Apģērbs – tā ir attieksmes paušana

Šoruden Zalando atzīmē ienākšanu Latvijā, organizējot unikālu izstādi, kuras ietvaros dažādi cilvēki, kurus vieno mīlestība uz modi, demonstrēja savu personību un stilu dažādos leņķos. Šajā projektā ar apģērbiem no plašā Zalando sortimenta tika dots izaicinājums uzdrīkstēties parādīt savu individuālo stilu tādiem māksliniekiem un vietējām personībām kā Aminata, Agnese Rakovska, Kaspars Ozoliņš, Lota Ulmane, Gustavs Pētersīlis, Andrewon, Alīna Peinere, Felipe Gabriel Xavier un Kristīne Laizāne.

Kaspars Ozoliņš

Ikdienā strādāju gan par fitnesa treneri, gan vadu televīzijas raidījumu. Vienam mērķim apģērbs ir praktisks, ērts un funkcionāls. Savukārt otram būtiska ir tēla veidošana un attieksmes paušana.

No sporta tērpiem mans iecienītākais ir skriešanai paredzētais, īpaši apavi. Aukstā laikā atliek vien uzvilkt garās bikses, jaku, un visu, kas vajadzīgs un nevajadzīgs samest somā, tāpēc tās man vienmēr ir milzīgas. Ikdienas mīļākais elements – melni džinsi un šņorzābaki. Man ir maz krāsainu apģērbu, jo visas krāsas ir manos tetovējumos.

Televīzijā mani tērpj stiliste un es beidzot varu atslābt, lai arī dažkārt tas man liek justies ārpus savas komforta zonas, taču es ļaujos viņas piedāvājumam, jo tad varu kļūt par citu "es" un iepazīt sevi no cita skatpunkta.

Lota Ulmane

Es esmu enerģijas lādiņš, un šī īpašība mani vada katru dienu! Es daru visu iespējamo, lai iedvesmotu citus ar pozitīvismu, bet manis pašas degviela ir mode. Tas ir mans dzinējspēks un Mūza.

Ne es, ne arī kāds cits var paredzēt, kādā tēlā es iejutīšos nākamajā dienā. Mans garastāvoklis mainās no rozā uz melnu, no ādas un pūkainiem adījumiem, un visas manas sajūtas un emocijas ir redzamas apģērba izvēlē. Tas ir, protams, arī pateicoties Latvijas mainīgajiem laikapstākļiem. Taču vai nav brīnišķīgi dzīvot vietā, kur Tu vari izdzīvot visu spektru - no spilgtiem peldkostīmiem līdz tumši ziliem ziemas mēteļiem?!

Tas bija tiešām ļoti jautri ļaut Artūram Kondrātam iemūžināt manu personīgo stilu un ar stilistes palīdzību to akcentēt vēl vairāk un ļaut tam parādīties visā tā trakumā!

Andrewon

Cik vien spēju sevi atcerēties, jau kopš pašas bērnības esmu interesējies par modi. Īpaši vidusskolā daudz eksperimentēju ar dažādiem stiliem un rakursiem, un vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka ar modi gribu saistīt arī savu karjeru. Man bija vienalga, ko citi par mani domāja, un vai man tiešām piestāvēja viss, ko es vilku – es vienkārši biju sava stila meklējumos.

Arī tagad mode ir būtiska manas dzīves sastāvdaļa, un joprojām izbaudu eksperimentus ar stilu un izmēģinu jaunas variācijas, jo, mainot koptēlus, man patīk spēlēties ar faktūrām, krāsām un siluetiem.

Mode mainās un es mainos līdz ar to!

