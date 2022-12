Apģērbs gluži kā jauns jeb veļas žāvētāju būtiskās priekšrocības

Lielākā daļa no mums rūpes par sava apģērba tīrību uztic mūsdienu modernajām tehnoloģijām – veļas mašīnām, taču drēbju žāvēšanai nereti tiek pielietotas sentēvu metodes, kas nozīmē to izkāršanu turpat mājoklī vai pagalmā. Lai arī jaunākie veļas mašīnu modeļi ir aprīkoti arī ar žāvēšanas funkciju, jāpatur prātā, ka šīs ierīces primāri ir paredzētas apģērba mazgāšanai, tādēļ ne vienmēr otru funkciju var veikt tik pilnvērtīgi un kvalitatīvi. Savukārt veļas žāvētāji spēj ātri, efektīvi un pats galvenais kvalitatīvi paveikt šo darbu, liekot apģērbam izskatīties gluži kā tikko iegādātam.

Nepieciešami, bet nereti – nenovērtēti

Rudens periodā, kad daudzviet vēl nav pieslēgta centrālā apkure, mājokļos jaušas īstena drēgnuma sajūta. Šādā vidē apģērba žāvēšana var kļūt par īstu izaicinājumu. Pirmkārt, drēbju žūšanas process ievērojami pagarinās, turklāt pastāv iespēja, ka tās sāks sasmakt, tāpēc būs nepieciešama atkārtota mazgāšana. Otrkārt, apģērba žāvēšana šādā veidā veicina gaisa mitruma līmeņa paaugstināšanos, kā rezultātā īpaši jutīgiem cilvēkiem var paasināties vai parādīties dažādas alerģiskas izpausmes, tostarp – astma. Taču labā ziņa, ka minētājām problēmsituācijām ir iespējams izvairīties, uzticot apģērba izžāvēšanu speciāli tam paredzētai ierīcei. Mūsdienās veļas žāvētājs ir nepieciešamība, nevis izšķērdība vai lieka greznība.

Elektroenerģijas patēriņš – minimāls

Saprotams, ka, apsverot domu par veļas žāvētāja iegādi, vienlaikus tiek ņemts vērā faktors par elektroenerģijas patēriņu. Lai arī varētu šķist, ka šādas ierīces pātērē daudz elektrības, patiesībā tas ir tikai mīts. Arī šīs kategorijas sadzīves tehnika ir aprīkota ar energoefektīviem risinājumiem, kas sniedz iespēju ietaupīt, samazinot apjomīgos ikmēneša izdevumus.

Vēl saudzīgāka un ekonomiskāka apģērbu žāvēšana

Beko veļas žāvētāji, kas ir aprīkoti ar siltumsūkņa tehnoloģiju, nodrošina maksimāli saudzīgu un ekonomisku apģērba žāvēšanu. Galvenā atšķirība starp standarta un siltumsūkņa veļas žāvētājiem ir tāda, ka pirmajā gadījumā apģērba žāvēšanas laikā nemitīgi tiek izdalīts karstais gaiss. Savukārt siltumsūkņa tehnoloģija nodrošina, ka šis gaiss neizplūst ārā, bet gan turpina cirkulēt ierīcē visu žāvēšanas cikla laiku.

Apģērbs gluži kā no veikala plaukta

Ar apģērba palīdzību ir iespējams radīt sakoptu un akurātu priekšstatu par sevi, tomēr nav noslēpums, ka gludināšanas process ir diezgan laikietilpīgs. Efektīvas laika ekonomijas nolūkos, Beko veļas žāvētāji ir aprīkoti ar pretburzīšanās funkciju – lai Tavs apģērbs uzreiz būtu velkams mugurā bez papildus gludināšanas.

Vai kādreiz ir gadījies piedzīvot to nepatīkamo brīdi, kad košas krāsas apģērbi iegūst bālu pasteļtoņu nokrāsu? Iespējams, pie vainas ir veļas žāvētājs. Beko EcoGentleTM tehnoloģija saglabā apģērba krāsu, vienlaikus nodrošinot izcilu un saudzīgu tā izžāvēšanu.

Brīvs no mikrobiem un baktērijām

Dzīve bez baktērijām un citiem mikroorganismiem nav iespējama, taču varam atbrīvoties no tiem mikrobiem, kas atstāj negatīvu ietekmi uz mūsu veselību. It īpaši rudens un ziemas periodā, kad aktivizējas dažādi vīrusi, ir jāievēro divkārša piesardzība, jo mikroorganismi, kas izplatās gaisa pilienu veidā, var nosēsties gan uz apģērba, gan apaviem. No mikroorganismiem ir iespējams atbrīvoties vairākos veidos – arī izmantojot veļas žāvētāju sniegtās funkcijas un priekšrocības. Ar tvaika palīdzību ierīce spēj efektīvi iznīcināt mikrobus vien 15 minūšu laikā, apģērbu žāvējot temperatūrā, kas ir augstāka par 56°C.

Kritēriji, izvēloties veļas žāvētāju

Zināms, ka veļas žāvētāju piedāvājums ir gana plašs un daudzveidīgs, tādēļ lūkojoties pēc īstās un vienīgās ierīces, var rasties patiess apjukums un neziņa. Lai būtu vienkāršāk pieņemt pareizo lēmumu, iesakām vadīties pēc vairākiem nozīmīgiem kritērijiem:

● telpas izmēri. Pirms dodies uz fizisku veikalu vai veic pasūtījumu internetā, būtu nepieciešams izmērīt telpas platību, kurā plānots novietot veļas žāvētāju. Ja, piemēram, vannas istaba ir neliela izmēra, ierīci var novietot arī virs veļas mašīnas. Taču tās drošai un pareizai nostiprināšanai būs nepieciešams speciāls stiprinājums;

● ierīces kapacitāte ir atkarīga no tā, cik bieži un kādā apmērā veļas žāvētājs tiks izmantots:

○ mazas ietilpības ierīces būs piemērotas nelielām ģimenēm, kas veļu žāvē, piemēram, reizi nedēļā vai retāk. Šāda tipa veļas žāvētājs viena cikla laikā spēj izžāvēt līdz pat 17 mazajiem roku dvieļiem;

○ vidējas ietilpības ierīce būs optimāls risinājums tad, ja to plāno lietot ikdienas vajadzībām. Tās ietilpība ir 7 – 8 kg, līdz ar to viena darbības cikla laikā ir iespējams izžāvēt 20 – 22 roku dvieļus;

○ lielas ietilpības veļas žāvētājs ir lieliska izvēle 4 un vairāk cilvēku ģimenēm. Turklāt ierīce lieliski tiks galā arī ar lielāka izmēra veļu, piemēram, segu, jo tās ietilpība ir 9 un pat vairāk kg.

● papildfunkcijas. Ja Tev ir svarīga laika ekonomija, kā arī esi īstens komforta cienītājs, papildu funkcijas būs tās, kas veļas žāvēšanas pieredzi padarīs vēl patīkamāku. Atkarībā no modeļa, veļas žāvētāji ir aprīkoti gan ar apģērba atsvaidzināšanas, gan tvaika apstrādes, apģērba atdzesēšanas (pēc pabeigta žāvēšanas cikla) un vēl daudzām citām noderīgām funkcijām.

Pareiza ierīces kopšana – arī drošības jautājums

Ikviena sadzīves tehnika, kas tiek pareizi un regulāri kopta, kalpos ievērojami ilgāku laika periodu. Ja novēro, ka veļas žāvētājs vairs tik pilnvērtīgi nespēj veikt savu darbu – pavisam iespējams, ka ir pienācis laiks veikt tā apkopi. Regulāra ierīces kopšana nozīmē arī ugunsdrošības risku samazināšanu. Turklāt apkope ir ērti un vienkārši paveicama, neaizņemot daudz laika:

veļas žāvētāja tīrīšana no ārpuses un iekšpuses. Vispirms atvieno ierīci no elektrotīkla un rūpīgi notīri no visām pusēm, neaizmirstot arī par iekšpusi (vislabāk šim nolūkam ir izmantot mikrošķiedras lupatiņu); cilindra tīrīšana. Atkarībā no modeļa, veļas žāvētājiem cilindra iekšpusē var būt izciļņi, kuros mēdz sakrāties netīrumi un nosēdumi, ko vislabāk ir notīrīt ar speciālajiem tīrīšanas līdzekļiem vai sodas un ūdens maisījumu; citu detaļu tīrīšana. Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt ģenerālo tīrīšanu, kas ietver ventilācijas šļūtenes, aizmugurējā paneļa, kā arī ventilācijas atveres rūpīgu atbrīvošanu no netīrumiem – gan veļas žāvētāja iekšpusē, gan arī no ārpuses.

Kvalitatīva veļas žāvētāja iegāde visnotaļ ir vērtīga nākotnes investīcija. Ilgtermiņā tas ļauj ievērojami samazināt ne vien ikmēneša izdevumus, bet arī rada pozitīvu ietekmi uz veselību un apkārtējo vidi, vienlaikus nodrošinot mūsdienu cilvēkam nepieciešamo komfortu.