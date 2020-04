Apgūsti programmēšanu, maksājot 20% no kursa cenas! Atlikušo summu maksā pēc ārkārtas situācijas atcelšanas

Šobrīd, kad lielāko daļu laika pavadām mājās, rodas vēlme iemācīties kaut ko jaunu. "Riga Coding School" (RCS) aicina laiku mājās pavadīt lietderīgi un apgūt programmētāja profesiju.

Šobrīd RCS piedāvā īpaši izdevīgu piedāvājumu "Finanšu vakcīna" – maksāt tikai 20% no izvēlētā kursa cenas, bet atlikušo summu maksāt pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Lai neapjuktu plašajā kursu klāstā, RCS piedāvā pirmo vebināru par to, kā izvēlēties sev piemērotāko programmēšanas kursu un kā produktīvi mācīties no jebkuras vietas pasaulē.

Riga Coding School šobrīd piedāvā 10 dažādus apmācību kursus, tai skaitā Programmēšanas pamatus, C#, Java, Python, SQL apmācības, datu analīzes, kā arī Web izstrādes kursus. Nav jābaidās, ja šie nosaukumi šobrīd ir sveši, tas nenozīmē, ka programmēšana nav domāta jums. Lai izvēlētos sev piemērotāko programmēšanas kursu, vispirms vajadzētu atbildēt uz diviem jautājumiem:

Ko es vēlos darīt pēc kursu beigšanas? Kurš IT novirziens man šķiet visinteresantākais?

Ja atbildēt uz šiem jautājumiem ir viegli, tad arī piemērotākā kursa izvēle problēmas nesagādās, tomēr, ja programmēšanas sfēra vēl ir jauna un neiepazīta, tad iesācēji var izvēlēties kādu no trīs "Riga Coding School" sākuma kursiem:



Programmēšanas pamati

Programmēšanas pamata kurss ir lielisks un visaptverošs pirmais solis programmēšanas apgūšanā. Kursa ietvaros tiek apgūtas Java un C# programmēšanas valodas, kā arī Web izstrāde. Pēc kursu beigšanas studentam noteikti radīsies vīzija un skaidrība, kura no IT sfērām interesē un padodas vairāk, kur virzīt karjeru un ko apgūt padziļināti. Vairāk par programmēšanas pamatu kursiem lasi šeit.

Testēšanas kurss

Iesācējiem noderīgs ir arī Testēšanas kurss, tajā tiek apgūtas tehnikas manuālajai testēšanai, dažādas testēšanai paredzētas vides un tehnoloģijas, kā arī dokumentācija, kuru nepieciešams testētājam zināt. Testēšanas kursa absolventiem ir iespējams iegūt starptautiski atzītu ISTQB (International Software Testing Qualification Board – Foundation Level) sertifikātu, kurš paver plašākas iespējas iegūt darbu gan Latvijā, gan pasaulē. Vairāk par testēšanas kursu lasi šeit.

Web izstrādes kurss

"Riga Coding School" piedāvā divu tipu mājaslapu izstrādes kursus. Web izstrādes kurss ar dizaina pamatiem vairāk koncentrējas uz front-end izstrādi jeb mājas lapas redzamo daļu, savukārt Web izstrādes BOOTCAMP kursā tiek apgūta gan front-end, gan back-end izstrāde – t.i. gan mājaslapas izstrādes redzamā, gan arī neredzamā daļa. Vairāk par Web izstrādes kursu lasi šeit.

Ja studentam jau ir kāda pieredze IT sfērā, tad "Riga Coding School" iesaka izvēlēties kādu no padziļinātajiem kursiem: C#, JAVA, Phyton, SQL, kā arī Datu analīzes apmācības.

Jau kādu laiku "Riga Coding School" piedāvā apmācības tiešsaistē. Tiešsaistes kursi ir līdzvērtīgi klātienes kursiem, tie notiek reālajā laikā, tiešraidē no klātienes kursa klasē. Tālmācību studentam tieši tāpat kā klātienes studentam ir iespēja uzdot pasniedzējam jautājumus, uzreiz saņemt atbildes, sazināties ar kursa biedriem, kā arī piekļūt visiem mācību materiāliem. Tiešsaistes kursu lielākā priekšrocība ir sniegtā iespēja mācīties no jebkuras vietas, sev ērtā laikā. Ja nav iespēja pieslēgties kursam tiešsaistē, nodarbībās video students var noskatīties arī ierakstā. Viss, kas nepieciešams, ir interneta pieslēgums, dators un vēlme mācīties.

Pēc kursu beigšanas visiem studentiem ir iespēja pieteikties konsultācijām Karjeras centrā, kurā jaunie IT jomas speciālisti iegūs palīdzību CV un motivācijas vēstules sastādīšanā, "LinkedIn"profila izveidē un uzlabošanā, kā arī nepieciešamības gadījumā – darba intervijas imitācijā.

Pats galvenais ir nenobīties un veltīt laiku mācību procesam, "Riga Coding School" pasniedzēji izskaidros vielu saprotamā valodā un atbildēs uz visiem jautājumiem, kādi vien būs radušies.

Uzzini vairāk par iespējām apgūt programmēšanu attālināti, noskatoties vebināru.

Piesakies BEZMAKSAS karjeras konsultācijai un uzzini, kā tieši tev veidot karjeru IT sfērā.