'Apple' ierīces uzņēmumā: viss kā pa diedziņu

Daudziem cilvēkiem "Apple" primāri asociējas ar stilīgām un uzticamām ierīcēm – "iPhone" tālruņi, "Mac" klēpjdatori un stacionārie datori, "iPad" planšetes un cita elektronika. Taču "Apple" piedāvā ne tikai ierīces, bet arī biznesa risinājumus un programmatūru, pateicoties kuriem darbs rit daudz raitāk.

Eksperti izceļ "Apple" biznesa pārvaldības portālu "Apple Business Manager" kā parocīgu rīku uzņēmuma darba organizēšanā; tandēmā ar mobilo ierīču pārvaldības sistēmu "Mobile Device Manager" (MDM) tas nodrošina vienkāršu un ērtu uzņēmuma IT infrastruktūras pārvaldību. Kas padara šo sistēmu īpašu?

Vienkāršība un kontrole

Portāls "Apple Business Manager" ir intuitīvs, tīmeklī bāzēts rīks, kas uzņēmuma IT infrastruktūrā palīdz reģistrēt un integrēt tādas ierīces un risinājumus kā "iPhone", "iPad", "Mac" un "Apple TV". Pateicoties portālam, visas ierīces ātri un ērti ir gatavas darbam.

Izmantojot "Apple Business Manager", darbinieki var ērti piekļūt "Apple" pakalpojumiem, kā arī iestatīt un pārvaldīt uzņēmuma ierīces, lietotnes un profilus vienviet.

"Apple" ir atvieglojis uzņēmumam vai organizācijai piemērotāko konfigurāciju izplatīšanu. Lietotāju reģistrācija ļauj aizsargāt biznesa informāciju, vienlaikus nodrošinot to darbinieku privātumu, kuri darbā izmanto personīgās ierīces. Savukārt ierīču reģistrācija sniedz uzņēmumam labāku kontroli pār tam piederošām iekārtām, aizsargā darbinieku privātumu un ļauj uzņēmuma IT speciālistiem nodrošināt korporatīvo datu aizsardzību. Ierīces pašas kriptogrāfiski nošķir darba un privāto informāciju.

Uzņēmuma IT speciālisti var izveidot vairākas noteikumu apakškopas un konfigurācijas, lai ierobežotu noteiktas darbības, piemēram, attālinātu ierīces datu dzēšanu vai persondatu vākšanu. Darbiniekiem ierīces var piešķirt individuālai vai kopīgai lietošanai, kas ir parocīgi gadījumos, kad darbinieki veic vienu un to pašu uzdevumu. Turklāt ierīcē var atļaut piekļuvi tikai vienai noteiktai lietotnei konkrēta uzdevuma veikšanai.

Darbinieki, kuri darbā lieto personīgās ierīces, var izmantot gan privāto "Apple ID", gan uzņēmuma pārvaldītu "Apple ID". Gādājot par darbinieku privātumu, šie konti tiek uzturēti nošķirti viens no otra.

Neizpakotas, bet gatavas darbam

Izmantojot "Apple Business Manager", darbiniekiem ierīces var piegādāt neizpakotas un tām nav nepieciešama manuāla konfigurācija. Neatkarīgi no tā, vai darbinieks atrodas mājās vai birojā, tas dod iespēju izbaudīt jaunas ierīces izpakošanas prieku, kā arī iestatīt ierīci, izmantojot pieteikšanās datus, un tūlīt sākt darbu.

Tāpat darbiniekiem nav jāuztraucas par darbam vajadzīgo lietotņu iegādi un atjaunināšanu. Pateicoties MDM – "Apple" ierīcēs iebūvētai mobilo ierīču pārvaldības sistēmai –, uzņēmuma IT komandai ir viegli ne tikai iestatīt ierīces, bet arī instalēt lietotnes, iegādāties e-grāmatas, konfigurēt iestatījumus un gādāt par katras ierīces drošību.

Izmantojot MDM, var iegādāties standarta vai pielāgotas lietotnes vai e-grāmatas vairumā un piešķirt to lietošanas licences dažādu uzņēmuma nodaļu darbiniekiem. Tāpat MDM sistēmā var skatīt pirkumu vēsturi un uzņēmumam piederošo un pašreiz izmantoto licenču skaitu. "Apple Business Manager" ļauj uzņēmumam lietotņu licences iegādāties tieši no "Apple" un piešķirt tās darbiniekiem vai piesaistīt ierīcēm, novēršot vajadzību tās iegādāties individuāli veikalā "Apple App Store". Licences vēlāk var pārpiešķirt – ja darbinieks uzņēmumu atstāj vai ierīce tiek pazaudēta, licences zaudētas netiek.

"Apple Business Manager" ļauj lietotnes un grāmatas pārvietot tieši uz pārvaldītajām ierīcēm vai piešķirt autorizētiem lietotājiem un ērti sekot līdzi, kāds saturs kuram lietotājam vai ierīcei ir piešķirts.

Biznesa dati ir drošībā

Uzņēmumam lietojot "Apple" iekārtas, tās ir viegli pārvaldīt, vienlaikus pasargājot uzņēmuma datus. Izmantojot "Apple Business Manager" un MDM, IT profesionāļi var pārvaldīt datu plūsmu starp visām uzņēmuma ierīcēm. Operētājsistēmā "MacOS" integrētie drošības risinājumi ļauj IT speciālistiem šifrēt datus, aizsargāt ierīces no ļaunprātīgām programmatūrām un aktivizēt drošības iestatījumus, neizmantojot trešo pušu rīkus.

Ja ierīce tiek nozaudēta, uzņēmuma IT darbinieki var droši attālināti izdzēst no tās informāciju vai aktivizēt nozaudētas ierīces režīmu ("Lost Device Mode"). MDM ļauj pārvaldīt lietotņu iestatījumus, kontus un katras ierīces datus. Tajā iebūvētas tādas funkcijas kā obligāto paroļu un ierobežojumu iespējošana. Darbiniekiem visi iestatījumi ir redzami, vienlaikus gādājot par persondatu drošību. Tajā pašā laikā IT komanda veic nepieciešamos uzturēšanas darbus bez negatīvas ietekmes uz darbinieka produktivitāti.