AS 'AB City' uzsāk obligāto AS 'Olainfarm' akciju atpirkumu

Saskaņā ar 2021. gada 14. oktobrī AS "Olainfarm" ārkārtas akcionāru pilnsapulcē ar akcionāru balsu vairākumu pieņemto lēmumu AS "Olainfarm" akcijas tiek izslēgtas no regulētā tirgus, un uzņēmuma akciju tirdzniecība NASDAQ Riga biržā vairs nenotiks. Lai nodrošinātu iespēju AS "Olainfarm" akcionāriem par akcijām saņemt to patieso vērtību, šobrīd notiek obligātā AS "Olainfarm" akciju atpirkšana. Tā norit saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma normām, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likumu, vienas akcijas cena ir noteikta 9,26 eiro apmērā.

Tiesības pārdot sev piederošās AS "Olainfarm" akcijas obligātā akciju atpirkuma ietvaros ir ikvienam akcionāram. Lai īstenotu savas tiesības piedalīties obligātajā AS "Olainfarm" akciju atpirkšanā, akcionāram ir jāvēršas pie sava vērtspapīru turētāja, lai iesniegtu rīkojumu pārdot akcijas AS "Olainfarm" akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma ietvaros. Savā īpašumā esošo akciju skaitu var noskaidrot pie vērtspapīru turētāja.

Obligātā akciju atpirkšana noslēgsies 2021. gada 7. decembrī, un pēc šī datuma neviens akcionāra rīkojums pārdot akcijas obligātajā akciju atpirkumā netiks pieņemts.

Līdz ar AS "Olainfarm" iziešanu no biržas uzņēmuma akcijas vairs nevarēs pirkt vai pārdot biržā par aktuālo biržas cenu. Ja akcionārs turpmāk vēlēsies pārdot sev piederošās AS "Olainfarm" akcijas, pircējs būs jāmeklē paša spēkiem un par akciju cenu jāvienojas individuāli.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā akcionāri aicināti apmeklēt AS "Olainfarm" interneta vietni www.olainfarm.com.

Informācija par akciju atpirkšanas piedāvājumu ir publicēta Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kas bez maksas pieejams vietnē vestnesis.lv. Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu var iepazīties AS "Olainfarm" interneta vietnē lv.olainfarm.com un Nasdaq Riga biržas interneta vietnē nasdaqbaltic.com.