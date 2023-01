Ar sapni dejot vien būs par maz

Jau sen esi vēlējies iemācīties skaisti dejot? Tad vairs neatliec, vislabākais laiks sākt ir tieši tagad!

Bačatas ritmi, vasaras "vaibi" un kaislības tepat Rīgas centrā, "Bachata Riga" deju studijā notiek katru dienu - steidzies arī Tu noķert šo vienojošo sajūtu un emocijas. Vai iemācīties dejot ir grūti, Tu vaicāsi? Noteikti nē! Pamatsoli var apgūt jau pirmajās desmit minūtēs. Iemācīties dejot patiesi skaisti var jau gada līdz pāris gadu laikā, tomēr panākt vērā ņemamu izaugsmi un lepoties ar rezultātu varēsi jau pēc pirmajiem pāris mēnešiem ar regulārām nodarbībām!

"Bachata Riga" studija darbojas jau sesto gadu, pa šo laiku apmācot vairākus tūkstošus dejot gribētāju. Var droši sacīt, ka jau no pirmajiem soļiem iemīlēsi skaisto, maigi juteklisko sociālo deju ar saknēm Dominikānas republikā - Bačatu. Profesionālā un atsaucīgā "Bachta Riga" komanda, kas šobrīd sastāv no 10 instruktoriem un administratoriem, ikvienu ar pacietību, patiesu ieinteresētību un individuālu pieeju ievedīs kā dejas pasaulē, tā studijas iekšējās norisēs. Un ne tikai, jo visbiežāk te saņem vairāk, kā esi gaidījis savos drosmīgākajos sapņos! Studijas telpas nereti kļūst par mājām, svešinieki – par draugiem, atmosfēra liek vēlēties būt klāt ikkatrā notikumā, atkalredzēties un just cauri strāvojošo enerģiju. Te jāpiebilst- ar plašu un atvērtu sirdi tiek uzņemts ikviens - vai tikai ikdienas rūpju sloga nospiestais, vai kara bailes pieredzējušais. "Bachata Riga" studijas viena no vadošajām trenerēm ir pieredzes bagātā Kateryna no Ukrainas, tā nu likumsakarīgi, taču protams ne tikai tāpēc vien, studijas vadība un administrācija īpaši atbalsta no Ukrainas ieceļojušos, sniedzot viņiem tik ļoti nepieciešamo kopības un piederības sajūtu vismaz šeit, vietā ko paši sauc par "mājām".

Un kā ir tad, ja nav nekādas deju pieredzes? Arī par to nebūtu jāuztraucas nemaz! "Bachata Riga" studijā katru mēnesi tiek organizētas jaunas grupas tieši iesācējiem. Nav nekādu ierobežojumu un nosacījumu. Tikai vēlme profesionālu pasniedzēju pavadībā ļauties deju soļu apguvei. Vidējais vecums starp "Bachata Riga" studentiem ir apmēram 25-45 gadi.

Nodarbības iesācēju grupā būs divas reizes nedēļā, taču "Bachata Riga" studijā tās notiek katru dienu! Ja iegādāsies abonementu mēnesim uzreiz, varēsi iet arī uz citu līmeņu grupām, pirms tam objektīvi izvērtējot savu līmeni un spēju tikt līdzi. Arī šajā gadījumā ļoti ieteicams ir nākt uz atkārtošanu iesācēju grupās, kā arī, papildus iespējams paņemt arī individuālas nodarbības pie kāda no profesionālajiem deju pasniedzējiem.

Katras nodarbības beigās notiek mācītās deju kombinācijas soļu filmēšana privātai lietošanai, lai vēlāk katrs to pēc vēlēšanās var pārskatīt un turpināt apgūt individuāli. Kā arī dejas priekšnesums jeb "demo deja" mūzikā, kas bieži tiek arī publicētas sociālajā vidē un krāj skatījumu skaitu, kas mērāms pat 2-3 miljonos!

Tas, kas ir nepieciešams, vēl bez pozitīva noskaņojuma un urdošas, neapslāpējamas vēlmes un apņēmības iemācīties dejot, protams, ir tik vien kā maiņas apavu pāris un brīvs, ērts, kustības neierobežojošs apģērbs. Profesionālus deju apavus, starp citu, studijā var arī aplūkot, piemērīt un iegādāties uz vietas, tās tur ir plašā klāstā, izvēlē katrai gaumei un visiem izmēriem, bet sākumā derēs arī sporta vai citi ērti apavi.

Saki – nav pāra? Par to noteikti neraizējies. Uz "Bachata Riga" studiju pāros patiesībā nāk mazākums dejot gribētāju un pāriem pat iesaka (taču neuzstāj) piedalīties deju partneru rotācijā, kurā tie savā starpā nodarbības laikā mainās, tā ātrāk apgūstot jaunos soļus, kustības un signālus. Nodarbībās gandrīz vienmēr ir lieliska puišu un meiteņu proporcija, turklāt bačata jau ir ne vien par tehniku, bet pamatā par socializēšanos, atvēršanos un arī uzticēšanos un ļaušanos.

Šī ir vieta, kur gūt pozitīvu emociju lādiņu un iemācīties vēl labāk valdīt pār savu ķermeni un kustībām, vienlaicīgi savstarpējā mijiedarbībā mācoties arī uztvert un just partneri.

Un kas ir pats labākais – mācīties ne tikai nodarbībās, jo iegūtās jaunās prasmes varēsi katru piektdienu praktizēt un pilnveidot sociālajos dejošanas vakaros, lieliskajās "Bachata Riga" ballītēs un tematiskajos pasākumos, vasarās – fantastiskos, īpaši organizētos izbraucienos ar kuģīti pa Daugavu, aktivitātēs un notikumos sadarbībā ar studijas draugiem un partneriem, brīvdabas deju pasākumos, profesionāli organizētos šovos, festivālos un grandiozās ballēs!

Te kūsā dzīve, te valda īstas emocijas un virmo prieks!

Kļūsti par daļu no tā visa arī Tu, piesakies http://www.BachataRiga.lv un uzzini vairāk. Pievienojies kādai no grupām, kas tiek organizētas ik mēnesi jaunas, un tas būs, iespējams, labākais lēmums Tavā dzīvē.