Ambiciozs pieteikums stabilai nākotnei – RTU Rīgas Biznesa skola aicina uz Atvērto durvju dienām

Neraugoties uz globālās pandēmijas izaicinājumiem, šobrīd augstākās izglītības nozarē novērojama interese par studijām. Atsaucoties uz studēt gribētāju interesi, jau 6. februārī RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) tiešsaistē organizēs Atvērto durvju dienas bakalaura studiju programmām.

Pērnā gada laikā RBS ir spējis veiksmīgi pielāgoties "jaunajai realitātei" un nodrošināt nemainīgi augstu studiju kvalitāti arī attālināti. Šobrīd ir interese no potenciālo studentu puses par studijām gan bakalaura, gan maģistra programmās. RBS studiju priekšrocība ir tā, ka studentiem tiek sniegtas praktiskas zināšanas, lai pēc studijām absolventi būtu pēc iespējas sagatavotāki mūsdienu darba tirgum ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī.

Tiem studentiem, kuri vēlas gūt studiju pieredzi vai pat uzsākt darba gaitas ārvalstīs, RBS piedāvā unikālu iespēju vienas studiju programmas ietvaros saņemt starptautiski atzītu dubulto grādu. Sadarbībā ar Norvēģijas Biznesa Skolu (BI Norwegian Business School) un Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā, ASV (The State University of New York University at Buffalo) ir iespēja pēc izvēles studēt trīs dubultā diploma programmās un pēc absolvēšanas saņemt bakalaura grādu biznesa vadībā, bakalaura grādu biznesa analītikā vai bakalaura grādu IT vadībā.

Dubultā diploma programmas ietvaros pēdējā mācību gadā studenti dodas uz Norvēģiju vai ASV. Tā ir iespēja gūt labāko no tā, ko piedāvā divas universitātes – profesionāli pasniedzēji, starptautiska pieredze, praktisks ieskats biznesa vidē un tā izaicinājumos, moderna studentu pilsētiņa, aizraujoši studiju biedri no visas pasaules un starptautiski atzīts diploms, kas nodrošinās konkurētspēju darba tirgū.

RBS aicina visus studēt gribētājus uz Atvērto durvju dienām tiešsaistē jau 6. februārī no pulksten 11.00 līdz 12.30.

Atvērto durvju dienu ietvaros pirmajā daļā norisināsies tikšanās ar studentu un absolventu kopienu pārstāvjiem, kuri pastāstīs par studentu ikdienu, aktivitātēm un karjeras iespējām. RBS studentu, absolventu un pasniedzēju kopienas ir unikāls veids, kā veidot kontaktus nākotnei, pieredzēt noderīgas tikšanās un būt notikumu epicentrā atbilstoši studenta profesionālajām interesēm un karjeras ambīcijām. Ikdienā kopienu dalībniekiem tiek sniegti jauni kontakti, atbalsts studiju procesā un arī tiek sekmēta karjeras attīstība.

Savukārt pasākuma otrajā daļā, atbilstoši studiju interesēm, būs iespēja piedalīties divās no četrām dažādām informatīvajām sesijām, kuras vadīs RBS akadēmiskais personāls – finanses un investīcijas, mārketings un uzņēmējdarbība, mākslīgais intelekts un datu analīze, līderība un personāla vadība. Tā ir iespēja uzzināt vairāk par nākotnes iespējam un izvēlēties savu specializāciju.

Reģistrēties RBS Atvērto durvju dienām 6. februārī var ŠEIT. Dalība pasākumā ir bez maksas.

RTU RBS ir dibināta 1991. gadā sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Bufalo universitāti ASV (State University of New York at Buffalo, USA) un Otavas universitāti Kanādā (University of Ottawa, Canada). RBS piedāvā apgūt bakalauru programmas, kuras absolvējot, students iegūst bakalaura grādu starptautisko uzņēmumu vadīšanā (Bachelor of Business Administration) vai IT līderu izcilības bakalaura grādu "Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas" (Bachelor of IT Leadership). RBS arī piedāvā apgūt MBA (Master of Business Administration vai Executive MBA) programmas, kur studenti iegūst starptautiski atzītu maģistra profesionālo grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Studijas notiek angļu valodā.