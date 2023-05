Ar rekordlielu dzīvokļu skaitu pabeigts projekts 'Ezerjugla'

"Ezerjuglas" projekts ar ekspluatācijā nodoto dzīvokļu apjomu – vairāk nekā 530 mājokļiem -–Latvijas ietvaros ir lielākais un vērienīgākais dzīvojamais projekts, kas realizēts vienā kārtā. "Ezerjugla", kas no vienkārša projekta nosaukuma tuvākajā laikā kļūs par vietējā apkārtnē atpazīstamu kvalitātes zīmi un vietas nosaukumu, ietver sevī izbūvētu pludmali "Ezerjuglas" iemītniekiem un kaimiņiem, jaunus ceļus un ielas, trotuārus un apstādījumus, kā arī jaunus komunikāciju tīklus visiem Juglas iedzīvotājiem.

Nekustamā īpašuma eksperti "Colliers" šo projektu ierindojuši biznesa klases projektu segmentā, ņemot vērā pazemes stāvvietas esamību, jaunizbūvēto infrastruktūru, augstiem standartiem atbilstošo teritorijas labiekārtojumu un biznesa klases apdares materiālus. 4,5 ha lielajā projekta teritorijā ir izvietoti soli un zviļņi no sarkankoka, kas ļaus tiem nemainīt izskatu 50 gadus, spēļu laukumi no nerūsējošā tērauda, ekskluzīvi apgaismojuma elementi, savs kanāls, kas savienots ar Juglas ezeru, āra sporta laukums, radiāls monolītbetona sols, kas dizainēts Spānijas dizaina uzņēmumā. Projekta dzīvokļi pirmajiem klientiem tiek piedāvāti par cenu no 2200–2400 eiro/m2, kas nozīmē, ka šobrīd pircējiem "Ezerjuglā" tiek piedāvāta iespēja iegādāties biznesa klases projektu par ekonomisko projektu cenu. Kā skaidro projekta pārstāvji, šādas cenas iespējams piedāvāt, pateicoties tieši projekta vērienīgumam, jo tādējādi izdevies samazināt pašizmaksu. Šī paša iemesla dēļ bijis svarīgi turēties pie sākotnējā mērķa – uzbūvēt visas ēkas uzreiz, nevis, kā ierasts jaunajos projektos, pa kārtām.

Projektam ir cienījama un konkurētspējīga piedāvājuma pakete. Tā, piemēram, netipiski četru stāvu mājām, ir izbūvēti lifti. Mājas veidotas pēc kāpņu telpu, nevis koridoru principa, tādējādi lielākajā daļā kāpņu telpu ir tikai četri dzīvokļi stāvā, kas aprīkoti ar leģendārajiem "Otis" liftiem, kas pietur arī pazemes autostāvvietā.

Projekts ir viens no retajiem galvaspilsētā, kur vietas pietiek pilnīgi visiem automobiļiem un stāvvietas var iegādāties arī kompaktāko dzīvokļu īpašnieki. Tāpat gandrīz visiem dzīvokļiem ir balkoni vai terases. No logiem un balkoniem, atkarībā no dzīvokļa novietojuma, paveras skati uz labiekārtoto pagalmu, mežu, kanālu, parku un premium dzīvokļiem uz Juglas ezeru. Visi dzīvokļi ir aprīkoti ar viedajām tehnoloģijām, piemēram, radiatori spēj automātiski nosūtīt patērētā siltuma rādītājus apsaimniekotājam. Arī par citiem komunālajiem pakalpojumiem – ūdeni, kanalizāciju, elektrību – samaksa tiek veikta, balstoties uz gudrajiem ar skaitītājiem. Viedās mājas sistēma ļauj attālināti kontrolēt un mainīt apkures vai apgaismojuma intensitāti, izmantojot viedtālruni. Jāpiebilst, ka aizvadītajā ziemā izmaksas par apkuri divistabu dzīvokļos nepārsniedza 45 eiro robežu. Dzīvokļi aprīkoti ar Vācijā ražotiem "Kermi" radiatoriem, ozolkoka parketu, koka durvīm, "Gustavsberg" santehniku. Vēl kāds bonuss – bērnu ratiņu, velosipēdu un citu sezonas lietu uzglabāšanai ir nodrošinātas slēgtas un drošas telpas. Teritorijā ierīkota videonovērošana un papildu drošībai iekļūšana kāpņu telpā ir iespējama, izmantojot individuālas čipu atslēgas.

Īpaši izceļama ir dzīvojamā kompleksa atrašanās vieta. Kļūstot par "Ezerjuglas" iedzīvotāju, līdz ar dzīvokļa iegādi ikviens kļūst par līdzīpašnieku 4,5 ha lielai zemei, kas izvietota līdzās labiekārtotām parkam ar savu ūdenstilpni. Šī jau izsenis bijusi novērtēta, kā īpaši skaista apkaime, un vācu filosofs Herders to atzina par skaistāko vietu pasaulē. Dzīvojot teritorijai piegulošajā Grāvenheides muižā (Ūdeļu ielā 30 mūsdienās), viņš šai vietai pat veltījis dzejoli. Projekta pārstāvji nepacietīgi gaidījuši pavasarīgi silto laiku, lai varētu pabeigt pilnvērtīgu teritorijas apzaļumošanu un piepildīt projekta sauklī pausto sajūtu "Kā pašiem uz savas salas", veidojot piemājas teritoriju kā zaļu, privātu parku, iestādot simtiem dažādu koku.

Kompleksu veido astoņas četru stāvu ēkas, katra ar individuālu novietojumu un kāpņu telpu skaitu. Pirmie divi māju stāvi būvēti, izmantojot monolītā betona liešanas metodi, bet pārējie stāvi – no blokiem un grīdas paneļiem. Būvniecībā izmantoti tikai Eiropā ražoti materiāli arī segtajiem darbiem. Pateicoties "Ezerjuglas" dzīvokļu pārdomātajiem un funkcionālajiem plānojumiem, tie ir piemēroti gan ģimenēm ar bērniem, gan jaunajiem speciālistiem, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, gan jebkuram citam, kuram svarīga dzīve pilsētnieciskā vidē, bet sajūtams arī tiešs dabas pieskāriens – gan priecājoties par pagalma apzaļumojumu, gan ezeru, gan meža tuvumu. Vienlaikus "Ezerjuglas" dzīvokļi būs izcils ieguldījums investīcijām, tos realizējot īres tirgū, jo tuvākajā apkārtnē līdzvērtīga dzīvojamā fonda piedāvājuma teju nav.

Pateicoties būvindustrijas lielās balvas par mūža ieguldījumu ieguvušā arhitekta Viktora Valguma seniora dzīves pieredzei, radās iespēja attīstīt tik ambiciozu un sarežģītu projektu. Viktors ir arhitektūras un projektēšanas uzņēmuma "Zenico Projekts" vadošais arhitekts. Cienījamais arhitekts iniciējis un izstrādājis "Latvijas Arhitektu savienības" profesionālos standartus, ir viens no aktīvākajiem Latvijas Arhitektu savienības biedriem. Viņa vadībā tapuši Rīgas Motormuzeja, sanatorijas "Rīgas Jūrmala" (tagad "Baltic Beach Hotel"), "Swedbank" galvenās ēkas, "Rietumu bankas" un bijušās rūpnīcas VEF ražošanas korpusa pārbūves projekti. Savukārt projekta būvniecību veica "Abora" – uzņēmums ar teju 30 gadu pieredze šajā nozarē.

"Ezerjugla" atrodas Murjāņu ielā, Rīgā, vienā no zaļākajiem Rīgas rajoniem. Projekta apkārtnē ir ērta infrastruktūra – tuvumā ir veikali, privātais bērnudārzs ar savu zoo un peldēšanas skolu, kā arī dažādas skolas, tai skaitā paukošanas, vingrošanas un mūzikas skolas, medicīnas iestādes, kā arī lieliska satiksme – blakus esošās sabiedriskā transporta pieturas ļaus ērti nokļūt jebkurā galamērķī pilsētas ietvaros. Piemēram, līdz pilsētas centram jāmēro vien pusstundas brauciens.