols nav pamatpatēriņa produkts, tāpēc, lai to pārdotu, nepieciešams izmantot citu pieeju: vairāk pievilcīgu attēlu un detalizētu aprakstu. Ja jūs pārdodat vīnu tiešsaistē, pievienotajā tekstā nevar vienkārši uzrakstīt "bumbieris", tāpēc ka tā ir nepilnīga un neprecīza informācija, kas maldina patērētāju, kurš tā arī paliks nesaprašanā, vai ar to ir domāts bumbieru vīns vai vīns ar bumbieru aromāta niansi garšas buķetē. Šādas kļūdas pieļauj pat vadošie ASV tirgotāji, nepievēršot pietiekami daudz uzmanības tiešsaistes mārketingam.

"Alkohola industrija ir labs piemērs, kā uzņēmumi zaudē iespēju kļūt par digitāliem. Lielākā daļa alkohola tirdzniecības pašlaik notiek lielveikalu tīklos, bet nākamie potenciālie alkohola patērētāji – mileniāļi un Z paaudzes pārstāvji – nepieņem vai ignorē produktus, kuri nav pieejami digitālajā pasaulē. Juridisko normu dēļ daudzās valstīs, piemēram, arī Latvijā, bizness neizmanto iespējas, ko sniedz mazumtirdzniecība tiešsaistē. Kompānijai "Scandiweb" ir klienti, kuri jau ir izveidojuši savus interneta veikalus, lai pārdotu alkoholu tiešsaistē, un tagad viņi ir spiesti gaidīt likumdošanas sakārtošanu, lai šie veikali varētu uzsākt savu darbību.

ASV kompānijas – industrijas virzības noteicējas – jau daudzus gadus pārdod alkoholu tiešsaistē, te jau ir notikusi tā saucamā nozares "uberizācija". Piemēram, viens no uzņēmumiem, kas piedalīsies konferencē "eCOM360", "Drizly.com", piegādā alkoholu uz jebkuru ASV pilsētu mazāk nekā 60 minūtēs, turklāt tā piedāvātās cenas ir daudz pievilcīgākas nekā ierastajā vīnu veikalā. Tas ir vieglāk, nekā pasūtīt taksometru! Skaidrs, ka šādi pakalpojumi agrāk vai vēlāk būs pieejami arī Baltijas valstīs. Kad tas notiks, ir tikai laika jautājums," pieredzē dalījās Antons Sapriko, kompānijas "Scandiweb" dibinātājs un konferences "eCOM360" organizētājs.

Lai palielinātu peļņu no tirdzniecības internetā, alkohola tirdzniecības uzņēmumiem vajadzētu ieguldīt vairāk līdzekļu e-komercijā, apgūstot patērētāju – mileniāļu un Z paaudzes – uzvedības paradumus. Tieši šīs patērētāju grupas veido tiešsaistes pārtikas pārdošanas apjomus. Daži tirgotāji ir apguvuši šo mācību un sākuši pārdot alkoholu, klientiem piedāvājot abonēšanas modeli. Viņi pārdod nevis vienkārši alkoholu, bet sniedz unikālu pieredzi un iespēju labāk iepazīt pasauli mums apkārt. Cilvēks, kas noformējis abonementu, vienu reizi noteiktā periodā pasta sūtījumā saņem nelielas pudeles, tādējādi gūstot iespēju nogaršot dažāda veida alu, viskiju vai citu alkoholisko dzērienu. Šos komplektus veido tā saucamie kuratori, kuri izvēlas patērētāja vietā. Tādējādi cilvēks atbrīvojas no vajadzības iepazīties ar lielu gūzmu informācijas, stāvēt rindās lielveikalā un mājup nest apjomīgus iepirkumu maisus. Turklāt pasūtījuma saņemšana ir kā dāvanas saņemšana (pat tad, ja tu pats par to esi samaksājis), citiem vārdiem sakot, mazi svētki ikdienā.

