Apmeklē Urbānās kultūras festivālu Rīgā no 19. līdz 21. augustam

Jau otro gadu Rīgas centrā, Brīvības ielā 137A, norisināsies Urbānās kultūras festivāls "Jenotu Urban Trap Festival". Divas skatuves, vairāk nekā 13 dažādas aktivitātes, iespēja gūt sacensību garu, piedaloties aktivitātes un saņemot dažādas balvas. Iespējams, tieši JUTF apmeklētājs spēs rast sev jaunu sirdslietu, vienlaikus baudot tās pilsētniecisko šarmu.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Uz divām skatuvēm šajās dienās uzstāsies vairāk nekā 18 mākslinieki, pārstāvot gan hiphopa, "Minimal", "House" un tādu elektroniskās mūzikas žanru, kā "Hybrid Trap", "Trap", "Dub", "Drum and Bass", "Jump up", "Neuro Phunk" pārstāvji. Ar plašāku mākslinieku klāstu var iepazīties mājaslapā www.jenotufest.lv, bet jau laikus vēlamies informēt – uz galvenās skatuves kāps tādi Latvijas mūzikas pārstāvji, kā Ozols, EV, ODS, "Heskk" mūzikas apvienības "Banda banda" un "Muud", kā arī mūziķi no Lietuvas – "Phunk & Pučini".

Festivālā būs iespējams piedalīties "Beer pong Latvija Open" čempionātā, kas ir Baltijā lielākais čempionāts komandu skaita ziņā, sacensties "Dance Battle", piedalīties biljarda turnīrā, pierādīt savus mākslinieciskos spēkus "Graffiti Battle", izaicināt sevi KFC ēšanas sacensībās, kā arī vairākas citas aktivitātes, kas ieraus apmeklētājus sacensību garā. Festivāla galvenais mērķis ir apvienot šķietami nesavienojamas aktivitātes – sniegt pasākuma apmeklētājiem iespēju baudīt urbānās kultūras mākslinieku radīto atmosfēru un ievilkt sevi sacensību virpulī.

Pasākuma veidotājs Kristaps Maļarčiks stāsta: "Veidojot pasākumu vēlamies izcelt ne tikai urbānās kultūras māksliniekus, bet arī vietu, kur notiks pats festivāls – tā ir bijusī "Ērenpreiss" rūpnīca, un tās apkaimi mēs pārvērtīsim par grandiozu radošo pilsētiņu. Sacensību gars, atpūta, mūzika un māksla ir stāsts, ko vēlamies kopā ar festivāla apmeklētājiem veidot. Būs iespēja piedalīties labdarības akcijā, kuru organizēsim festivāla dienās, kā arī apmeklēt "Urban" izstādi, kuru veidos topošie mākslinieki. Sekojiet līdzi jaunumiem mājaslapā un jau pavisam drīz tiekamies!"

Pieteikšanās sacensībām un biļešu tirdzniecība festivālam – www.jenotufest.lv

Sekot līdzi jaunākajai informācijai par festivālu iespējams "Jenoti" Facebook lapā un mājaslapā.