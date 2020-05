Ar airiem ūdenī: RSU tiesību zinātnes maģistrante Juta Kacena

Pērn, brīdi pirms izlaiduma, tikāmies ar topošajiem absolventiem no visām trim Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) sociālo zinātņu fakultātēm. Šogad viņus atkal aicinām uz sarunu, lai noskaidrotu, kas mainījies viņu dzīvē.

Neilgi pirms intervijas ar Valmieras policijas izmeklētāju Jutu Kacenu nacionālajās ziņās uzpeld informācija par kādu motociklistu, kas Valmierā, bēgot no policijas, ielēcis no Vanšu tilta Gaujā. Juta smaida, bet detaļas neatklāj – viņa ir savas jomas profesionāle, kuras ikdiena ir izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, pārsvarā zādzības, miesas bojājumus un mantas bojāšanu. Apspriest to ar kādu citu ārpus iesaistīto kolēģu loka nebūtu viņas uzpleču cienīgi.

Lai gan izmeklētāja profesija allaž saistījusi scenāristus, Jutas vairāk nekā četrus gadus ilgajā dienestā kino cienīgas epizodes ir mazākumā. Pārsvarā tas ir neatlaidīgs informācijas un pierādījumu vākšanas darbs, kas prasa pacietību, precizitāti, vērīgumu, loģisko domāšanu un, protams, augstu psiholoģisko noturību. "Savā ziņā cīņa ar noziedzību ir kā cīņa ar vējdzirnavām, turklāt sanāk dzīvot līdzi ne tām spožākajām cilvēku dzīvēm. Taču šis ir darbs, kur ik dienu iemācies ko jaunu, tāpēc tas mani tik ļoti aizrauj," stāsta izmeklētāja.

Pērn tiekoties, Juta vēl vērtēja, vai maģistrantūrā startēt tūdaļ, vai pusgadu atpūsties. Tagad, kad tiesībzinātnes maģistrantes pirmais studiju gads tūdaļ jau būs noslēdzies, viņa ir priecīga, ka lēmumu neatlika. "Ja atliek, ir risks, ka uz nenoteiktu laiku," Juta smejas. Maģistra grādu viņa tver kā apdrošināšanu savai nākotnei – tas paplašina viņas iespējas un kalpo kā durvis uz iespējamu karjeru advokatūras, prokuratūras vai tiesas virzienā.

Šis nav bijis standarta pavasaris nevienam studentam, taču Juta ir priecīga, ka vada to augstskolā, kas, pandēmijai sākoties, spēja raiti pārorientēties. RSU, kas uz tiešsaistes studijām pārgāja vēl pirms valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, jaunam digitalizēšanās līmenim bija labi sagatavota. Pateicoties investīcijām IT infrastruktūrā un mācībspēku apmācībai, augstskola varēja līgani pāriet uz studijām tiešsaistē. Studenti mācās videolekcijās, tiekas ar docētājiem online nodarbībās un konsultācijās, bet savas zināšanas demonstrē Moodle testos un Respondus Monitor platformā noturētos pārbaudes darbos. Augstskolas studenti un mācībspēki aktīvi izmanto konferences rīku Zoom, un zūmotāju ģeogrāfiskās lokācijas tops lielā mērā iezīmē RSU studentu izcelsmes valstis: Latvija, Vācija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, Itālija, ASV, Lielbritānija un Portugāle.

Un tomēr – lai arī students, kas dzīvo 100 kilometru attālumā no augstskolas, attālinātās mācībās saredz zināmus plusus, Juta gaida, kad atkal piektdienās un sestdienās varēs tikties ar docētājiem un kursabiedriem, jo "klātienes kontakts ir neatsverams". Salīdzinot ar bakalaura studijām, maģistrantūrā motivācijai ir jābūt stingrākai, jo slodze ir lielāka. Pirmais semestris bijis grūts, bet vienlaikus gandarījuma pilns, atzīst studente. "Mācīties no savu jomu profesionāļiem ir ļoti motivējoši, jo viņi dalās ar to, kā ir praksē. Profesore Sandra Kaija, kura nu ir arī Augstākās tiesas tiesnese, vai RSU vadošais pētnieks Jānis Baumanis jebkuru spētu aizraut ar kriminālprocesa tiesību un krimināltiesību jautājumiem. Viņi dalās ar tik daudz piemēriem un lieliski sasien teoriju ar praksi," saka Juta, kā lieliskus piesaucot arī asociētā profesora Ulda Ķiņa vadībā apgūto konstitucionālo tiesību kursu un docentes Ingas Kudeikinas pasniegto civiltiesību studiju bloku.

Runājot par studijām Jutai patīk reiz dzirdēts citāts, ka mācīties esot kā irties ar laivu pret straumi – kolīdz beigsi airēt, tevi nesīs atpakaļ. Viņa ir "airējusi" nepārtraukti jau kopš bērnudārza vecuma, un vienīgā pauze mācībām bijusi pusgada garumā starp Valsts policijas koledžu un studijām RSU. "Kaut kas būs jādara arī pēc maģistra grāda iegūšanas, es jau kaļu plānus," Juta noslēpumaini smaida.

