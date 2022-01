Atgūt nodokļus no ārvalstīm ir drošāka un vienkāršāka ar 'RT TAX'

Daudzās Eiropas valstīs 2021. fiskālais gads beidzas janvārī, kas var būt laba iespēja latviešiem, kuri vairākus gadus strādājuši ārvalstīs, šajā periodā uzsākt ārzemēs samaksāto nodokļu atgūšanas procesu. Nodokļus var daļēji vai pilnībā atgūt ne tikai par pagājušo gadu, bet par pēdējiem 4-5 fiskālajiem gadiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šīs naudas likumīga atgūšana ir tiesības, kas ir ikvienam neatkarīgi no tā, cik ilgi viņš (-a) strādāja ārzemēs, un tas neietekmē turpmākās nodarbinātības iespējas. Ja esiet nostrādājis (-usi) vismaz vienu mēnesi un maksājis nodokļus, varat atgūt pārmaksu. Ja nodokļus laikus neatgūst, tie nonāk ārvalstu valsts budžetā. Diemžēl šīs tiesības izmanto mazāk nekā 50% Latvijas iedzīvotāju. Daži no viņiem nezina, kā rīkoties, un viņus attur noteikumi, citi nezina, ka ir specializēti dienesti, kas atvieglo cilvēku dzīvi un atgūst pelnīto naudu. Neskatoties uz publiskajā telpā klīstošajiem mītiem, nodokļu atgūšana, vēršoties pie profesionāļiem, ir pilnībā likumīga un droša. Viens no vadošajiem uzņēmumiem nodokļu atgūšanā ir "RT TAX", kas 20 gadu darbības laikā ir izveidojis vairāk nekā 400 partneru tīklu visā pasaulē.

Uzņēmuma kvalificētu speciālistu komanda ir palīdzējusi vairāk nekā 250 000 klientu atgūt nodokļus, un šis skaits ar katru gadu strauji pieaug. Sadarbojoties ar ārvalstu nodokļu iestādēm deviņās valstīs, uzņēmums var garantēt ātru un efektīvu nodokļu atmaksu. Konkrēti, ikvienam, kurš (-a), strādājot ārzemēs, ir samaksājis (-usi) nodokļus, tiek atmaksāta naudas starpība. Process ir pazīstams kā "nodokļu atmaksa".

Vienkārši, droši un ātri

Priekšrocības, vēršoties uzņēmumā, kas specializējies nodokļu atgūšanā, galvenokārt ir saistītas ar drošību un naudas atgriešanas ātrumu, dažkārt pat ievērojamas summas. 2021. gada laikā "RTTAX" atgūtās summas rekords klientam, kurš izmantoja uzņēmuma pakalpojumus, bija virs 12 000 eiro. Protams, atmaksa ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp valsts, kurā strādājāt, jūsu kopējiem ienākumiem, nomaksāto nodokļu summas un ārvalstīs pavadītā laika.

Tādējādi Latvijas iedzīvotāji, kuri strādāja vai strādā ārvalstīs, var vērsties pie "RT TAX" konsultantiem, lai pilnībā vai daļēji atgūtu ienākuma nodokļa veidā samaksātos nodokļus tādās valstīs kā Vācija, Nīderlande, Lielbritānija, Austrija, Dānija, Norvēģija, Īrija, Beļģijā un Amerikas Savienotās Valstis (ASV). Uzņēmums atgūst arī bērnu pabalstus, atvaļinājuma naudu no atsevišķām valstīm un apdrošināšanas naudu.

Visa informācija par nodokļu atmaksas procedūras ilgumu, nepieciešamajiem dokumentiem un to, kā pieteikties šim procesam ir pieejama oficiālajā mājaslapā, Facebook lapā, vai personiski Rīgā atvērtajā "RTTAX" birojā.