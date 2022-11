Apmestas fasādes siltinājuma izvēle

Fasādes ar apmetumu ir plaši izmantots sienu siltinājuma risinājums gan dzīvojamo, gan sabiedrisko ēku būvniecībā un atjaunošanā. Siltumizolācija ir īpaši svarīga sienas daļa, jo palīdz ietaupīt apkures izmaksas. Akmensvates siltumizolācija ir ugunsdroša, ilgmūžīga, tvaika caurlaidīga, izmēros stabila un efektīva.

Neredzama, bet efektīva

Speciālajā literatūrā apmetamo fasāžu apdares veidu sauc par ārējās siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmām, starptautiskais apzīmējums – ETICS. Ārējās siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmas sagatavo būvlaukumā. Tās ir ķieģeļu, apmestu ķieģeļu, betona, apmesta betona vertikālu, horizontālu vai diagonālu šķērssienu siltināšanas sistēmas, kuru apdare ir apmetums.

ETICS sistēmas ir izstrādātas, ņemot vērā atsevišķas sastāvdaļas, tostarp stiprinājumus (līme un/vai mehāniskie stiprinājumi), siltumizolācijas materiālu, pamatnes un apdares pārklājumu un armējumu, lai nodrošinātu funkcionalitāti un izturību. Tādēļ ir jāievēro sistēmas turētāja uzstādīšanas instrukcijas, kas sniedz garantiju visai sistēmai.

Siltumizolācija nav redzama pabeigtā konstrukcijā, tomēr tās sniegtais labums ir jūtams visā ēkas kalpošanas laikā. Tādēļ siltumizolācijas izvēle ir investīcija ne tikai ēkas energoefektivitātē, bet arī ugunsdrošībā, efektīvā skaņas izolācijā un komfortablas dzīves telpas nodrošināšanā.

Kvalitātes marķējums

Privātmāju būvnieki bieži izvēlas ar apmetuma apdari siltinātas mūra fasādes, un to noteic uzskats, ka mūra siena ir droša, uzticama un ilgmūžīga. Mūsdienās mūra fasādes atšķiras no tādas, kas uzcelta pirms vairākiem gadu simtiem.

Pieaugot apkures izmaksām un CO 2 emisijai, mūra fasāžu konstrukcija ievērojami mainījusies. Vispirms parādījās mūra fasādes ar gaisa spraugu, vēlāk sprauga tika piepildīta ar siltumizolāciju, pēc tam nāca apmestas un ventilējamas sistēmas. Tādai fasādei ir daudz vairāk sastāvdaļu: mūris no ķieģeļiem vai blokiem, siltumizolācijas slānis, stiprinājumi un apdare. Tādēļ mūra fasādei, kas būtu ugunsdroša un izturīga, ir ļoti svarīgi pareizi izvēlēties visus sistēmas elementus.

Fasādes siltinājuma sistēmai ar apmetuma apdari jābūt CE marķējumam. Tas nozīmē, ka sistēma ir sertificēta un visas sastāvdaļas ir saderīgas. Apmetuma fasādes sistēma ar CE marķējumu sastāv no virknes saderīgu produktu: līmēm un mehāniskiem stiprinājumiem siltumizolācijas materiāla piestiprināšanai pie sienas, siltumizolācijas materiāla, armējamā maisījuma, armatūras sieta, dekoratīvā apmetuma un krāsas.

Svarīgākās īpašības

Projektējot jaunas vai renovējamas ēkas siltināšanu, jānodrošina, lai objekts atbilstu normatīvos noteiktajām energoefektivitātes klases prasībām. Pareizi siltinātas ēkas mazāk jāsilda, tādēļ ne tikai sarūk telpu apkures izmaksas, bet arī mazāk tiek patērēta fosilā enerģija. Tas ietaupa planētas enerģijas resursus, samazina oglekļa emisijas un mazina ietekmi uz klimatu. "Paroc" vates izstrādājumiem ir lieliskas siltumizolācijas īpašības. Jaunās "Paroc Linio Pro" plāksnes siltuma vadītspēja ir ārkārtīgi zema – 0,034 W/mK.

Fasādes no keramikas, silikāta, gāzbetona, keramzītbetona blokiem vai ķieģeļiem, renovējamo daudzdzīvokļu māju fasādes no saliekamiem dzelzsbetona blokiem ir ugunsdrošas. Lai fasāde būtu ugunsdroša arī pēc siltināšanas kārtas uzstādīšanas, siltumizolācijai jāizvēlas ugunsdroša akmensvate, ko izgatavo no dabā iegūstamiem vulkāniskas izcelsmes iežiem. Apmestajām fasādēm paredzētās "Paroc" plāksnes ir atbilstošas augstākajai A1 ugunsdrošības klasei, tādēļ tās ir droši montējamas un uzstādāmas būvobjektā. Apmetuma fasāžu sistēmas ar minerālo vai silikona apmetumu un "Paroc" akmensvates siltumizolāciju atbilst A1 vai A2 s-1, d-0 ugunsdrošības klasei.

Plākšņu lietošana un tehniskie dati

Ilgmūžība un labs klimats

Turklāt akmensvate ir ūdens tvaiku caurlaidīga, un šī īpašība ir sevišķi nozīmīga apmesto fasāžu gadījumā. Ūdens tvaiku caurlaidība nozīmē, ka mitrums, kas būvniecības vai ekspluatācijas laikā iekļūst akmensvatē, migrē uz āru cauri sienas apmetuma apdarei. Ēkas konstrukcija ir sausa. Tas ir ļoti svarīgi celtniecības konstrukciju ilgmūžības un laba iekštelpu mikroklimata nodrošināšanā.

Svarīga akmensvates izstrādājumu īpašība ir izmēru stabilitāte. Ēkas sienas vasaras saulē uzkarst līdz 70 °C un pat vairāk. Ja temperatūras svārstību dēļ siltumizolācija deformējas, apmetuma apdare pakļauta papildu spriegumam un laika gaitā var sasprēgāt vai saplaisāt, uzkrājot mitrumu. Pēc vairākiem sasilšanas un atdzišanas cikliem apmetuma slānis saruks, bet caur plaisām starp siltumizolācijas plāksnēm palielināsies siltuma zudumi, cietīs konstrukcijas ilgmūžība.

Ēkas siltināšana ar PAROC Linio neradīs plaisas starp siltumizolācijas plāksnēm temperatūras svārstību dēļ, un galvenās siltumizolācijas īpašības – siltuma vadītspēja un ugunsdrošība – laika gaitā nemainīsies. Akmensvates stabilo izmēru dēļ apmesto fasādi var krāsot arī tumšās krāsās.

PAROC akmensvate neuzsūc ūdeni, ātri izžūst, ir izturīga pret kapilāro mitrumu, atvērta difūzijai, ļauj konstrukcijām nožūt abos virzienos un nepelē. Somijas tehnisko pētījumu centra VTT siltumizolācijas materiālu pētījums parādīja, ka PAROC akmensvate paliek sausa ļoti mitrā vidē – pat 98% apkārtējā gaisa mitrumā.

Apmesto sienu risinājumi

Siltināšanai paredzēto "Paroc" izstrādājumu grupu apmestajām fasādēm veido četri galvenie produkti: vertikāli orientēta šķiedru lamella "Paroc Linio 80", standarta plāksnes renovējamām ēkām un jaunbūvēm "Paroc Linio 15" un "Paroc Linio 10", kā arī jaunās, īpaši efektīvās, renovējamām ēkām un jaunbūvēm paredzētās plāksnes "Paroc Linio Pro".

Vertikālas šķiedru plāksnes

Siltumizolācija no vertikāli orientētām šķiedru plāksnēm jeb lamellām ieteicama jaunām dažāda augstuma energoefektīvām ēkām, kam siltumizolācijas slānim jābūt ne mazāk kā 250 mm biezam.

Siltumizolācija no vertikāli orientētām plāksnēm pilnībā jāpielīmē pie sienas. Ar CE zīmi marķētām sistēmām ar vertikāli orientētu šķiedru akmensvates izolāciju nav vajadzīgi stiprināšanas elementi.

Plākšņu izmantošana fasādes siltināšanā ir visai ierasts risinājums. Siltumizolācija pie virsmas tiek līmēta un piestiprināta mehāniski. Līmi klāj pa visu plāksnes perimetru un punktveidā plāksnes vidusdaļā vai pielīmē pilnā plaknē.

"Paroc Linio 15" un "Paroc Linio 10" siltumizolācijas plāksnes vislabāk izmantot renovējamo būvju fasādēm. Atjaunojamās ēku sienu virsmas ir nelīdzenas, tādēļ sīkākos negludumus var izlīdzināt ar līmes slāni. Sākot renovāciju, vispirms jāpārbauda un jānovērtē fasādes konstrukcija un sienu virsmas stāvoklis, jāizvēlas stiprinājuma elementi. Logu, durvju un citu aiļu malu siltināšanai ieteicams izmantot "Paroc Linio 15".