Ar nodokli neapliekama un personalizēta Ziemassvētku dāvana

Jau aptuveni 2 000 gadus mēs dzīvojam ar pārliecību, ka Ziemas Saulstāvju laikā esam saņēmuši lielāko dāvanu, kāda vien ir iespējama – Dieva dēls ir dzimis pār mums. Rezultātā, tas ir patīkams “rituāls”, ko mēs šajā, Ziemassvētku laikā veicam ik gadu – saņemam un dāvinām dāvanas.

Arī Bonusu karte veiktajā LinkedIn aptaujā: "Vai plānojiet pasniegt darbiniekiem Ziemassvētku dāvanas un/ vai izmaksāt bonusus?", 74% respondentu ir atbildējuši apstiprinoši.

Izvēloties Ziemassvētku dāvanu darbiniekiem, ir labi tās izvēlēties, domājot, ko ar šo dāvanu vēlamies saviem darbiniekiem pateikt un kādas sajūtas vai emocionālo rezultātu vēlamies dāvanu saņēmējiem sniegt. Vairumā gadījumu, tā ir pateicība par gada laikā paveikto darbu. Šo domu vajag attīstīt un sasaistīt, pirmkārt, ar uzņēmuma vērtībām, ko cenšaties iedzīvināt savā uzņēmumā un, otrkārt, motivējot darbiniekus arī 2023.gadā sasniegt uzņēmuma izvirītos mērķus.

Šajā rakstā vēlamies iezīmēt vairākus virzienus, kā idejiski sasaistīt uzņēmuma vērtības ar dāvanas izvēli un arī dalīties ar Bonusu karte LinkedIn aptaujas rezultātiem, ko darbinieki visvairāk vēlētos saņemt kā dāvanu Ziemassvētkos.

Ikviena uzņēmuma pamatu pamats, uz ko balstīties uzņēmuma mērķu sasniegšanas procesā, ir uzņēmuma vērtības. Bet ir viens "bet" – izpratni par vērtībām katram indivīdam, katram darbiniekam veido ārkārtīgi daudz faktoru, no kuriem būtiskākais ir vide, no kuras pats indivīds nāk, kā arī uzskati, kas ieaudzināti un pieredze, kas gūta dzīves laikā. Rezultātā rodas principi, kas ir svarīgi indivīdam, no kuriem tas nav gatavs atteikties. Šie principi nosaka rīcību un veido attieksmi pret visām norisēm dzīvē un, protams, arī darbavietā. Savukārt, uzņēmuma vērtības ir uzņēmumā akceptēti principi, kas nosaka katra darbinieka uzvedību un attieksmi uzņēmumā, veicot savus darba pienākumus. Šīs vērtības nevar tikt uzspiestas, tomēr tās ir jāievēro - tās ir deklaratīvas.

Viena no daudzu uzņēmumu vērtībām, kas attiecas uz pašiem darbiniekiem ir "vesels darbinieks ar veselīgu dzīvesveidu". Mūsuprāt, tas ir pašsaprotami, jo tikai vesels darbinieks spēj, un spēs ilgtermiņā, izvirzīt un sasniegt uzstādītos mērķus. Tā visa pamatā ir veselīgs dzīvesveids. Tieši tāpēc, daudzi darba devēji, kā motivācijas instrumentu un kā dāvanu saviem darbiniekiem, izvēlas pasniegt sporta kluba abonementu un veselības apdrošināšanas polisi.

Īpaši šobrīd aktuāla vērtība ir darba un privātās dzīves līdzsvars. Līdzsvarots indivīds ir efektīvāks. Lai to panāktu, darba devēji piedāvā darbiniekiem strādāt hibrīdrežīmā, elastīgu darba dienu, apmaksātu dzimšanas dienas brīvdienu, un citus līdzīgus labumus.

Un, protams, daudzu uzņēmumu vērtība ir darbinieka darba vide, kas ir svarīga, lai darbinieks spētu izpildīt noteiktos pienākumus:

lai darbinieks būtu laicīgi darbā, tiek piedāvāta transporta izmaksu kompensēšana vai pat transports uz darbu;

lai darbinieks būtu paēdis un enerģijas pilns, jo: "ēdam mēs katru dienu", tiek piedāvātas apmaksātas pusdienas un/vai ēdināšanas izdevumi;

lai darbiniekam būtu droša darba vide, tiek nodrošināts atbilstošs darba apģērbs.

Tā pat ir svarīgi, lai uzņēmums nepārstātu attīstīties. Tam par pamatu ir jābūt vērtībai sevi pilnveidot, lai darbinieki nepārstātu mācīties. Šī iemesla dēļ, kā dāvanu Ziemassvētkos iesakām arī pasniegt apmaksātas apmācības, kursus vai seminārus.

Šīs būtu tās pamatvērtības, uz kurām uzņēmumiem vajadzētu balstīties, lai pats uzņēmums būtu kā vērtība tā darbiniekiem. Jo apdāvinot un rūpējoties, mēs radām vidi, lai dāvinātu un rūpētos par mums.

Jebkura no augstāk uzskaitītajām var būt lieliska Ziemassvētku dāvana, kur gan daļai no tām ir jārēķinās arī ar algas nodokļa samaksu!

Bonusukarte.lv ir parūpējusies, lai uzņēmumi saviem darbiniekiem varētu pasniegt dāvanu/ bonusu, kas neapliekas ar algas nodokli un tai pat laikā tā būt dāvana, kas ir personalizējama katram uzņēmuma darbiniekiem, kuru ir plānots apdāvināt..

Bonusukarte.lv piedāvā darbinieku motivācijas instrumentu – Bonusu karti, kuru personāla motivācijā šobrīd sekmīgi izmanto aizvien vairāk uzņēmumu. Ar darba devēja nodrošinātām Bonusu kartēm kā maksāšanas līdzekli, darbinieki var maksāt kā par saviem ēdināšanas, tā arī ārstniecības izdevumiem, t.sk. maksāt arī par profilaktiskiem veselības aprūpes pakalpojumiem – sākot ar laboratoriskiem izmeklējumiem un vizītēm pie dažādiem maksas speciālistiem, beidzot ar ārstnieciskām vingrošanām un ārstnieciskām masāžām pie fizioterapeita. Bonusu kartes ar darba devēja apmaksātiem ārstniecības izdevumiem būtībā ļauj darbiniekam izmantot visu veselības aprūpes spektru, kāds līdz šim varbūt nebija pieejams, t.sk. darbiniekiem varot apmaksāt arī veselības apdrošināšanas polišu izņēmumus un līdzmaksājumus, vai arī varot apmaksāt ārstniecības pakalpojumus, kas būtu bijuši veselības apdrošināšanas papildus programmās – piemēram, zobārstniecība, kuru darba devējs nav varējis iegādāties, jo ar to veselības apdrošināšanas polises prēmija pārsniegtu ar nodokļiem neapliekamos 426,86 EUR. Kā variet saprast – darba devēji darbiniekiem var apmaksāt kā veselības apdrošināšanas polisi, tā nu arī ārstniecības izdevumus, kur abas pozīcijas – 426.86 EUR veselības apdrošināšanai un 480 EUR ārstniecības izdevumi, t.sk. apmaksāti ar Bonusu karti – netiek apliektas ar algas nodokli.

Bonusu karte ir "Mastercard" partnera, elektroniskās naudas iestādes, izdota, katram darbiniekam personificēta bankas maksājumu karte. Tā ir piesaistīta uz darba devēja vārdu atvērtam kontam, kurā atrodas darbinieku ārstniecības izdevumiem paredzētie naudas līdzekļus, kas visu līguma darbības laiku pieder darba devējam. Tikai tajā brīdī, kad darbinieks maksā par izvēlēto ārstniecības pakalpojumu, līdzekļi tiek pārskaitīti no darba devēja konta uz pakalpojuma sniedzēja kontu. Ja nauda netiek izmantota, tā paliek darba devēja kontā, t.sk. arī pārejot uz nākošo taksācijas gadu. Tas nozīmē, ka nauda strādā efektīvi! Bonusu karte, kas darbiniekam pašam ļauj izvēlēties, kādus ārstniecības pakalpojumus apmaksāt, nodrošina to, ka darba devēja ieguldītā nauda patiesi tiek izmantota, jo cilvēki ar labāku veselību nereti veselības apdrošināšanu pat neizmanto un tā gadu vai pat gadiem noguļ atvilktnē. Ar Bonusu kartēm tā ir kā dubulta dāvana – darbinieki piešķirtos līdzekļus, kas netiks iztērēti ārstniecības izdevumiem, varēs iztērēt savu ēdināšanas izdevumu segšanai, t.sk. apmaksājot savas brokastis, pusdienas vai vakariņas 24/7.

Bonusu kartes darbojas jebkurā ārstniecības vai ēdināšanas iestādē, kurā vien ir karšu norēķinu jeb POS termināli. Nav svarīgi, vai tas ir veselības aprūpes centrs, laboratorija, slimnīca, poliklīnika vai zobārstniecības klīnika. Nav svarīgi, vai tā ir kafejnīca, restorāns, dzērienu/uzkodu automāts, kafijas aparāts vai pārtikas veikals. Ar iestrādāto tehnisko filtru, Bonusu karte atpazīst, kur tā atrodas, un ar to ērti var norēķināties par izvēlēto vai nepieciešamo ārstniecības pakalpojumu vai ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vairāk kā 7 000 vietās visā Latvijā. Tajā pašā laikā ar Bonusu kartēm nebūs iespējami nekādi citi norēķini vai darījumi ar skaidro naudu. Bonusu kartes ir izveidotas un attīstītas tā, lai klientu darbiniekiem būtu iespēja norēķināties jebkurā sevis izvēlētā sabiedriskās ēdināšanas vai ārstniecības iestādē visā Latvijā un arī ārpus tās, t.sk. netērējot savus personīgos, bet izmantojot darba devēja piešķirtos līdzekļus. Uz Bonusu kartēm ir iespējams izvietot arī darba devēja logo, tādējādi to padarot par vēl personīgāku un vēl vairāk novērtētu personāla motivācijas rīku no darbinieku puses.

Bonusu kartes ir on-line vidē pārvaldāms instruments, kas ievērojami atvieglo administratīvo darbu personāla vadībai un grāmatvedībai, kur katram darbiniekam tiek izsniegta personalizēta Bonusu karte, uz kuras ir pieejams darba devēja piešķirtais virtuālais limits darbinieka ēdināšanas vai ārstniecības izdevumu apmaksai. Jo īpaši šis administratīvais atvieglojums attiecas uz grāmatvedību, jo visiem un jebkuriem norēķiniem ar Bonusu kartēm nebūs nepieciešami čeki, t.sk. saskaņā ar Grāmatvedības likuma jauno redakciju, kas stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī, būs pietiekoši ar paša darba devēja elektronisko konta izrakstu, kā ārējo attaisnojuma dokumentu.

Tagad darba devējiem ir vēl plašākas iespējas apdāvināt savus darbiniekus Ziemassvētkos, apbalvot par sasniegumiem, novērtēt lojalitāti vai vienkārši iepriecināt, t.sk. personalizētas un ar likumā noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.