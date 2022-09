ASUS izziņo Zenbook 17 Fold OLED pieejamību

2022. gada 4. ceturksnī pasūtīšanai būs pieejams pasaulē pirmais 17,3 collu salokāmais OLED Intel Evo sertificētais klēpjdators. Tas kalpo kā divas ierīces vienā ar vairākiem režīmiem, kas lietotājiem sniedz unikālu pieredzi.

BŪTISKAIS

Atver prātam neaptveramo: īpaši kompaktais un vieglais 12,5 collu salokāmais OLED klēpjdators atveroties kļūst par 17,3 collu ierīci ar sešiem režīmiem; sver 1,5 kg bez tastatūras.

īpaši kompaktais un vieglais 12,5 collu salokāmais OLED klēpjdators atveroties kļūst par 17,3 collu ierīci ar sešiem režīmiem; sver 1,5 kg bez tastatūras. Radīts izturīgs: precīzais bezpakāpju 180° eņģes mehānisms, kas fiksējas jebkurā pozīcijā, radīts, lai izturētu vismaz 30 000 atvēršanas/aizvēršanas reižu; 75 Wh akumulators nodrošina darbību visas dienas garumā.

precīzais bezpakāpju 180° eņģes mehānisms, kas fiksējas jebkurā pozīcijā, radīts, lai izturētu vismaz 30 000 atvēršanas/aizvēršanas reižu; 75 Wh akumulators nodrošina darbību visas dienas garumā. Aizraujoša izklaide: 4:3 17,3 collu 2.5K FOLED Dolby Vision PANTONE ® sertificēts skārienjutīgais ekrāns; Harman Kardon četru skaļruņu Dolby Atmos ® audio.

4:3 17,3 collu 2.5K FOLED Dolby Vision PANTONE sertificēts skārienjutīgais ekrāns; Harman Kardon četru skaļruņu Dolby Atmos audio. Ērta lietošana: lietotāju noteikšanas tehnoloģija ar HD infrasarkano kameru; 5 MP AI tīmekļa kamera ar ASUS 3DNR; automātiska ekrāna gaišuma un krāsu temperatūras regulācija.

lietotāju noteikšanas tehnoloģija ar HD infrasarkano kameru; 5 MP AI tīmekļa kamera ar ASUS 3DNR; automātiska ekrāna gaišuma un krāsu temperatūras regulācija. Jauda bez piepūles: 12th Gen Intel® CoreTM i7 CPU; Intel® Iris® Xe GPU; Intel® WiFi 6E; 75 Wh akumulators; 2 USB-C® ThunderboltTM 4 pieslēgvietas.

Izstrādājot šo futūristisko iekārtu, ASUS un Intel ir radījuši vairākus industrijā vēl nepieredzētus risinājumus, lai vairotu inovācijas salokāmo iekārtu kategorijā, tostarp nebijušu jomas ekspertu sadarbību un ekosistēmu partnerību.

Zenbook 17 Fold OLED ir atbilde lietotāju alkām sasniegt vēl nebijušu līdzsvaru starp mobilitāti un produktivitāti, ko pieprasa modernais 24/7 dzīvesveids. ASUS inženieri un dizaineri ciešā sadarbībā ir radījuši iekārtu, kas sniedz bezierunu efektivitāti modernā un minimālistiskā iepakojumā. Ofisā vai mājās, ceļojot vai atpūšoties – eleganti apvienojot divus dažādus ekrāna izmērus un vairākus lietošanas režīmus vienā sevišķi ērtā iekārtā, tiek nodrošināta bezkompromisu lietojamība dažādās vidēs.

Šis inovatīvais Intel® EvoTM sertificētais salokāmais klēpjdators sniedz lietotājiem divu izmēru OLED ekrānus vienā iekārtā: lielu 4:3 17,3 collu 2.5K skārienjūtīgu ekrānu, kas ir pārlokāms vidū, radot divus pilnvērtīgus 3:2 12,5 collu 1920x1280 ekrānus. Salocītā formā klēpjdators kļūst par sevišķi kompaktu un viegli pārnēsājamu 12,5 collas mazu iekārtu, kas ir mazāka pat par printera lapu. To nodrošina precīzi izstrādātā eņģe, kura saskaņā ar testiem spēj izturēt vairāk nekā 30 000 aizvēršanas/atvēršanas ciklu. Salokāmais iekārtas dizains, pilna izmēra ASUS ErgoSense Bluetooth tastatūra un skārienpaliktnis ļauj to izmantot vairākos darbības režīmos: galddatora, klēpjdatora (ar Bluetooth® tastatūru), klēpjdatora (ar virtuālo tastatūru), planšetdatora, lasītāja, un izvērstajā. Turklāt katru ekrānu var sadalīt vairākos logos un to saturu izkārtot, lietojot inteliģento logu pārvaldību, kas iebūvēta ASUS ScreenXpert 3 un ekskluzīvajā Mode Switcher aplikācijā. Par spīti tās daudzpusībai un lielajam ekrāna izmēram, iekārta sver tikai 1,5 kg bez tastatūras un 1,8 kg ar to.

Aizraujošai izklaidei salokāmais, skārienjūtīgais OLED ekrāns ir apveltīts ar 0,2 ms reakcijas laiku un 60 Hz atsvaidzes intensitāti. To pavada spējīga četru skaļruņu Harman Kardon sertificēta Dolby Atmos skaņu sistēma. Šis satriecošais Dolby Vision sertificētais ekrāns nosedz 100% DCI-P3 grāsu gammas, turklāt tā krāsu precizitāte ir PANTONE® sertificēta un tā kaitīgās zilās gaismas samazinājums ir TÜV Rheinland sertificēts.

Zenbook 17 Fold OLED ir aprīkots ar tādām viedajām mākslīgā intelekta darbinātām funkcijām kā lietotāju klātbūtnes noteikšana, lietojot HD IS kameru, integrēts krāsu sensors automātiskai ekrāna gaišuma un krāsu temperatūras regulēšanai un 5 MP AI tīmekļa kamera ar ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) tehnoloģiju skaidrākiem video zvaniem.

Bezierunu veiktspēju nodrošina jaunākais 12th Gen Intel CoreTM i7-1250U procesors, Intel Iris® Xe grafikas karte, 16 GB RAM un ātrs 1 TB PCIe® SSD. Pieslēgumu perifērijas ierīcēm nodrošina divas ērtas USB-C® ThunderboltTM 4 pieslēgvietas, kas nodrošina ātru ilgdarbīgā 75 Wh akumulatora uzlādi un iespēju pieslēgt ārējos ekrānus. Ar galda datora klases cienīgu 19,05 mm taustiņu izmēru, 1,4 mm garu taustiņu dziļumu un bļodiņas formas mehāniskiem taustiņiem jaunā ASUS ErgoSense tastatūra un skārienpaliktnis sniedz ērtu un precīzu rakstīšanas pieredzi.

Atver prātam neaptveramo

Zenbook 17 Fold OLED komplektā iekļauta pilna izmēra ErgoSense Bluetooth tastatūra un skārienpaliktnis. Tas palielina iekārtas daudzpusību, ļaujot to izmantot Galda datora režīmā, klēpjdatora režīmā (ar Bluetooth tastatūru), klēpjdatora režīmā (ar virtuālo tastatūru), planšetdatora režīmā, lasītāja režīmā vai izvērstajā režīmā. Viegli lietojamie logu pārvaldības rīki, kā piemēram Mode Switcher ScreenXpert 3 aplikācijā, palielina produktivitāti, ļaujot pārslēgties starp dažādiem ekrānu sadalījumiem un elastīgiem aplikāciju izkārtojumiem katrā iekārtas režīmā.

Galda datora režīmā atlocīto 17,3 collu ekrānu ainavorientācijā balsta atlokāma mākslīgās ādas pēda. Lietojot to kopā ar bezvadu ErgoSense tastatūru un skārienpaliktni iespējams to lietot kā spēcīgu lielekrāna datoru ērtībai un produktivitātei.

Klēpjdatora režīmā (ar Bluetooth® tastatūru) tastatūra magnētiski piestiprinās pie salocītā ekrāna apakšdaļas. Tāpat klēpjdatora režīmā (ar virtuālo tastatūru) apakšējo ekrāna daļu var pārvērst par virtuālu tastatūru uz ekrāna.

Planšetdatora režīms ļauj lietotājiem izmantot pilno skārienjūtīgā 17,3 collu ekrāna potenciālu. Tikmēr lasīšanas režīmā, eņģi pavēršot vertikāli, iespējams Zenbook 17 Fold OLED padarīt par ideālo lasīšanas ierīci.

Visbeidzot, izvērstajā režīmā,novietojot ekrānu portretorientācijā, abi 12,5 collu ekrāni lieliski noder, lai gludi ritinātu apskatāmo materiālu gan uz augšējā, gan apakšējā ekrāna. Zenbook 17 Fold OLED var pieslēgt ārējam ekrānam, lietojot vienu no divām USB-C® ThunderboltTM 4 pieslēgvietām.

Radīts izturīgs

Zenbook 17 Fold OLED ir rūpīgi testēts, lai nodrošinātu atbilstību īpaši prasīgajam MIL-STD-810H ASV militārajam uzticamības un izturības standartam. Precīzi izstrādātās 180° eņģes izturība ir pamatīgi pārbaudīta, veicot vairāk nekā 30 000 atvēršanas un aizvēršanas ciklu, tādējādi nodrošinot maksimālu uzticamību pilnīgam sirdsmieram. Kontekstam: ja klēpjdatoru atvērtu un aizvērtu sešas reizes dienā, ierīce kalpotu vairāk nekā deviņus gadus. Bezpakāpju eņģe stingri tur augšējo ekrānu jebkurā leņķī. Tā lieliski strādā, gan lietojot iekārtu kā īpaši viegli pārnēsājamu 12,5 collu klēpjdatoru, gan lasītāja režīmā, turot to vienā rokā.

Aizraujoša izklaide

Zenbook 17 Fold OLED ir radīts, lai sniegtu patiesi piesaistošu skaņu un attēlu. Tā neticamais 60 Hz / 0,2 ms 17,3 collu 2,5K salkoākamis OLED (FOLED) skārienjūtīgais ekrāns. ir Dolby Vision sertificēts reālistiskam HDR attēlam, PANTONE® sertificēts krāsu precizitātei un atbilstoši kino standartiem nosedz 100% DCI-P3 krāsu gammas spilgtām krāsām. Samazinot zilās gaismas izstarošanu un mirgošanu lietošanas laikā, tas ir ieguvis arī TÜV Rheinland sertifikāciju un ļauj atslogot acis ilgstošas lietošanas laikā.

Spējīgās Harman Kardon sertificētās četru skaļruņu Dolby Atmos sistēmas spēja nodrošināt telpisku skaņu uzlabo gan filmu, gan video, gan arī mūzikas baudīšanu. Piešķirot jaunu un aizraujošu telpiskuma dimensiju skaņai, Dolby Atmos sniedz sevišķi reālistisku klausīšanās pieredzi. Skaļruņus darbina viedais pastiprinātājs, kas maksimizē skaļumu – tas sniedz līdz pat 3,5X skaļāku skaņu nekā parasts pastiprinātājs, vienlaicīgi minimizējot skaņas kropļojumus un nodrošinot dzidru sakņu izklaidei un saziņai.

Ērta lietošana

Lai padarītu lietotāju dzīvi vienkāršāku, drošāku un produktīvāku, Zenbook 17 Fold OLED ir pilns ar jaunākajiem inteliģentajiem ērtuma un drošības elementiem.

Tas aprīkots ar HD Infrasarkano (IS) kameru, kas kopā ar ASUS Adaptive Lock un jauno Intel Visual Sensing Controller čipu ļauj izmantot jaunas AI darbinātas funkcijas. Piemēram, iekārta spēj ātri nodrošināt pieteikšanos ar sejas atpazīšanu, kā arī konstatēt, kad lietotājs no tās aiziet. Ja tas notiek, iekārta aptumšo ekrānu, lai taupītu akumulatoru, un aizslēdz klēpjdatoru drošībai. Lietotājam atgriežoties, ekrāns automātiski tiek izgaismots un lietotājs tiek automātiski pieteikts sistēmā, izmantojot ātro sejas atpazīšanu.

Integrēts krāsu sensors nosaka vides gaismas spožumu un automātiski pielāgo gaišumu un ekrāna krāsu temperatūru, lai nodrošinātu labāko iespējamo attēlu katrai videi.

Visbeidzot, 5 MP AI tīmekļa kamera lieto ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) tehnoloģiju, lai nodrošinātu izcili skaidrus video zvanus. Unikālais algoritms uzlabo attēlu asumu un dinamiski noņem traucējumus, padarot attēlu video zvanos svaigu un skaidru.

Jauda bez piepūles

Lai nodrošinātu vieglu daudzu uzdevumu paralēlu veikšanu, Intel Evo sertificēto Zenbook 17 Fold OLED darbina augstas veiktspējas komponentes, tostarp 12th Gen Intel Core i7-1250U procesors, Intel Iris Xe grafikas karte, 16 GB RAM un 1 TB PCIe SSD. Ilgdarbīgais 75 vatstundu akumulators aprīkots ar USB-C Easy Charge, tāpēc to iespējams ātri uzlādēt ar vairumu USB-C lādētāju, ārējo akumulatoru vai jebkuru Power Delivery sertificētu lādētāju, tostarp arī ar komplektā iekļauto 65 W ātrās lādēšanas adapteri.

Zenbook 17 Fold OLED ir arī viegli pieslēgt dažādām perifērijas ierīcēm. Tas aprīkots ar divām USB-C Thunderbolt 4 pieslēgvietām, kas atbalsta ātro uzlādi un ārējo ekrānu pieslēgšanu. Tās ir līdz pat 8X ātrākas par USB 3.2 Gen 1.

Nevainojamai lietotāju pieredzei Zenbook 17 Fold OLED klēpjdatora komplektā iekļauta arī jaunā ErgoSense Bluetooth tastatūra un skārienpaliktnis. Tastātūra aprīkota ar pilna izmēra 19,05 mm taustiņiem un dziļu, 1,4 mm taustiņu iegrimi. Mūsu līdz šim labākā klēpjdatoru tastatūra nodrošina augstāku rakstīšanas precizitāti un komfortu. Mehānisko taustiņu virspusē ir arī neliela,0,2 mm bļodiņa, kas padara rakstīšanu patīkamāku. Tastatūra var pieslēgties divām Bluetooth ierīcēm un pārslēgties starp tām ar tam atvēlētu pogu. Tastatūrā iebūvēts arī liels ErgoSense skārienpaliktnis, kura zīdaini gludo virsmu aizsargā pret pirkstu nospiedumiem noturīgs pārklājums.

Par ASUS

ASUS ir pasaules mēroga līderis tehnoloģiju jomā, kas nodrošina pasaulē inovatīvākās un intuitīvākās ierīces, komponentus un risinājumus, lai sniegtu neticamu pieredzi un uzlabotu visu cilvēku dzīvi. Ar savu 5000 pastāvīgo pētniecības un izstrādes ekspertu darbinieku komandu ASUS ir pasaulē pazīstams uzņēmums ar spēju nemitīgi pārdomāt mūsdienu tehnoloģijas rītdienas mērķiem, kas katru dienu iegūst vairāk nekā 11 balvas par kvalitāti, inovācijām un dizainu un ir ierindots starp Fortune pasaulē atzītākajiem uzņēmumiem.

FORTUNE un FORTUNE World's Most Admired Companies ir reģistrētas FORTUNE Media IP Limited preču zīmes un tiek izmantotas ar atbilstošu licenci

1. No 2022. gada aprīļa, balstoties uz ASUS iekšējo tirgus analīzi, kurā Zenbook 17 Fold OLED ir salīdzināts ar konkurējošiem konvertējamiem un ar OLED ekrānu aprīkotiem klēpjdatoriem, kuru ekrāna izmērs ir 17,3 collas un kurus tirgo tādi pārdevēji kā Acer, Apple, HP, Huawei, Dell, Lenovo, Microsoft un Samsung.

2. 12.5 collu scenārijos (klēpjdatora režīmā) paneļa izšķirtspēja vienmēr ir 1920 x 1280.

3. Salīdzinot ar reakcijas laiku 10 ms, ko nodrošinātu parasts LCD klēpjdatora panelis.

4. Salīdzinot ar vidējo no tirgū pieejamajiem LCD ekrāniem, mērot enerģijas emisijas zilās gaismas viļņu garumos 415-455 nm.

5. Lietojot šo ierīci, nepieskarieties ekrānam ar irbuli vai citiem asiem priekšmetiem, jo tie var ekrānu bojāt.

6. USB-C Easy Charge nodrošina 4,5 vatu lādēšanu ar lādētājiem, kas nav Power Delivery lādētāji, tostarp ar pārnēsājamajiem vai USB Type-A uz USB-C lādētājiem. Lietojot Power Delivery lādētāju, lādēšanas ātrums sakritīs ar pieslēgtā adaptera jaudu – līdz pat 65 vatiem.

7. Funkciju taustiņu darbību nosaka sistēmas vide. Tastatūras funkcijas ir izstrādātas Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) un var neatbalstīt cita veida iekārtas.