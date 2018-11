Ārvalstu valodu nometnes un skolas 1.decembrī izstādē Radisson Blu Hotel Latvija

1. decembrī Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija konferenču centrā notiks ārvalstu privāto skolu, starptautisko koledžu un valodu nometņu ikgadējā izstāde.

Skolēni un viņu vecāki varēs personīgi tikties ar pasaulē zināmu izglītības iestāžu vadītājiem no Lielbritānijas, ASV, Kanādas, Vācijas, Spānijas un Šveices un saņemt informāciju par pamatskolas un vidējās izglītības programmām, gatavojoties mācībām ārzemju skolā vai universitātē, kā arī par dažādām angļu valodas apguves programmām ārzemēs.

Latvijā jau labi pazīstamā britu kompānija Academic Summer prezentēs populārākās vasaras programmas skolēniem vecumā no 7 līdz 17 gadiem: angļu valoda plus akadēmiskie priekšmeti; sagatavošanās IELTS eksāmenam un universitātei; angļu valoda studijām augstākajās medicīnas skolās un citas. Academic Summer mācību programmas notiek britu privātskolā Sidcot school (Bristolē), DLD College (Londonā) un Abbey College (Kembridžā).

Vēl viena tikpat pazīstama Lielbritānijas kompānija Etherton Education aicina skolēnus vecumā no 7 līdz 18 gadiem piedalīties vasaras sagatavošanas kursos ārvalstu skolām šādās programmās: Pre-A-Level, Pre-IB, Pre-GCSE, Junior Academic, kuras notiks slavenu klasisko privāto skolu kampusos - Lord Wandsworth College, Wellington School un Badminton School. Nākamās vasaras jaunums būs grupas brauciens uz prestižo Badminton skolu, kuru organizē vadošā starptautiskā izglītības aģentūra Meridian Group.

Meridian Group vadītāji un vadošie speciālisti prezentēs savus piedāvājumus 2019. gadam, tostarp mācību organizēšanas pakalpojumus privātajās skolās un universitātēs, valodu skolās un nometnēs, ieskaitot vispopulārākos vasaras grupu braucienus skolēniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem uz Lielbritāniju, ASV, Portugāli, Maltu un Kipru. Par godu savai jubilejai (2019. gadā Meridian Group paliks 25 gadi) visiem izstādes apmeklētājiem tiks piedāvātas atlaides un īpašie piedāvājumi.

Interesantas vasaras programmas prezentēs arī privātā skola TASIS - The American School in England un St Edmund's College no Lielbritānijas. Šveices skola Institut Montana Zugerberg palīdzēs uzlabot jūsu angļu valodas zināšanas. Papildus valodas prasmēm skolēni varēs apgūt tādas jomas kā bizness un vadība, zinātne un tehnoloģija, māksla un dizains.

Lai apgūtu angļu valodu, var doties mācīties arī uz tālo Kanādu. Izstādes dalībnieku vidū būs vidusskola Columbia International College, kas vasaras periodā organizē dažādas programmas, kur iekļautas angļu valodas mācības, ekskursijas uz Toronto un Hamiltonu, kā arī valsts austrumu daļu - Monreālu, Otavu, Kvebeku un 1000 salām.

Izstādē jūs sagaida iepazīšanās ar desmitiem citu interesantu ideju skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem, visai ģimenei!

Uz tikšanos izstādē!

1.decembrī Rīgā, viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija (Elizabetes ielā 55) konferenču centrā.

Izstādes darba laiks: 10:00 - 16:00

Ieeja bez maksas.

Sīkāka informācija par izstādi un pilns dalībnieku saraksts: www.balticcouncil.lv

