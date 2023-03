'Asus' laiž klajā jaunus 'Strix' spēļu klēpjdatorus patiesi aizraujošai pieredzei

"Asus" "Republic of Gamers" (ROG) ar lepnumu paziņo par jauno "ROG Strix SCAR" un "Strix G" spēļu klēpjdatoru klāstu. "Strix SCAR 16", "Strix SCAR 18", "Strix G16" un "Strix G18" ir pavisam jaunas ierīces, bet "Strix SCAR 17" un "Strix G17" atgriežas ar atjauninātām iekšējām detaļām. Apvienojumā ar "ROG Nebula" un "Nebula HDR" displejiem un jaunu viedās dzesēšanas termisko risinājumu šie jaudīgie klēpjdatori ir gatavi nest uzvaras gan e-sporta profesionāļu, gan spēļu entuziastu vidū.

Būtiskais:

augstākā līmeņa CPU un GPU – līdz 13. paaudzes "Intel ® Core" TM i9-13980HX procesori un līdz pat "NVIDIA ® GeForce RTX" TM 4090 klēpjdatoru GPU;

uzlabots viedās dzesēšanas risinājums – "Tri-Fan" tehnoloģija ar pilna platuma radiatora dizainu dzesē augstākā līmeņa komponentes labāk nekā jebkad agrāk;

acīm tīkami displeji – 16 collu "Nebula" HDR displeji ir pieejami "Strix" sērijas klēpjdatoriem, savukārt pavisam jaunie 18 collu "Nebula" paneļi paver ROG jaunas iespējas;

izstrādāts uzvarai – bezgalīgā pielāgojamība ar "Armory Crate", lielāki skārienpaliktņi un jaunais izcilais dizains ievada jaunu "Strix" laikmetu.

Spējīgākie CPU un GPU

Kā ROG augstākās veiktspējas klēpjdatori "Strix" sērija ir aprīkota ar jaunākajām un labākajām "Intel"®, AMD un NVIDIA® mikroshēmām. "Strix SCAR 16" un 18 ir aprīkoti ar līdz pat "Intel® Core"TM i9-13980HX procesoriem ar 24 kodoliem un 32 pavedieniem, kā arī līdz pat NVIDIA® GeForce RTXTM 4090 klēpjdatora GPU ar jaudu līdz 175 vatiem, sasniedzot 240 W kopējo sistēmas jaudu (ar "Dynamic Boost" un "Manual" veiktspējas režīmiem). MUX slēdzis ar NVIDIA "Advanced Optimus" inteliģenti nodrošina optimālu kadru ātrumu, kamēr klēpjdators ir pievienots strāvai, un labāku akumulatora darbības laiku, ja tas nav pieslēgts strāvai, bez lietotāja iejaukšanās. "Strix" G16 un G18 darbību nodrošina līdz pat "Intel® Core"TM i9-13980HX centrālie procesori un NVIDIA® GeForce RTXTM 4080 klēpjdatora GPU ar līdz pat 175 W jaudu, izmantojot "Dynamic Boost" un MUX slēdzi ar "Advanced Optimus".

ROG iepazīstina arī atjauninātās "Strix SCAR 17" un "Strix G17" versijas. 2023. gada "Strix SCAR 17" sastāvā ir līdz pat AMD "Ryzen"TM 9 Zen 4 procesori, kā arī līdz pat NVIDIA® "GeForce" RTXTM 4090 klēpjdatora GPU, savukārt "Strix G17" ir līdz pat NVIDIA® "GeForce RTX"TM 4070 klēpjdatora GPU kopā ar jau minēto procesoru. Abos modeļos iebūvēti tādi paši "Advanced Optimus" darbināti MUX slēdži, kā 16 un 18 collu modeļos.

Uzlaboti viedās dzesēšanas risinājumi

No jauna radītie 16 un 18 collu "Strix" klēpjdatori nodrošina pilnīgi jaunu viedās dzesēšanas funkciju komplektu, kurā iekļauta arī ROG "Tri-Fan" tehnoloģija, kas pirmo reizi tika ieviesta 2022. gada "Flow X16". Turklāt mēs esam aizguvuši pilna platuma radiatoru no "Flow X16" un palielinājuši to 2023. gada "Strix SCAR 16", "Strix SCAR 18", "Strix G16" un "Strix G18" ierīcēm. Šis radiators palielina virsmas laukumu siltuma izkliedēšanai līdz pat 92,23%, salīdzinot ar 2022. gada modeļiem, un kopā ar jaunajām visu virzienu ventilācijas atverēm nodrošina vēl nebijušu gaisa plūsmu jaudīgajiem komponentiem tā iekšpusē. To papildina "Conductonaut Extreme" šķidrais metāls, kas uzklāts gan uz CPU, gan uz GPU ar septiņām siltuma caurulēm. Savukārt ROG jaunais risinājums nodrošina augstāko kopējo grafikas jaudu (TGP), kāda redzēta ar jaunākajiem šī gada CPU un GPU.

Uzkrītoši skaisti displeji

2023. gada jauno 16 collu un 18 collu "Strix" ierīču vienīgais trumpis nav lielāki 16:10 paneļi. Katrs modelis ir pieejams arī ar vienu no ROG revolucionārajiem "Nebula" displejiem, kas nodrošina ātru, košu un spilgtu attēlu, kas atstāj parastus spēļu klēpjdatorus pagātnē un nodrošina patiesi aizraujošu pieredzi. Lai tas būtu "Nebula" displejs, tam jābūt augstai atsvaidzes intensitātei ar reakcijas laiku 3 ms vai mazāk, vismaz 500 nitu spilgtumam un 100% DCI-P3 krāsu gammas pārklājumam. Tas viss, lai lietotājiem nav jāmeklē specifikāciju lapas, un būtu droši, ka viņu displejs ir starp labākajiem pasaulē. Visas 2023. gada ROG "Strix" iekārtas ir pieejamas ar displejiem līdz pat QHD 240 Hz.

Tomēr "Strix SCAR 16" ir pieejams arī ar skaistu "Nebula" HDR displeju – tas atbilst šiem standartiem un vairāk ar Mini LED paneli, kurā ir 1024 atsevišķas zonas neticamam kontrastam. Ņemot vērā tā līdz pat 1100 nitu maksimālo spilgtumu, šis displejs nodrošina izcilu HDR attēla kvalitāti.

Izstrādāts uzvarai

ROG "Strix" klēpjdatori izstrādāti spēļu entuziastiem, kuri pieprasa absolūti labāko portatīvo veiktspēju, kā arī izcilu dizainu un spēju tikt bezgalīgi pielāgotiem. "Armory Crate" veiktspējas režīmi ļauj lietotājiem izvēlēties no klusas mazjaudas darbības līdz spēlēm paredzētam turbo režīmam vai manuāli iestatīt spriegumu un ventilatorus, lai iegūtu pilnīgi precīzu rezultātu. Katras "Strix" ierīces šasiju rotā RGB apgaismojums, tostarp pilnīgi jauna pilna platuma gaismas josla gar ventilācijas atverēm "Strix SCAR 16" un 18 aizmugurē. Izmantojot "Aura Sync", lietotāji var saskaņot sava klēpjdatora apgaismojumu ar perifērijas ierīcēm vai pat izveidot personalizētus un sarežģītus apgaismojuma efektus ar "Aura Creator".

Plašie tastatūras izkārtojumi nodrošina ērtāku spēlēšanu kopā ar pielāgojamiem ātrajiem taustiņiem, kas kontrolē skaļumu, mikrofonu vai pārslēdz veiktspējas režīmus dinamiskai spēļu spēlēšanai. Lielāks stikla skārienpaliktnis nodrošina lielāku precizitāti, un šasijas anti pirkstu nospiedumu pārklājums nodrošina tīru izskatu neatkarīgi no tā, cik aktīvs ir lietotāja dzīvesveids. Savukārt daļēji caurspīdīgais "Strix SCAR" tastatūras klājs izceļ tā sportisko dizainu un kopā ar jaunu pielāgojamu bruņu vāciņa dizainu ļauj lietotājiem izcelties ar savu stilu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo "Asus" pārstāvi!