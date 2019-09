Apkure no Panasonic: komforts, drošums un rekordzemas izmaksas

Inovatīvu Panasonic AQUAREA siltumsūkņu izmantošana mūsdienu mājokļos.

Panasonic - viena no lielākajām tehnoloģiju korporācijām pasaulē.

Pēc apgrozījuma starp Japāņu kompānijām Panasonic ieņem godpilno 7. vietu, būtiski apsteidzot tādas kompānijas kā Daikin (21. vieta) un Mitsubishi Electric (26. vieta). Korporācijas dzimtenē, Japānā, 1961. gadā tika izveidots jauns uzņēmums "Panasonic Home" , šodien viens no lielākajiem celtniecības nozares spēlētājiem .

Panasonic ir energotaupošu tehnoloģiju ( tādu kā siltumsūkņi, saules paneļi, akumulācijas un rekuperācijas sistēmas) izstrādes līderis pasaulē. Panasonic ir kompetences ne tikai, kādai ir jābūt pašai mājai un kā tā ir jābūvē, bet ar kādām augsti tehnoloģiskām un energotaupošām iekārtām aprīkot nākotnes māju, lai tās iemītnieki baudītu visaugstāko dzīves kvalitāti.

Šīs tehnoloģijas kompānija realizē nākotnes pilsētās Panasonic Smart City .

Panasonic 2014. gadā netālu no Tokijas (Japāna) nodeva ekspluatācijā 1000 māju gudro pilsētu Fujisawa, kurā galvenais uzsvars tika likts uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu. Tika izmantoti saules baterijas, siltumsūkņi, akumulatori, elektrotransports.

Nākotnes viedās megapoles gudrais kvartāls Cunasima uzcelts netālu no Jokagamas (Japāna).

ASV, netālu no Denveras, Panasonic būvē gudro pilsētu CityNOW.

2019. gadā Panasonic vienojās ar Toyota Motor par 17000 māju viedās pilsētas izveidi. Šajā pilsētā zaļā domāšana tiks realizēta ne tikai energotaupošās tehnoloģijās un lietu internetā (Internet of Things jeb IoT – angļu val.), bet arī mobilitātes sfērā.

Panasonic arī Eiropā ievieš nākotnes eko tehnoloģijas. Vācijas galvaspilsētā tās tiek ieviestas Future Livig Berlin kvartālā. Nākotnes projektā siltumapgādei un dzesēšanai tiek izmantoti augsti efektīvie AQUAREA siltumsūkņi. Siltumsūkņi tiek kombinēti ar saules paneļiem HIT N330/N325 un enerģijas uzkrāšanas sistēmām. Saules enerģijas patēriņš tiek optimizēts ar Panasonic energopatēriņa vadības kontrolieri, kurš savienots ar saules paneļu sistēmu, enerģijas akumulatoru un gaiss-ūdens siltumsūkni AQUAREA.

Nav brīnums, ka pie tik augstas kompetences energotaupošās tehnoloģijās Panasonic ieņem vadošās pozīcijas arī Skandināvijas siltumsūkņu tirgū.

Panasonic AQUAREA siltumsūkņiem, kuri paredzēti darbam aukstā klimatā, piemīt unikālas īpašības. Tie saglabā nominālo siltumjaudu līdz -20°C , un darba spējas līdz -30°C. Šo siltumsūkņu ļoti augstā energoefektivitāte ļauj nodrošināt mājas rekordzemu energopatēriņu un minimālas apkures izmaksas.

Panasonic novatoriskās tehnoloģijas Baltijas valstīs pārstāv firma RIKON AC.

Mūsu firma RIKON AC vairāk kā 25 gadus ir Panasonic izplatītājs un sertificēts servisa centrs. Baltijas tirgū mēs esam realizējuši vairāk nekā 5000 Panasonic NORDIC gaiss-gaiss siltumsūkņus un 1600 Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņus. Mēs nodrošinām apkures sistēmu projektēšanu uz AQUAREA siltumsūkņu bāzes, kvalificētu montāžu, attālinātu monitoringu, garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu.

Mūs izvēlas ne tikai privātpersonas, bet arī profesionāļi - māju būvnieki un ciematu attīstītāji.

Darbs ar ciematu attīstītājiem un māju ražotājiem ir ļoti atbildīgs. Gadījumā, ja apkures sistēmas izrādītos nedrošas vai neefektīvas, tas varētu radīt problēmas daudzām mājsaimniecībām!

Tāpēc māju būvniekiem un ciematu attīstītājiem ir jābūt absolūti pārliecinātiem par mūsu siltumsūkņu drošumu, darba efektivitāti un tehnisko nodrošinājumu.

Mēs pieņēmām šos izaicinājumus un tikām ar tiem galā:

2015. - 2017.g. realizēts Baltijā lielākais projekts - ciemats HILL TOWN Lietuvā - 77 rindu mājas apsilda Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņi ( sk.2.zīm.).

Vēl lielāks projekts realizēts Latvijā:

Jau vairāk kā piecus gadus mēs sadarbojamies ar vienģimeņu māju lielāko ražotāju Latvijā "LĪVAS GRUPA".

Pēdējo trīs gadu laikā šis uzņēmums, pašu ražotajās mājās, sadarbībā ar mums ir uzstādījis un veiksmīgi ekspluatē vairāk kā 110 AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņus ( sk. 3. zīm.).

Arī citi māju ražotāji - būvnieki, pārliecinājušies par Panasonic AQUAREA siltumsūkņu energoefektivitāti un drošumu. Arvien biežāk sāk izmantot Panasonic siltumsūkņus savu māju apkurei. Pazīstamākie no tiem:

Ar ko var izskaidrot Panasonic AQUAREA siltumsūkņu strauji augošo popularitāti?

Panākumu pamatā ir komforts un ērtības, attālinātā vadība un kontrole, daudzu gadu laikā pierādītais darbības drošums un ātrs serviss!

Bet pēc mūsu domām, galvenais ir rekordzemās apkures izmaksas !

Mūsu uzstādītie Panasonic siltumsūkņi demonstrē lielisku sniegumu Latvijas klimata apstākļos .

( reāla statistika) - 12 dažādu māju ilgstošs monitorings, reālas ekspluatācijas apstākļos. Monitorings tika veikts no 2013.g. līdz 2019.g..

Zīmējumos (sk. 4.zīm. un 5.zīm) parādīti reālas ekspluatācijas rezultāti (apkures izmaksas un enerģijas patēriņš) mājām, kuras celtas pēc 2013.gada. Minētās mājas ir aprīkotas ar apkures sistēmām uz Panasonic AQUAREA siltumsūkņu bāzes.

Jāatzīmē, ka esam izvēlējušies no daudziem mūsu objektiem, tieši sērijveida mājas. Mājas raksturo Latvijai tipiska karkasa konstrukcija ar siltinājuma biezumu 200-250 mm, C un B energoefektivitātes klase, kā arī stabila izgatavošanas kvalitāte. Tātad, tās ir tipveida mūsdienu mājas ar standarta siltumizolāciju.

Apkures izmaksas šajās mājās (patiešām var nosaukt par rekordzemām - pateicoties augsti efektīvu Panasonic AQUAREA siltumsūkņu izmantošanai) ir līdzvērtīgas pasīvo māju apkures izmaksām

( sk. Latvenergo):

- 100 m2 mājai apkures izmaksas ~ 230 EUR/ gadā;

- 180 m2 mājai apkures izmaksas ~ 330 EUR/ gadā .

Novērtējot iegūtos rezultātus jāņem vērā, ka minētajās mājās tika izmantoti speciāli Panasonic AQUAREA siltumsūkņi. Tie ir paredzēti darbam ziemeļu klimatā.

Zināms, ka gaisa siltumsūkņu efektivitāte ir ievērojami atkarīga no āra gaisa temperatūras.

Lai pareizi izvēlēties siltumsūkni un novērtētu tā efektivitāti, Eiropas Savienības teritorija ir sadalīta trīs klimatiskās zonās ( 6. zīm.).

Siltā zona ( Warmer) - Spānija, Grieķija u.c. valstis, kur pieņemtā minimālā āra gaisa temperatūra ir +2°C.

Vidēja zona ( Average) - Centrālā Eiropa, kur pieņemtā minimālā āra gaisa temperatūra ir-10°C.

Aukstā zona ( Colder) - Skandināvija, Baltija, kur pieņemtā minimālā āra gaisa temperatūra ir -22°C.

Viennozīmīgi vissmagākie darba apstākli gaisa siltumsūkņiem ir aukstajā zonā ( Colder).

Tāpēc Panasonic AQUAREA siltumsūkņu modeļos, kuri paredzēti darbībai aukstajā zonā, ir iestrādāts inovatīvu pasākumu komplekss, lai maksimāli paaugstinātu darbības efektivitāti pie zemām āra gaisa temperatūrām :

1. Augstas efektivitātes, divu rotoru kompresori ar paaugstinātu jaudu un lielu saspiešanas pakāpi, optimizēti darbam pie zemām temperatūrām;

2. Kompresora apgriezienu mikroprocesora vadības sistēma INVETER+, kura ļauj ievērojami paaugstināt jaudu pie zemām āra temperatūrām;

3. Dzesētājs (subcooler) ar elektronisku vadības sistēmu, kas paaugstina termodinamiskā cikla efektivitāti ;

4. Intelektuāla atkausēšanas sistēma (pēc nepieciešamības), kura ņem vērā āra gaisa temperatūru un mitrumu, samazinot atkausēšanas laiku un biežumu un minimizējot enerģijas patēriņu pie zemām āra gaisa temperatūrām .

Panasonic siltumsūknis, kas paredzēts darbam aukstā reģionā (Colder), pat vizuāli atšķiras no līdzīgas siltumjaudas siltumsūkņa, kurš paredzēts darbam siltākā reģionā. Tā 6. zīm. parādīti divi siltumsūkņi, kuriem ir vienāda siltuma jauda 9kW pie +7°C.

Siltumsūkņa modelis Panasonic AQUAREA T-CAP paredzēts darbam aukstajā zonā (Colder), kurā pieņemtā minimālā āra gaisa temperatūra ir -22°C. T-CAP siltumsūkņa ārējais bloks ar jaudīgu divu rotoru kompresoru un lielu siltummaini. Tas saglabā nominālo 9 kW siltumjaudu nemainīgu līdz rekordzemiem -20°C, bez elektro sildītāju palīdzības.

Siltumsūkņa modelis Panasonic AQUAREA HP, ir optimizēts darbam vidējā zonā (Average), kurā pieņemtā minimālā āra gaisa temperatūra ir -10°C . Tam ir ievērojami mazāks ārējais bloks ar vienu ventilatoru.

Jau pie -15°C šis siltumsūknis zaudē 35% no savas sākotnējās siltumjaudas. Centrālajai Eiropai - vidējā zona (Average) paredzētie siltumsūkņi tiek optimizēti āra temperatūrai -7°C, līdz šai temperatūrai HP siltumsūkņi saglabā nominālo siltumjaudu.

Ja mūsu klimatā netiek ņemtas vērā šo siltumsūkņu atšķirības un AQUAREA T-CAP vietā tiek uzstādīts AQUAREA HP (Eiropas modelis), tad siltuma jaudas iztrūkums pie zemām āra gaisa temperatūrām tiks kompensēts ieslēdzot elektro sildītāju. Tad par zemām apkures izmaksām var aizmirst.

Pat no šī piemēra redzams, cik svarīga ir kvalificēta pieeja strādājot ar tik augsti tehnoloģiskām iekārtām, kā siltumsūkņi.

Bet tikai ar pareizu siltumsūkņa izvēli grūti nodrošināt tādus rezultātus, kādi parādīti 4.zīm. un 5.zīm. Kā parādīja prakse, siltumsūkņa darbības efektivitāte ir atkarīga ne tikai no tā tehniskajiem parametriem. Efektivitāte ir ievērojami atkarīga arī no pareizas siltumsūkņa iestatījumu salāgošanas ar apkures sistēmu un māju, no sistēmas regulēšanas veida, no sistēmas darbības režīmu ierobežojumiem utt.. Šo faktoru ignorēšana var ievērojami (2...3 reizes) palielināt elektropatēriņu un attiecīgi - apkures izmaksas.

Tāpēc vairāk kā 7 gadus mūsu firma RIKON AC, piedaloties Panasonic rūpnīcas un Latvijas Universitātes matemātiskās modelēšanas katedras pārstāvjiem, veic pētījumu kompleksu optimizējot Panasonic siltumsūkņu tehniskos parametrus, reālos ekspluatācijas apstākļos (ņemot vērā klimata apstākļus Latvijā).

Šo pētījumu rezultātā:

- Radīta un ieviesta siltumsūkņa 70 parametru attālināta monitoringa sistēma, kura dod iespēju optimizēt iekārtas darbu, ņemot vērā konkrētā objekta īpatnības;

- Izstrādāta un ieviesta Panasonic AQUAREA siltumsūkņu darbības algoritmu adaptācijas programma, kura ievērojami palielinājusi iekārtu efektivitāti Latvijas klimata apstākļos.

Tieši Panasonic AQUAREA siltumsūkņu unikālo tehnisko parametru apvienojums ar mūsu 20 gadu pieredzi, projektējot apkures sistēmas uz Panasonic siltumsūkņu bāzes (kā arī veicot kvalificētu to montāžu, precīzu pieskaņošanu konkrētai mājai un tehnisko apkalpošanu) nodrošināja iespēju iegūt tos rezultātus, kuri minēti 4.zīm. un 5.zīm. un daudzās citās mājās.

Un tagad , balstoties uz augstajām tehnoloģijām un mūsu pieredzi , mēs izdarām sekojošu bezprecedenta soli pretī mūsu nākošajiem klientiem :

Mēs ne tikai nodrošinām piecu gadu garantiju siltumsūkņa darba spējām .

Mēs ne tikai nodrošinām piecu gadu garantiju tehniskajiem raksturojumiem .

Mēs pirmo reizi tirgū piedāvājam piecu gadu garantiju apkures izmaksai !

Plašāku informāciju par Panasonic AQUAREA siltumsūkņiem un visas nepieciešamās konsultācijas var saņemt firmas RIKON AC stendā izstādē "ComfortHome" – ikvienam, kas būvē, remontē, labiekārto vai tikai plāno to darīt! ( 27.-29.9.2019. ), kā arī pastāvīgi strādājošā Panasonic salonā.

Raksta otrā daļa : " Renovācija . Panasonic AQUAREA - labākā alternatīva tradicionālām apkures sistēmām " dota mūsu mājaslapā www.gaiss-udens.lv

Materiālu sagatavoja SIA RIKON AC, Panasonic gaisa siltumsūkņu un kondicionieru oficiālais izplatītājs un autorizēts servisa centrs Latvijā un Lietuvā.