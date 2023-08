Atklājiet aizraujošo sapņu pasauli ar LEGO DREAMZzz

Vai jūs meklējat kaut ko īpašu, kas ienesīs prieku un nodrošinās stundas ilgas aizraujošas rotaļas jūsu bērnam? LEGO DREAMZzz ir jaunākā LEGO komplektu sērija, kas piedāvā neierobežotas iespējas izpaust radošumu un iztēli. Jaunie spēļu komplekti ir daudzveidīgi un ļauj mazajiem meistariem iegrimt savu fantāziju pasaulē. LEGO DREAMZzz ir ne tikai rotaļlieta, bet arī iespēja kopīgi radīt brīžus, kurus bērns atcerēsies visu mūžu. Tas ir kā veids, kā ceļot cauri sapņu pasaulēm, kuros iztēloties un veidot pašiem savus stāstus. LEGO DREAMZzz – tas ir ceļš uz radošumu, kurā katrs mirklis ir kā jauna iespēja būvēt un sapņot.

Māciet bērnam, ka labais vienmēr pārvar ļauno ar LEGO DREAMZzz Mateo un Z-Blob the Robot (71454) rotaļu komplektu! Pamatojoties uz stāstu, kas norisinās jaunajā LEGO šovā DREAMZzz, šis komplekts ļauj bērniem pārvērst Z-Blob par labo robotu, lai palīdzētu Mateo izglābt Džeidenu, kuru ir nolaupījis murgains briesmonis. Lielajam Z-Blob robotam ir pilnībā izlocīts rumpis, rokas un kājas. Bērni var izmantot komplektācijā iekļautos piederumus, lai uzdāvinātu Z-Blob rokas un plecu strūklas vai lidojošo aparātu un ķiveri, dodot bērniem iespēju atraisīt savu iztēli un dubultot jautrību.

Savukārt pamatojoties uz aizraujošu sižetu no TV šova, komplekts Izzie and Bunchu the Bunny (71453) ļauj bērniem palīdzēt galvenajai varonei Izzijai izveidot lielu viņas mīļākās māla rotaļlietas versiju, lai palīdzētu izglābt izbāzeni, kuru ir nolaupījis briesmonis Grimspawn. Bunča lielajai dzīvajai versijai ir pilnībā izlocīts kakls, rokas un kājas. Būvējot to, bērni var izmantot savu iztēli un sekot stāstu vadītiem būvniecības norādījumiem, lai izvēlētos, vai aprīkot to ar skrituļslidām un cimdiem vai bites spārniem un dzeloni. Arī detalizēta Izzijas minifigūra palīdz atdzīvināt stāstu un izspēlēt veselu scenāriju – tās komplektācijā ietilpst piederumi, tostarp bruņas, zobens un smilšu pulkstenis.

Komplekts Stable of Dream Creatures (71459) ir komplekts, kas patiks visiem dabas mīļiem – tas ļauj bērniem satikt tās mītiskas radības un kopt maģiskos ziedus. Komplekts ir pilns ar satriecošām detaļām, kas palīdzēs jūsu bērna iztēlei uzplaukt. Bērniem būs prieks atklāt funkcionālās vējdzirnavas, izpētīt šķūni, kurā ir atvērti logi un vārti un iepazīties ar saviem jaunajiem mītiskajiem draugiem. Komplektā ietilpst 2 būves iespējas – bērni var izvēlēties rotāt brieža rotaļlietu kā lidojošu pegazu vai skaistu meža sargu. Tas ne tikai veicina radošumu, bet arī dubulto laiku, ko bērni var baudīt rotaļās, vienlaikus attīstot dažādas prasmes.

Savukārt jaunajiem auto cienītājiem komplekts Mrs. Castillo's Turtle Van (71456) piedāvā bērniem 2 veidus, kā izveidot savu sapņu transportlīdzekli. Pamatformā Kastiljo kundzes bruņurupuču furgona rotaļlietai ir kustīgi riteņi un noņemams jumts. Bērni var pavadīt stundas, lai to pielāgotu divos dažādos veidos, izmantojot sižeta instrukcijas. Ballīšu režīmā bruņurupuču furgonu var papildināt ar kustīgu koku, griežamu kaktusu un atveramu dārgumu lādi. Lidojošās zemūdenes režīmā bruņurupuču furgonu var papildināt ar raķeti un kustīgu periskopu. Pēdējā režīmā ir arī Cat Cactus lidojošā versija, kas var ceļot kopā ar to. Tas veicina radošumu un dubulto laiku, ko bērni var baudīt spēlēšanās ar katru komplektu. Komplektā ietilpst Kastiljo kundzes, Mateo un Zoejas minifigūras – tos visus var iesēdināt furgonā.

Pegasus Flying Horse (71457) būvēšanas rotaļlietu komplekts seko Zojas stāstam – viņa glābj savu draugu Novu, kuru sagūstīja murgaina būtne Sjūzena uz pegaza lidojošā zirga! Stāstu vadītas būves instrukcijas ļauj bērniem iegremdēties darbībā un atraisīt savu iztēli, lemjot Zojas maršrutu un notikumu attīstības gaitu. Lai palīdzētu Zojai izglābt Novu, bērni var izvēlēties viņai uzbūvēt putnu figūras pavadoni vai dot viņai spārnus, lai viņa varētu vajāt murgus. Papildus radošumam un iztēlei tiek veicinātas 2 būves iespējas, kas nodrošina divkāršu spēles laiku. Pegasus lidojošajai zirga rotaļlietai ir izliekta galva, gurni, nagi un aste, lai bērni varētu viegli pozēt un spēlēties ar to. Gan Murgu karaļa detalizētais tronis, gan Zojas putns var savienoties ar radījuma aizmuguri.

Maģisks radījums un fantastiskas detaļas! Komplekta Crocodile Car (71458) Pegasus lidojošajai zirga rotaļlietai ir izliekta galva, gurni, nagi un aste, lai bērni varētu viegli ar to pozēt un spēlēties. Rotaļu komplektā ir iekļautas vairākas stāstu vadītas instrukcijas, kas mudina bērnus izvēlēties savu piedzīvojumu un dažādotu savas spēles laiku. Bērns var uzbūvēt krokodila automašīnu, lai cīnītos pret murgiem, vai īpaši ātru bezceļu un mini laivu, lai viņus padzītu. Krokodila režīmā transportlīdzeklim ir izbīdāmas rokas un kājas, kā arī priekšējā režģī paslēpta diska šaušanas ierīce, lai bērni varētu izšaut diskus no krokodila mutes. Kravas automašīnas režīmā transportlīdzeklim ir ripojoši riteņi un noņemams jumts, lai iekšpusē varētu iesēdināt minifigūru.

Plašāka informācija par LEGO DREAMZzz komplektu sērijām dažāda vecuma bērniem pieejama zīmola mājas lapā.