Atbrīvo rokas: lai robots nomazgā logus tavā vietā

Drīz atnāks vasara (vismaz ir tādas baumas), bet ir liels risks, ka jūs to neredzēsiet un neizbaudīsiet, ja jums pietrūka laika kārtīgi nomazgāt logus. Pēc ilgas ziemas, pat ja tā bija bez sniega, kā šogad, ļoti prasās vairāk gaismas un arī gaisa. Netīri logi noteikti nelaiž cauri visu iespējamo dienas gaismu, tāpēc, paliekot mājās, jums varētu rasties sajūta, ka apkārt ir pārāk tumši.

Tajā pat laikā logu tīrīšana dažiem šķiet milzīgs pasākums. Tomēr jebkurš mājas darbs kļūst mazāk ikdienišķs un vairāk panesams, ja jums tajos palīdz roboti! Ar robotiem garlaicīga un laiku paņemoša logu tīrīšana kļūst par lietu, par kuru vairs nav jāuztraucas.

Hobot 388 ir premium klases logu tīrīšanas robots, kas paredzēts putekļu un netīrumu noņemšanai no lieliem taisnstūra logiem. Izmantojot sūkšanas spēku, tas vertikāli piestiprinās pie stikla, kamēr spēcīgs vakuums iesūc putekļu daļiņas un tīrīšanas lupatiņu mīkstās sintētiskās šķiedras rūpīgi noslauka logus. Ierīce spēj notīrīt jebkuru gludu un samēra rievotu mazgājamu virsmu, ieskaitot flīzes ar šuvēm, kuru platums ir līdz 15 mm. Ņemot vērā, ka ierīces augstums ir tikai 9,5 cm, to var izmantot franču balkonos un logos ar stieņiem.

Viens no galvenajiem šī modeļa uzlabojumiem un ieguvumiem ir ultraskaņas ūdens izsmidzināšanas sprausla. Ar tas palīdzību robots vienmērīgi mitrina logu, lai tīrīšanas lupatiņas vienmērīgi slīdētu, atstājot nevainojami tīru stiklu. Pateicoties pastāvīgajai tīrīšanas lupatiņu uzturēšanai mitrā stāvokli, izmantojot šo smidzināšanas tehnoloģiju, robots spēj efektīvāk cīnīties pret par stipri piekaltušiem netīrumiem. Savukārt, jaunākā navigācijas sistēma un optimālā maršruta noteikšanas AI-tehnoloģija 4.0 jau ir pierādījusi sevi iepriekšējos robota modeļos. Pagaidām tai nav analogu un var teikt, ka uz doto brīdi šī ir visefektīvākā navigācijas sistēma pasaulē šāda tipa robotikas ierīcēs. Kaut gan arī, lietojot ierīci, var sastapties ar to, ka robotam ir problēmas noteikt loga malas, tad to ir jāpalaiž no jauna, lai tas var uzstādīt sev jaunu maršrutu.

Kontroles ērtībai korpusā ir uzstādīta atsevišķa poga "Start/Pause". Robotam ir 3 darba režīmi: automātiskais darba režīmi visa loga tīrīšanai, kontrole, izmantojot viedtālruņa lietotni vai kontrole ar tālvadības pulti. Ja jūs neesat klāt, kad robots strādā autonomajā režīmā, Hobot 388 automātiski apstāsies un dos signālu, kad tas būs rūpīgi un pilnībā iztīrījis logu. Jums atliek tikai atnākt un uzlikt robotu uz nākamā loga. Robota gaisa izplūdes restes ir izveidoti kā rokturi, ar kuriem ir ērti un droši turēt robotu, kamēr tas vēl nav uz tīrāmas virsmas un kad to vajag pārvietot.

Tā kā tīrīšanas laikā robotam ir jāpaliek pieslēgtam strāvas padevei, ierīcei ir 5 metru garš barošanas vads, kas ļauj tam darboties uz lieliem logiem. Savukārt ieskrūvējamais barošanas ligzdas dizains novērš vada atvienošanu. Ja spriegums pazūd, integrēta UPS (nepārtrauktās barošanas sistēma) darbinās robotu vēl 20 minūtes, lai novērstu tā nokrišanu no loga, pirms jūs atnāksiet, lai to noņemtu. Tam ir arī 4.5 metru gara drošības trose, kuras mērķis ir piestiprināt robotu pie kāda stiprinājuma iekštelpās. Trose noturēs robotu nejauša kritiena gadījumā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja jūs dzīvojat daudzstāvu mājā.

Ļoti putekļainiem logiem Hobot 388 vispirms būs jāizmanto sausas lupatiņas, lai notīrītu putekļus pirms tīrīšanas ar šķīdumu. Ja jūs ļaujat robotam notīrīt ļoti putekļainu virsmu ar mitriem spilventiņiem, rezultātā saņemsit netīrus logus ar švīkām un traipiem, jo putekļu daļiņas sajauksies ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Logu mazgāšanas robotam ir vairākas priekšrocības. Protams, viena no tām ir pavisam acīmredzama: kamēr robots izpilda savu darbu, jums ir brīvas rokas, līdz ar ko jūs varat darīt kaut ko paralēli logu mazgāšanai. Vai arī baudīt skatu, kā cits jūsu vietā izdara "melno darbu". Vēl viena priekšrocība, lietojot robotu, ir iespēja nomazgāt logus slikti pieejamajās vietās. Ja jums ir pakešu logi, kuros kāda no nodaļām ir "ciet" un to nevar atvērt vaļā, lai nomazgātu, robots ar to tiks galā. Un jūs neapdraudēsiet savu drošību, pārliekoties pāri palodzei. Tas pats attiecas uz privātmājām vai jaunbūvēm ar lieliem plašiem logiem – robots tiks tur, kur jūs nevarēsiet, pat ar visu lielu gribēšanu. Ir vērts apsvērt investīciju šādā ierīcē, nekā vairākas reizes gadā pasūtīt profesionālu logu mazgāšanas servisu.

Vēl viens ne visai acīmredzams ieguvums – samazināts risks saaukstēties. Jums nav jāstāv pie atvērtā loga sviedros, ņemoties ar mitrām lupatām. Jūs varat piestiprināt Hobot 388 pie loga, piestiprināt drošības trosi, palaist ierīci un paslēpties no caurvējiem citā istabā. Nevar nepiebilst arī par to, ka jums nevajadzēs neko savest kārtībā un papildu slaucīt pēc tam, kad robots visu nomazgās, jo mazgāšanas process ir diezgan "sauss".

Kopsavilkums par robota īpašībām un funkcijām varētu būs sekojošs.

Plusi:

Ļoti vienkāršs lietošanā;

Labi attīra dažādus virsmas tipus – logus, spoguļus, flīzes;

Labas drošības funkcijas;

Intuitīva tālvadības pults;

Spēcīga sūkšana;

Lietotājam draudzīga mobilā lietotne.

Mīnusi:

Drīkst lietot tikai sausā laikā, kad nav paaugstināts mitrums un kad nav pārmērīgs karstums;

Nevar atstāt robotu un pavisam aiziet, jo tam ir nepieciešama uzmanība;

Labi tiks gala tikai ar taisnstūra virsmu tīrīšanu;

Samērā skaļš motors.

Rezumējot augstāk minēto, var teikt, ka tīri logi var padarīt katru māju pievilcīgu, bet to saglabāšana šādā veidā var būt milzīgs uzdevums. Un tāpat sarežģīti ir izvēlēties pareizo robotu logu tīrīšanai jūsu mājās. Tomēr apbruņojoties ar šo Hobot 388 pārskatu, jūs varat labāk saprast savas vajadzības un cik lielā mērā tās varētu būt pieskaņotas šīs ierīces funkcijām.