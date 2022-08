Ardievu, plastmasas maisiņi! Esiet sveicināti daudzkārt lietojamie!

Polietilēns rūpnieciski tiek ražots jau vairāk nekā 80 gadus. Teju pirms 60 gadiem zviedru inženieris Stens Gustafs Thulins patentēja un nāca klajā ar tādu plastmasas maisiņu, kādu mēs to pazīstam šodien. 14 gadus pēc šī notikuma, 1979. gadā, plastmasas maisiņi Eiropā jau aizņēma 80 % no kopējā tirgus, savukārt līdz tam izmantotie papīra maisiņi jau bija izstumti no aprites. Vajadzēta tikai dažas desmitgades, lai apjaustu pieļauto kļūdu — samazināto izmaksu rezultātā tika upurēta apkārtējās vides un cilvēku labsajūta un veselība. Un tomēr, neskatoties uz to —viss vēl nav zaudēts. Politiskā griba un jaunās tehnoloģijas palīdzēs atvadīties no plastmasas maisiņiem, neatsakoties no ērtībām, pie kurām jau esam pieraduši, apmeklējot tirdzniecības centrus.

Pēdējais plastmasas maisiņš

Par pārmērīgo plastmasas izmantošanu un apdraudējumu, ko tā rada, runā jau vairāk nekā vienu desmitgadi. Sākotnēji tās bija atsevišķas aktīvistu balsis, kas uz uzņēmējdarbību, politiķiem un patērētājiem neradīja pietiekami lielu ietekmi. Un tomēr 1997. g. jūrnieks un zinātnieks Čārlzs Mūrs Klusajā okeānā konstatēja plastmasas atkritumu pleķi, kas pašlaik jau ir sasniedzis trīs Franciju izmēru.

Konstatētais liela izmēra peldošais atkritumu pleķis kļuva par vienu no svarīgākajiem argumentiem, argumentējot plastmasas ietekmi uz vidi. Uzskatāmais pierādījums palīdzēja arī nostiprināt balsis, lai iestātos pret plastmasas maisiņiem un citiem plastmasas iepakojumiem, jo tieši plastmasa arī veido apmēram 80% no Klusajā okeānā peldošajā atkritumu pleķī atrodamajiem atkritumiem.

Protams, apzinoties cilvēka inerto dabu un skeptisko attieksmi pret lietām, kuras tas pats nespēj savām acīm pamanīt vai aptaustīt, nav jābrīnās, ka pat šādi pierādījumi galu galā tika izmesti no galvas un izstumti no aktualitāšu slejām. Jo ir patīkamāk lasīt par Beyoncé nekā par vides aizsardzību. Un tas nav joks. 2014. g. tika veikts pētījums, kas pierādīja, ka cilvēki par popzvaigznēm interesējas līdz 11 reižu vairāk nekā par tēmām, kas skar tādas vides aktualitātes kā okeānu stāvoklis vai mežu iznīcināšana.

Ņemot vērā domāšanas inertumu attiecībā uz nākotnes perspektīvām, pasauli 2022. g. pārsteidza Bangladeša, kas kļuva par pirmo valsti pasaulē, oficiāli aizliedzot plastmasas maisiņu izmantošanu. Tas tika darīts traģisko plūdu rezultātā, kurus, kā vēlāk secināts, valstī radīja plastmasas maisiņi, aizsprostojot ūdens drenāžu sistēmas.

Kopš tā brīža cīņa ar plastmasas maisiņu izmantošana bija aizsākusies. Pamazām aizvien vairāk valstis pasaulē sāka ierobežot plastmasas maisiņu izmantošanu. Bet viena no līderēm kļuva Eiropas Savienība, pagājušajā gada 3. jūlijā stājās spēkā aizliegums piegādāt tirgum atsevišķus plastmasas izstrādājumus, ieskaitot arī plastmasas izstrādājumus, kas noārdāmi arī aerobiski.

Protams, mēs apzināmies, ka Latvijai un citām Eiropas valstīm vēl ir ļoti tālu līdz Kostarikas līmenim, kura 2021. g. kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas pilnībā no apgrozījuma izslēdza plastmasas maisiņus, pudeles, galda piederumus, salmiņus un citus izstrādājumus. Tiesa, apzinoties ES ambīcijas un Zaļā kursa mērķus, nav jāšaubās, ka arī mēs drīz māsim ardievas pēdējam plastmasas maisiņam.

Pasaule izvēlas dabai draudzīgos daudzkārt izmantojamos tekstila maisiņus

Vai atceraties to plastmasas maisiņu, kuru vakar iegādājāties veikalā? Tas aizvien eksistēs, kad Jūsu vairs nebūs. Taisnību sakot, maisiņš pārdzīvos vēl kādas 10 paaudzes pēc Jums, jo tas pilnībā sadalīsies pēc aptuveni 1000 gadiem. Protams, šīs paaudzes vai nākošo paaudžu zinātnieki visdrīzāk atradīs veidu, kā visdrošāk noārdīt plastmasu un likvidēt to no apkārtējās vides, taču fakts ir – ka uz autentisku post-plastmasas pasauli vēl būs jānogaida.

Protams, gaidot jauno pasauli, nesēdēsim rokas klēpī salikuši un jau tagad sāksim atteikties no plastmasas maisiņiem. Šajā virzienā skatās arī pārējā pasaule. Daudzus lietotājus (tostarp arī uzņēmējus) vēl ilgi māca bažas par attiekšanos no plastmasas maisiņiem, jo tie bija svēti pārliecināti, ka šo maisiņu ērtumam un izturībai nav alternatīvas. Ir jāatzīst, ka no sākuma alternatīvs piedāvājums tiešām bija ierobežots. Taču tagad tehnoloģijas ir pielāgotas, lai ražotu videi draudzīgus iepakojumus (arī maisiņus).

Piemēram, Lietuvā izveidotajā dabai draudzīgo maisiņu ražotnē "Bagfactory" tiek ražoti tekstila maisiņi, kas spēj noturēt līdz pat 40 kg smagumu. Pieaugošais pieprasījums ļauj uzņēmumam ieguldīt arī jaunu risinājumu izveidošanā, piemērs – daudzkārt lietojamais ECO-CENT maisiņš.

Pateicoties pilnveidotajai tehnoloģijai, ECO-CENT daudzkārt lietojamie maisiņi tiek izgatavoti vismaz 50% apjomā no otrreizējas pārstrādes materiāla. No neausta PP vai R-PP materiāla izgatavotie maisiņi tiek simtprocentīgi pārstrādāti, bet to apdare tiek veidota, izmantojot ūdens bāzes tinti. Šādi maisiņi ir droši saskarei ar pārtiku un zemā temperatūrā tos var pat mazgāt veļas mašīnā.

"Bagfactory" ražotie maisiņi tiek izmantoti dažādos saimnieciskās darbības sektoros, ieskaitot tirdzniecības centrus, apģērba un apavu, restorānu, sadzīves elektronikas un reklāmas sektoros. Šiem maisiņiem uzticas tādi zīmoli, kā – "Coca Cola", "Nike", "Lidl", "Euronics".

Protams, lai arī cik priekšrocības mēs nenosauktu, tām visām ir grūti noticēt, vēl jo vairāk, ja tas nav redzēts ar savam acīm. Iespēju savām acīm skatīt, kā notiek dabai draudzīgu tekstila maisiņu ražošana, ir izmantojis ne viens vien "Bagfactory" klients. Bet to ceļojums virzienā uz tīru apkārtējo vidi sākās, apmeklējot: www.bagfactory.eu. Varbūt arī jums tas būs jauns ceļš un vēl līdz šim neatklātu alternatīvu sākums?