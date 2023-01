ASUS piedāvā Raugoties uz neticamu nākotni CES 2023

Pateicoties inovatīviem, ilgtspējīgiem risinājumiem, jaunais ierīču klāsts piedāvā revolucionāru veiktspēju, jaunus bezbriļļu 3D displejus un augstākās klases izturību.

BŪTISKAIS

Nebijuši risinājumi radošam darbam : Visaptveroši risinājumi satura veidotājiem, tostarp pasaulē pirmā bezbriļļu 3D OLED tehnoloģija , kas pārdefinē vizuālo pieredzi

Visaptveroši risinājumi satura veidotājiem, tostarp pasaulē pirmā bezbriļļu 3D OLED tehnoloģija , kas pārdefinē vizuālo pieredzi Jauda un jaunrade: ProArt Studiobook Pro 16 3D OLED, Vivobook Pro 16X 3D OLED, Zenbook Pro 16X OLED, Zenbook Pro 14 OLED un daudz citu jaunumu

Lasvegasa, 2023. gada 4. janvāris – ASUS šodien atklāja jaunāko inovāciju klāstu, pasaulē nebijušus produktus un ilgtspējīgu politiku, ASUS pārstāvjiem uzstājoties Raugoties uz neticamu nākotni virtuālās atklāšanas pasākumā CES® 2023 ietvaros. Jaunās inovācijas ietver ASUS Spatial Vision – pasaulē pirmo bezbriļļu 3D OLED klēpjdatora displeja tehnoloģiju, kas satura veidotājiem piedāvā unikālu vizuālo un darba pieredzi. Tāpat ASUS izziņoja vēl nebijušus risinājumus satura veidotājiem – klēpjdatorus ar līdz pat 13. paaudzes jaunākajiem Intel® CoreTM i9 HX sērijas CPU un NVIDIA® GeForce RTXTM 40 Series klēpjdatoru GPU. Jaunie produkti ietver ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604), ProArt Display OLED PA32DCM un ProArt Display PA279CRV.

Tika paziņots arī par vairākiem jauniem produktiem uzņēmējiem, kas nodrošina neticamu veiktspēju, daudzpusību un paplašināmību dažādām uzņēmējdarbības vajadzībām. Svarīgāko inovāciju vidū bija jaunais ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) – neticami viegls un jaudīgs klēpjdators uzņēmumu vadītājiem, ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) – daudzpusīgs klēpjdators videospēlēm, kā arī ASUS ExpertWiFi EBM68 maršrutētājs zibenīgam interneta ātrumam un maksimālai drošībai. Šie jaunie risinājumi ir ideāli sabiedrotie uzņēmējiem nepārtrauktai produktivitātei, izturībai un drošībai.

Skatītāji tika iepazīstināti arī ar pilnīgi jaunajiem ASUS ExpertCenter PN64-E1 un PN42, kā arī ASUS Chromebox 5 (CN67) minidatoru, kas piedāvā maksimālu veiktspēju, savienojamību, atmiņu un citas iespējas.

Datorspēļu cienītāji varēja priecāties par jaunajiem TUF Gaming A15/17 (FA507/707) un F15/17 (FX507/707) klēpjdatoriem ar Intel Core i9-13900H vai AMD RyzenTM 9 Zen 4 CPU un jaunākajām GeForce RTX 40 Series klēpjdatoru grafikas kartēm, kas nodrošina maksimālu ātrumu, uzticamību un veiktspēju aizraujošai spēļu pieredzei.

Izstādes laikā ASUS uzsvēra zīmola novatorisko lomu ilgtspējīgas nākotnes radīšanā. "Dodoties šajā aizraujošajā ceļojumā uz ilgtspējību, mēs nepārtraukti cenšamies izmantot savu līdera lomu tehnoloģiju nozarē, mūsu datos balstīto apņēmību un uz cilvēkiem orientēto filozofiju." – sacīja ASUS līdzvadītājs S. J. Su. "Mēs vēlamies izveidot uzņēmumu, kas neatstāj nekādu ietekmi uz vidi un veicina pāreju uz aprites ekonomiku ar atbildīgi izveidotu piegādes ķēdi, tā radot kopīgas vērtības ikvienam no mums."

Tiem, kas atrodas Lasvegasā, visi virtuālajā pasākumā uz skatuves izrādītie produkti, kā arī atsevišķā Republic of Gamers (ROG) CES virtuālā pasākuma laikā prezentētie produkti un daudzi citi jaunumi, būs aplūkojami klātienē pasākuma norises vietā – The Venetian Expo, sanāksmju telpā #3002, 2023. gada 4. janvārī no plkst. 10.00–18.00 un 5.–7. janvārī no plkst. 09.00-18.00.

Tehnoloģijas kā līdzeklis, lai radītu izturīgas, uzticamas un ilgtspējīgas inovācijas

Pirms vairāk nekā desmit gadiem ASUS prezentēja pasaulē pirmo oglekļa emisijas neradošo klēpjdatoru, kam cieši sekoja revolucionārie ASUS Bamboo sērijas klēpjdatori un pavisam nesen arī mūsu pirmais oglekļa emisijas neradošais biznesa klases klēpjdators 2022. gadā. Pēc šo pirmo soļu veikšanas ceļā uz labāku nākotni ASUS turpina inovāciju kursu un šodien prezentēja dažas no uzņēmuma ilgtspējīgās politikas darbībām, kas ievieš aizraujošas un plaši pieejamas inovācijas, vienlaikus padarot mūsu dzīvi viedāku, sirsnīgāku un priecīgāku.

Šogad vairāk nekā 90% ASUS patērētāju klēpjdatori atbildīs EPEAT un ENERGY STAR® 8.0 standartiem. Koncentrējoties uz produktu kvalitāti, funkcionalitāti, izturību un uzlabojamību, kā arī ilglietojamību, ASUS nodrošina ilgāku produktu dzīves ciklu. ASUS produktu ražošanā un iepakošanā izmanto ilgtspējīgus materiālus, un kopš 2017. gada ir iegādājies un izmantojis 1500 tonnu PCR (pēcpatēriņa otrreizējās pārstrādes) plastmasas, bet 2022. gadā – vairāk nekā 20 000 tonnu pārstrādāta papīra. Lai paveiktu vēl vairāk, ASUS konsekventi veicina pārstrādes iespējas, kā rezultātā pēdējos gados ir pārstrādātas vairāk nekā 40 000 tonnas elektronikas atkritumu (e-atkritumu).

Bet mūsu ilgtspējības centieni ar šo vien nebeidzas. Veidojot izturīgākus produktus, mēs samazinām atkritumus un pagarinām mūsu klēpjdatoru kalpošanas laiku, kā arī nodrošinām lietotājiem neticamu pieredzi neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Tāpēc pilnīgi jaunajiem 2023. gada ASUS patērētāju klēpjdatoru un citiem modeļiem tiks veikta stingrākā produkta izturības pārbaude patērētāju klēpjdatoru tirgū saskaņā ar ārkārtīgi prasīgo ASV militārās klases standartu MIL-STD 810H, kura pamatā ir 12 testa metodes un 26 testi – procedūras, kas nodrošina ilgstošu vērtību, uzticamību un izturību.

Turklāt ASUS ir uzsācis sadarbību ar Ishizuka Glass, atsevišķos produktos izmantojot tā IONPURE pretmikrobu līdzekli. ASUS bija pirmais spēlētājs klēpjdatoru tirgū, kas ieviesa ASUS Antimicrobial Guard Plus Silver Ion pārklājumu, kas var kavēt 99% vīrusu un baktēriju, tostarp Covid–19, izplatīšanos 24 stundu laikā. Šīs tehnoloģijas iedarbība tika īpaši testēta uz tādiem vīrusiem kā A tipa gripa (H3N2) un H1N1; tā arī atbilst ISO 21702 un ISO 22196 testēšanas standartiem, kas nodrošina higiēniskāku lietotāja pieredzi.

Aizraujoša programmatūra un aparatūra satura veidotājiem

CES 2023 pasākuma laikā ASUS prezentēja jaunu un atjauninātu programmatūru un aparatūru satura veidotājiem. Visi jaunie ProArt Studiobook, Zenbook Pro un Vivobook Pro klēpjdatori būs aprīkoti ar jaunākajām GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatoru grafikas kartēm. Produkti, kuri aprīkoti ar NVIDIA RTX grafikas kartēm, satura veidotājiem piedāvā RTX optimizāciju vairāk nekā 110 lietotnēm, kas paredzētas radošam darbam; NVIDIA Studio draiverus, kas nodrošina augstākā līmeņa stabilitāti un veiktspēju radošajās lietotnēs; un ekskluzīvus ar mākslīgo intelektu uzlabotus NVIDIA rīkus – OmniverseTM, Canvas, un Broadcast.

"Mākslīgais intelekts nāk palīgā radošajā darbplūsmā, virzot māksliniekus visās stadijās – no idejas izstrādes līdz pabeigšanai – ātrāk nekā jebkad agrāk," sacīja Džeisons Pols, NVIDIA Studio platformas viceprezidents un galvenais vadītājs. "ASUS ProArt, Vivobook un Zenbook klēpjdatori, kurus darbina jaunās GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatoru grafikas kartes, apvieno elpu aizraujošus grafiskos risinājumus ar veiktspēju un uzticamību, kas satura veidotājiem nepieciešama, lai darbinātu tādus modernus rīkus kā ģeneratīvo mākslīgo intelektu un NVIDIA Omniverse."

Sperot aizraujošu un industrijā nepieredzētu soli, ASUS šodien iepazīstināja arī ar ASUS Spatial Vision – pasaulē pirmo bez briļļu (autostereoskopisko) 3D OLED tehnoloģiju, kas klēpjdatorā piedāvā ieskaujošu 3D pieredzi bez valkājamām ierīcēm. Šīs tehnoloģijas pamatā ir lēcveida objektīvs un moderna acu izsekošanas kameras tehnoloģija, kas ļauj displejam rādīt atšķirīgus attēlus katrai acij, kā rezultātā tiek iegūts autostereoskopisks 3D attēls. Lietotāji var arī ļoti vienkāršā veidā pārslēgties starp 2D un 3D režīmiem. Šī jaunā tehnoloģija revolucionarizēs satura veidotāju darbplūsmu, jo lietotāji varēs redzēt 3D objektus un efektu detaļas tieši ekrānā bez nepieciešamības pārskatīt fiziskos prototipus, tādējādi ietaupot laiku un naudu un padarot savu darbplūsmu efektīvāku.

Šie neticamie OLED displeji piedāvā 1 000 000:1 kontrasta attiecību, 0,2 ms reakcijas laiku un 120 Hz atsvaidzes intensitāti, tādējādi radot patīkamu vizuālo pieredzi un vienlaikus samazinot šķērstraucējumus, kas padara attēlu maksimāli vienmērīgu. Displeji piedāvā arī plašas iespējas strauji augošajām metavides lietotnēm. Šī bez briļļu 3D OLED tehnoloģija ir īpaši noderīga, strādājot ar ekskluzīvajām lietotnēm ASUS Spatial Vision Hub platformā, kas ļauj lietotājiem skatīties 3D video un filmas, spēlēt 3D spēles un baudīt 3D modeļu vizualizāciju vai veidot saturu. ASUS Spatial Vision piedāvā arī izstrādes rīkus, kuru pamatā ir mūsu partnera Dimenco SR (simulētās realitātes) tehnoloģija, kā arī palīgmateriālus un vadlīnijas. Šo rīku mērķis ir sniegt izstrādātājiem neierobežotas iespējas, piedāvājot žestu vadību, interaktīvās mācīšanās un daudz citas iespējas, lai ap 3D tehnoloģijām izveidotu inovatīvu ekosistēmu.

ASUS šodien arī izziņoja ProArt Creator Hub 2.0, kas izstrādāts, lai satura veidotāji, īstenojot savas idejas, varētu pilnībā izmantot savas ASUS aparatūras un programmatūras jaudu. Šajā jaunajā versijā ir atsvaidzināts, mūsdienīgs lietotāja interfeiss un ekskluzīva jauna funkcija – Color Control, kas apvieno visus satura veidotājiem nepieciešamos krāsu risinājumus. ProArt Creator Hub 2.0 atjaunina ASUS Dial un ASUS Control Panel iespējas, lai ļautu veikt jaunas pielāgošanas iespējas ne tikai Adobe® lietotnēm, bet arī produktivitātes, izklaides un satura veidošanas lietotnēm, tostarp Microsoft Office, Spotify, YouTube un populārajām tīmekļa pārlūkprogrammām.. ProArt Creator Hub 2.0 būs pieejams visiem Studiobook, Zenbook un Vivobook modeļiem, kas aprīkoti ar ASUS Dial, ASUS DialPad vai ASUS ScreenPad Plus. Tas būs pieejams arī ProArt datorpeļu klāstam, kā arī visiem ASUS skārienekrāna monitoriem.

Lai atbalstītu satura veidotājus vēl nepieredzetā veidā, ASUS ir apvienojis spēkus ar Pantone® – pasaules autoritāti krāsu precizitātes jomā –, lai sniegtu satura veidotājiem iespēju izmantot Pantone resursu datu bāzi, tostarp Pantone Library, Color Space datus, Color Harmonies un daudz ko citu. Visas šīs funkcijas būs pieejamas visos ASUS satura veidotāju klases klēpjdatoros ASUS ekskluzīvajā ProArt Creator Hub 2.0 programmatūrā. "Tā kā Pantone un ASUS apkalpo vienu un to pašu radošo profesionāļu auditoriju, kurā ir vairāk nekā 10 miljoni dizaineru un satura veidotāju visā pasaulē," stāsta Toms Dlugoss, X–Rite Pantone OEM displeju pārdošanas direktors, "šī ir perfekta izdevība saskaņot mūsu piedāvājumu, lai mūsu kopējie klienti var izmantot mūsu inovāciju priekšrocības un iegūt tiešu piekļuvi Pantone plašajai krāsu informācijai."

Neskaitāmas inovācijas radošajiem profesionāļiem

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604): 3D OLED satura veidotāju mobilā darbstacija

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) ir pasaulē pirmā 3D OLED mobilā darbstacija satura veidotājiem, kas pārspēj parasto un atstāj ikdienišķo pagātnē. Tam ir izsmalcināta Mineral Black krāsu apdare un pārdomāts dizains, kas nodrošina plānākas ekrāna sānu malas un nodrošina vietu aizmugurējām ventilācijas atverēm. Šāds dizains ļauj arī klēpjdatora ekrānu nolocīt plakaniski un piedāvā skata leņķi līdz pat 180°.

Ar savu revolucionāro jauno 3,2K 120 Hz 3D OLED bez briļļu displeju satura veidotāji un datorspēļu cienītāji var skatīt 3D fotoattēlus, videoklipus vai pat spēles bez papildu briļļu vai austiņu nepieciešamības. 3D grafiskā satura izveide ir kļuvusi ātrāka un intuitīvāka, un ASUS Spatial Vision tehnoloģija ļauj 2D saturu nemanāmi pārveidot par ieskaujošu 3D saturu reāllaikā, nospiežot vienu pogu. Īpaši spilgtais OLED panelis ataino satriecošas detaļas un spilgtas krāsas un ir aprīkots ar adaptīvo aptumšošanas tehnoloģiju, kas paildzina displeja kalpošanas laiku.

Tā nevaldāmais 13. paaudzes Intel Core i9-13980HX procesors, NVIDIA GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatoru grafikas karte, līdz 64 GB papildināmā operatīvā atmiņa un īpaši ātrā krātuve ļauj radītājiem darīt to, ko viņi dara vislabāk: radīt un izstrādāt savas idejas bez ierobežojumiem. Krāsu precizitātē sertificētais 16 collu 3,2K 120 Hz 3D OLED displejs pilnībā atbilst ikvienai radošajai iecerei un nodrošina nepārspējamu vizuālo pieredzi. Liels, ar irbuļiem saderīgs haptiskais skārienpaliktnis un intuitīvā ASUS Dial rotējošā vadība nodrošina maksimālu precizitāti un ērtu vadību lietotņu izmantošanas laikā. Tas arī nodrošina perfektu savienojumu ar visām jaunākajām perifērijas ierīcēm, pateicoties diviem ThunderboltTM 4 portiem un pārraides ātrumam līdz pat 40 Gbps.

Papildu priekšrocības ietver uzlaboto ASUS IceCool Pro dzesēšanas tehnoloģiju, kas nostāda ProArt Studiobook 16 3D OLED galvas tiesu augstāk par citiem konkurentiem veiktspējas un ierīces darba skaļuma ziņā. Precīzai un intuitīvai radošai vadībai tas aprīkots arī ar ASUS Dial.

Tiem, kas dod priekšroku tradicionālākiem displejiem, ASUS piedāvā arī iecienīto 2D OLED skārienekrāna paneli. Vēlāk, 2023. gada otrajā ceturksnī, ProArt Studiobook 16 OLED modeļu klāsts tiks papildināts ar modeli, kas aprīkots ar profesionālam darbam sertificētu NVIDIA RTX klēpjdatoru grafikas karti.

ASUS Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604): pārsteidziet pasauli 3 dimensijās

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) ir inovatīvs 16 collu klēpjdators satura veidotājiem, kurā ir arī ASUS Spatial Vision tehnoloģija ar pasaulē pirmo autostereoskopisko bez briļļu 3D OLED 3.2K 120 Hz displeju. To var aprīkot ar līdz pat 64 GB DDR5 4800 MHz operatīvo atmiņu ar diviem SO-DIMM moduļiem un līdz pat 2 TB PCIe® 4.0 x4 SSD.

Šo jaudīgo satura veidotāju klases klēpjdatoru darbina 13. paaudzes Intel Core i9-13980HX procesors, bet vizuālo pieredzi nodrošina jaunākā NVIDIA GeForce RTX 40 Series klēpjdatora grafikas karte, kā arī MUX slēdzis un NVIDIA Studio draiveru atbalsts veiktspējas palielināšanai pēc nepieciešamības, spēlējot datorspēles. Uzlabotā dzesēšanas sistēma ļauj droši izmantot visu 150 W termiskās projektēšanas jaudu (TDP).

Vivobook Pro 16X 3D OLED ir aprīkots ar jaudīgu ASUS IceCool Pro dzesēšanas tehnoloģiju un ASUS DialPad precīzai un intuitīvai radošai vadībai. Tam ir arī divi ThunderboltTM 4 porti īpaši ātrai 40 Gbps datu pārraidei un standarta SD karšu lasītājs.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ): ASUS jaudīgākais Zenbook modelis

Sadarbojoties ar Intel, ASUS ir pārveidojis iespaidīgo Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) klēpjdatoru, lai tas atbilst 2023. gada prasībām, tā radot visjaudīgāko ierīci Zenbook sērijas klāstā. Jaunajam klēpjdatoram ir unikāls Intel procesors ar jaunāko ASUS Supernova SoM komponenšu dizainu. Šai komponenšu izvietošanas tehnikai ir vairākas priekšrocības, tostarp mātesplates laukuma samazināšana par 38%, kas uzlabo sistēmas kopējo dzesēšanas efektivitāti. Tas atstāj papildu vietu grafikas kartes jaudas komponentēm, tā palīdzot sasniegt augstākas TDP vērtības un nodrošinot lietotājiem lielāku stabilitāti un augstāku grafikas kartes veiktspēju. Turklāt klēpjdators izmanto šķidrā metāla dzesēšanas termopastu, kas samazina klēpjdatora temperatūru par 7° C augstas veiktspējas režīmā, ļaujot sasniegt kopējo TDP līdz 155 W.

Pateicoties inovatīvajam, īpaši kompaktajam ASUS Supernova SoM komponenšu dizainam, kas maksimizē jaudīgā 13. paaudzes Intel Core i9-13905H procesora veiktspēju, NVIDIA GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatora grafikas kartei un ātrajai 32 GB LPDDR5X DRAM operatīvajai atmiņai, jaunais 2023. gada Zenbook Pro 16X OLED ievērojami uzlabo video montāžas veiktspēju un 3D renderēšanas jaudu, ievērojami samazinot attēla apstrādes laiku.

Šim klēpjdatoram ir arī pasaulē vadošais 16:10 3,2K 120 Hz OLED HDR NanoEdge skārienekrāns. Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) mehānisms piedāvā automātiski noliecamu tastatūru, kas nodrošina ērtu leņķi rakstīšanai, kā arī uzlabo sistēmas dzesēšanu, nodrošinot maksimālu veiktspēju. Tas aprīkots arī ar baltu RGB viedā apgaismojuma sistēmu, kas izgaismo tastatūru un piešķir radošajam darbam pilnīgi jaunu dimensiju, kā arī iespējo viedās interaktivitātes funkcijas. Inovatīvais ASUS Dial ļauj precīzi kontrolēt radošā darba parametrus ar pirkstu galiem Adobe un lielākajā daļā citu lietotņu, savukārt paplašinātajai ASUS NumberPad ciparnīcai ir haptiskās atgriezeniskās saites funkcija un uzlabota jutība, kas atvieglo skaitļu ievadi.

Pateicoties ASUS Supernova SoM komponenšu dizanam, LPDDR5X DRAM operatīvajai atmiņai un optimizētajai grafikas kartei, Zenbook Pro 16X OLED uzstāda jaunu latiņu satura veidotāju klases klēpjdatoriem un palīdz celt radošo profesionāļu darbu jaunā līmenī.

ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) un Zenbook 14X OLED (UX3404): pirmajā vietā – veiktspēja un pārnēsājamība

Sverot nieka 1,65 kg, 1,8 cm plānais Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) piedāvā augstākā līmeņa veiktspēju, labāko vizuālo pieredzi savā produktu kategorijā, pārsteidzošas inovācijas un kompaktu dizainu un paplašina satura veidotāju iespējas strādāt, atrodoties ceļā. Augstākās kvalitātes komponenšu vidū vērts atzīmēt pilnīgi jauno, moderno 2,8K 120 Hz OLED NanoEdge Dolby Vision displeju, kas ilustrē iespaidīgas detaļas, īpaši gludas kustības un īpaši spilgtas krāsas. Tam ir arī Pantone sertificēta krāsu precizitāte un kinoteātra klases 100% DCI-P3 krāsu gamma. Grafiska satura izveide vai baudīšana nekad nav bijusi tik patīkama, pateicoties spilgtajiem un skaidrajiem HDR attēliem un dziļi melnajiem toņiem.

Lai nodrošinātu izcilu veiktspēju jebkuram radošam darbam, Zenbook Pro 14 OLED ir aprīkots ar jaunāko 13. paaudzes Intel Core i9-13900H procesoru un profesionālās klases NVIDIA GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatora grafikas karti, kuru papildina ātra 16 GB DDR5 RAM operatīvā atmiņa, kā arī ligzdu, kurā var ievietot līdz 32 GB SO-DIMM un 2 TB SSD. Tas ietver arī jaunāko Wi-Fi 6E tehnoloģiju, kuras darbību vēl vairāk uzlabo ASUS WiFi Master Premium.

Zenbook Pro 14 OLED ietver dažādas pārdomātas funkcijas darba efektivitātes un radošuma vairošanai – tostarp ASUS DialPad intuitīvai lietotņu pārvaldībai, atbalstu ASUS Pen 2.0 un pilnu ievadizvades portu komplektu. Turklāt ilgdarbīgā augstas ietilpības 76 Wh baterija padara Zenbook Pro 14 OLED par ideālu sabiedroto nopietnam radošajam darbam ceļā.

Zenbook 14X OLED (UX3404) ļauj dzīvot dzīvi kustībā, stāvot uz nesatricināmiem pamatiem. Šim jaudīgajam modelim ir plāns un viegls korpuss, kas pieejams divās krāsās – smilšakmens bēšs un tintnīcas pelēks. Smilšakmens bēšā versija ir aprīkota ar vāku, kas izgatavots ar jaunu, videi draudzīgu plazmas elektrolītiskās oksidācijas (PEO) pārklājuma tehniku, kas rada apdari, kas līdzinās keramikai, bet pieskaroties atgādina akmeni. Iekšpusē darbojas jaunākais 13. paaudzes Intel Core i9-13900H procesors, profesionālā līmeņa NVIDIA GeForce RTX 3050 grafikas karte, ātra 32 GB LPDDR5 operatīvā atmiņa un 1 TB PCIe 4.0 SSD. Tāpat dators aprīkots ar lielāku 14,5 collu 16:10 2,8K 120 Hz OLED HDR NanoEdge displeju un ilgdarbīgāku 70 Wh bateriju.

ASUS TUF klēpjdatori nepārspējamai spēlēšanas pieredzei

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617): mehanizēta izturība, priekšrocība spēlē

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617) ir pilnībā ar AMD tehniku aprīkota jaudas stacija, kas īpaši izstrādāta tiem, kuri vēlas ērti straumēt un spēlēt jaunākās spēles. Tā ir aprīkota ar jaunāko Ryzen 9 Zen 4 procesoru, līdz pat Radeon RDNA3 grafikas karti un AMD Smart Access Graphics. Tā ļauj spēļu cienītājiem vēl vairāk iedziļināties iecienītajā saturā, pateicoties šaurākām ekrāna malām, 90% ekrāna-korpusa attiecībai un panelim ar līdz pat QHD 240 Hz atsvaidzināšanas ātrumu. Tāpat iekārta ir aprīkota ar 84 lāpstiņu Arc Flow FansTM ventilatoriem un līdz pat septiņām siltuma vadības caurulēm, kā arī četrām izplūdes atverēm, kas efektīvi atbrīvo sistēmu no siltuma.

A16 Advantage Edition nodrošina arī nākamās paaudzes aparatūras atbalstu ar USB4®, līdz 2 TB PCIe 4.0 x4 atmiņu un DDR5 4800 MHz operatīvo atmiņu (RAM). Visas RAM un atmiņas ligzdas ir pilnībā pieejamas. Izturīgais korpuss ir pārklāts ar ROG jauno militārā stila smilšu vētras krāsu, un tajā iebūvēts ietilpīgs 90 Wh akumulators un USB-C strāvas padeves atbalsts. Dolby Atmos atbalsts nodrošina, ka datorspēļu cienītāji var baudīt labāko no skaņu celiņiem un mūzikas, savukārt divvirzienu mākslīgā intelekta trokšņu slāpēšana nodrošina skaidru saziņu jebkurā situācijā.

ASUS TUF Gaming F15/17 un A15/17 (FX507/707 un FA507/707): jaudīgs un izturīgs

Leciet tieši notikumu epicentrā ar ASUS TUF Gaming F15/17 un A15/17. F15/17 ir aprīkots ar Intel Core i9-13900H procesoru, un TUF Gaming A15/17 ir aprīkots ar AMD Ryzen 9 Zen 4 procesoru, lai datorspēļu cienītāji varētu ērti straumēt un veikt vairākus darbus vienlaicīgi. Spēļu attēls kļūst zīdaini gluds, pateicoties jaunākajai GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatora GPU, kas uzticami nodrošina augstu kadru ātrumu daudzās mūsdienu spēlēs pat ar 1440p izšķirtspēju. Aprīkots arī ar īpašu MUX slēdzi un NVIDIA Advanced Optimus. Izmantojot mākslīgā intelekta iespējotas tehnoloģijas, piemēram, DLSS, datorspēles darbosies ar vēl lielāku kadru ātrumu, nodrošinot īpaši vienmērīgu attēlu.

Lietotāji var izmantot visu GeForce RTX 40. sērijas klēpjdatora grafikas kartes jaudu spēlēs ar īpašo MUX slēdzi. Kad datorspēļu bibliotēka ir pilna, rezerves M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 SSD ligzda atvieglo krātuves ietilpības palielināšanu.

2023. gada jaunums – visi četri modeļi tagad ir aprīkoti ar MUX slēdzi ar NVIDIA Advanced Optimus, kas nodrošina jaunu veiktspējas līmeni. MUX slēdzis ļauj klēpjdatoram apiet integrēto grafikas karti spēļu spēlēšanas laikā, palielinot veiktspēju un samazinot latentumu, un NVIDIA Advanced Optimus pievienošana ļauj šim procesam notikt automātiski, nodrošinot datorspēļu cienītājiem lielāku veiktspēju spēlēs bez vajadzības spaidīt liekas pogas.

Augstas veiktspējas aparatūrai ir nepieciešama izcila dzesēšana. Dubultie Arc Flow Fans ventilatori ir veidoti ar 84 lāpstiņu konstrukciju, un to lāpstiņas ir vien 0,1 mm šauras, tādējādi samazinot satricinājumus. Šie ventilatori nodrošina par līdz pat 13% lielāku gaisa plūsmu nekā to priekšgājēji un ir klusāki par iepriekšējā gada modeļiem. To efektīvais dizains ļauj grafikas kartei strādāt ar lielāku jaudu, nodrošinot vēl lielāku veiktspēju. Ar iespaidīgo dzesēšanas risinājumu TUF Gaming saime 2023. gadā noteikti sniegs datorspēļu cienītājiem visas priekšrocības pār citiem konkurentiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo ASUS pārstāvi.



1. 2022. gada 15. novembrī, pamatojoties uz ASUS iekšējo tirgus analīzi, kurā ASUS Spatial Vision tehnoloģija tiek salīdzināta ar konkurējošiem klēpjdatoriem ar autostereoskopisku 3D displeju, ASUS ir pirmie, kas izmanto OLED displeju ar šo tehnoloģiju.

2. Lai noteiktu, kuras konkrētās zonas jūsu modelī aizsargā ASUS antimikrobiālā tehnoloģija, lūdzu, skatiet attiecīgā produkta tīmekļa vietni, lai iegūtu plašāku informāciju.

3. Klīniskā pārbaude, izmantojot ISO 21702 un ISO 22196 standarta protokolu, pierādīja, ka vīrusu un baktēriju augšana tika kavēta par 99% 24 stundu periodā. Potenciāli kaitīgo mikroorganismu skaita samazināšanās par 99% tiek izteikta kā vīrusu un baktēriju skaita samazināšanās uz virsmas no 1 000 000 (KVV/pfu) līdz 100 (KVV/pfu).

4. Covid-19, H3N2, H1N1, E. coli un Staphylococcus testus veica neatkarīgas trešo pušu laboratorijas: Boken kvalitātes novērtēšanas institūts, Japānas tekstilizstrādājumu kvalitātes un tehnoloģiju centrs un Valsts aizsardzības medicīnas centrs.