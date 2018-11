Ārzemju privātskolu un valodu nometņu izstāde 1. decembrī Rīgā. Ieteikumi vecākiem

1.decembrī Rīgā viesnīcā "Radisson Blu Hotel Latvija" (Elizabetes iela 55) notiks ārzemju privātskolu izstāde, kuras laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Lielbritānijas, Kanādas, Vācijas, Spānijas, Šveices un ASV skolu direktoriem un vadošajiem speciālistiem.

Kam jāpievērš uzmanība, izvēloties skolu? Kā ārzemju izglītības sistēma atšķiras no Latvijas izglītības sistēmas? Kādas iespējas tā paver mūsu skolēniem? Kura skola būs piemērota tieši jūsu bērnam? Kura mācību programma? Kurā vecumā vislabāk braukt mācīties uz ārzemēm? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbild akadēmisko programmu direktore un izglītības aģentūru Meridian Group un Baltic Council for International Education līdzdibinātāja Olga Govora.

1. Valsts un mācību valoda

Parasti vecāki skaidri zina, kura valsts viņus interesē. Tas ir saistīts ar priekšstatu par izglītības kvalitāti, perspektīvām tālāk turpināt mācības universitātē, vecāku biznesu/ nekustamo īpašumu dotajā valstī, pārvietošanos valstī, mācību maksu un dažreiz pat klimatu. 99% par mācību valodu izvēlas angļu valodu, tāpēc mēs varam runāt par angļu, amerikāņu vai starptautisko izglītības modeli neatkarīgi no valsts, kurā atrodas izvēlētā skola.

Lielbritānija neapšaubāmi ir līdere izglītības ziņā, un tā tir slavena ar savām privātajām internātskolām. Lielākā daļa no šīm skolām pastāv ne tikai daudzus gadus, bet gan daudzus gadsimtus. Tās neskar pastāvīgās izglītības reformas vai negaidītas mācību plānu izmaiņas. Bērnu izglītošanas kvalitāte un metodikas iedarbība ir izgājusi laika pārbaudi, ko var apliecināt tūkstošiem absolventu, kuru bērni un mazbērni pēc tam mācās tajās pašās skolās. Mūsdienās šīs skolas ir progresīvas mācību iestādes ar lielisku infrastruktūru, teicamu materiāli tehnisko bāzi, jaunākajām pētnieciskajām laboratorijām, prasmīgiem pasniedzējiem, kā arī visu nepieciešamo sporta un citiem ārpusklases pasākumiem. Daudzi skolotāji ir Kembridžas un Oksfordas absolventi, kuriem ir doktora grāds. Šajās skolās skolēnus "nebaro ar karoti" un negatavo viņus eksāmeniem. Kā savu galveno mērķi skolas redz skolēna motivēšanu un tādu apstākļu radīšanu, kas attīstīs skolēnā ziņkārību, vēlmi mācīties un izzināt jaunas lietas.

Lielbritānijā ir daudzas skolas, kuru vēsture aizsākusies jau pirms vairāk nekā 300 gadiem, tāpēc mūsu skolēniem ir iespēja mācīties tajās pašās telpās, kur savulaik mācījušies angļu premjerministri vai pasaulē slaveni zinātnieki un rakstnieki. Kā piemēram, izstādē Rīgā piedalīsies Wells Cathedral skola, kas ir dibināta 909.gadā, Sidcot skola, kas savu vēsturi sākusi 1699.gadā, kā arī Badminton skola, kas darbojas jau kopš 1858.gada.

19. un 20. gadsimtā šāda tipa internātskolas tika atvērtas arī Šveicē, Vācijā, Amerikā un Kanādā. Nesen sarakstam pievienojās arī Spānija, kur daudzas privātskolas piedāvā mācības pēc britu izglītības sistēmas principa.

2. Skolas veids

Izvēloties skolu ir jāņem vērā, ka pastāv vairāk un mazāk selektīvas skolas; jaukta tipa skolas un atsevišķas skolas zēniem un meitenēm. Tieši selektīvās skolas ieņem reitingu topus un pārsteidz ar augsto absolventu procentu, kas ir iestājušies pasaules labākajās universitātēs. Šīm skolām ir strikta skolēnu atlase pēc akadēmiskajiem rādītājiem un iestājeksāmeniem. Mazāk selektīvas skolas parasti pārbauda tikai angļu valodas un matemātikas zināšanas. Mēs uzskatām, ka, izvēloties skolu, pats galvenais ir ņemt vērā sava bērna intereses, viņa stiprās un vājās puses, vaļaspriekus, kā arī individuālās psiholoģiskās īpatnības. Kāds bērns var uzreiz uzsākt mācības, piemēram, angļu skolā, taču citam ir vajadzīgs sagatavošanās gads, kuru labāk pavadīt starptautiskā skolā. Viens bērns ir gatavs braukt mācīties uz ārzemēm jau 13 gados, taču cits ne agrāk kā 16 gados. Šeit pamatā ir psiholoģiskais faktors.

Internātskola – tā ir mini pilsētiņa, kurā ir deju un teātra studijas, mūzikas klases, mākslas studijas un galerijas, kā arī neierobežotas iespējas nodarboties ar gandrīz jebkuru sporta veidu. Topošie politiķi un diplomāti attīsta savas runas spējas ANO spēlē vai debašu klubos. Liela daļa skolu piedāvā arī Duke of Edinburgh Award programmu, kas palīdz attīstīt līdera dotības, iemāca strādāt komandā un atrast izeju nestandarta situācijās. Programmas ietvaros skolēni iet pārgājienos un piedalās brīvprātīgo darbā.

Bez klasiskajām privātajām internātskolām tiek piedāvātas arī mūsdienīgas, tā saucamās "Independent VI Form Colleges", kurās nav skolas formas un slēgtas skolas teritorijas, un kur mācības notiek mazās klasēs (6-8 cilvēki) ar individuālu pieeju katram skolēnam. Tādas skolas ir piemērotas motivētiem jauniešiem, kas vēlas paši plānot savu laiku un dod priekšroku tādai atmosfērai, kas maksimāli pietuvināta universitātei.

Izstādē Rīgā piedalīsies visa veida skolas.

3. Mācību programma

Izvēloties skolu un valsti, ir svarīgi saprast, kādu mācību programmu izvēlēties un kādas nākotnes perspektīvas dotā programma piedāvā.

Angļu skola piedāvā GCSE/A-Level izglītības programmu. Pēdējos 2 mācību gados skolēni koncentrējas uz 3-4 priekšmetiem, kas ir saistīti ar nākotnes universitātes programmu. Tik savlaicīga un nopietna specializēšanās konkrētos priekšmetos izskaidro, kāpēc Lielbritānijas top universitātes un visas medicīnas fakultātes nepieņem Latvijas jauniešus mācībām pirmajā kursā, un pieprasa iziet universitātes sagatavošanās programmu.

Daudzas skolas Eiropā, kas piedāvā mācības angļu valodā, arī pieturas pie britu programmas vai piedāvā starptautisko programmu IB (International Baccalaureate). Pēc amerikāņu skolas absolvēšanas skolēns saņem American High School Diploma, un, lai turpinātu mācības universitātē, ir svarīgi lai konkrēts priekšmetu skaits tiktu mācīts augstākajā līmenī (Advanced Placement).

Atnākot uz izstādi, jūs redzēsiet, ka amerikāņu tipa atestātu var saņemt ne tikai Amerikā, bet arī, piemēram, Anglijā (TASIS The American School in England), un mācīties starptautiskājā IB programmā var arī Vācijā, Šveicē un Lielbritānijā.

Šī izstāde ir lieliska iespēja vienā vietā tikties ar dažādu valstu privātskolu pārstāvjiem un no pirmavota saņemt informāciju par programmām, mācību procesu, mācību maksu, stipendijām un dzīvošanu.

1.decembrī izstādē Rīgā piedalīsies:

Lielbritānija – Badminton School, Sidcot School, Wells Cathedral School, Ashford School, Loughborough Grammar School, King's Ely, Abbey DLD College, Rishworth School, Strathallan School, Mount Kelly, Leighton Park, TASIS The American School in England, Royal Russell School, St Edmund's College, The Royal Masonic School for Girls, Woodhouse Grove School, The Royal Hospital School.

Kanāda – Fulford Preparatory College, Columbia International College, Blyth Academy.

Vācija – Berlin Brandenburg International School, Stiftung Louisenlund.

Šveice – Le Regent Crans-Montana College, Institut Montana Zugerberg.

ASV– Northland Scholars Academy.

Spānija – The Lady Elizabeth School.



Lēmums sūtīt savu bērnu mācīties uz ārzemēm ir ļoti nopietns solis vecāku dzīvē, tāpēc mācību iestādes izvēles jautājumam ir jāpieiet ļoti nopietni.



Uz tikšanos izstādē!

1.decembrī Rīgā, viesnīcas Radisson Blu Hotel Latvija (Elizabetes ielā 55) konferenču centrā.

Izstādes darba laiks: 10:00 - 16:00

Ieeja bez maksas.

Sīkāka informācija par izstādi un pilns dalībnieku saraksts: www.balticcouncil.lv

